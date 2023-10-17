深圳按摩推介｜5大過夜水療浴場　24小時蒸浴/任食水果/雪糕$9X起

深圳旅遊！深圳按摩店推介！返深圳除了享受美食，揼骨按摩是港人節目。如你也想北上鬆一鬆骨，今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅深圳5大24小時水療浴場，最平$300左右，包4餐、任食水果及甜品，吃喝玩樂一站式玩通宵！ 超抒壓放鬆。



（圖片來源：小紅書@Graceee）

深圳按摩推介【1】必食招牌牛肉麵 任泡溫泉及汗蒸浴 低至¥126晚

湯悅面積達6000平方米，樓底高，和風裝修非常吸引人！ 這裡最平¥126即可過夜，24小時任泡溫泉及汗蒸浴，分為兩層，一樓是淋浴泡湯區及餐廳區，如果買了包餐飲套餐，主要採取自助餐形式，任食中菜及日料，當中必食足料的牛肉麵，牛肉大大塊又軟嫩，泡完浴吃一碗大滿足！ 至於二樓則是汗蒸區和休息娛樂區，有七至八部遊戲機，仲有電競房，好多套票都埋玩。如果睡覺不想同人在公眾場逼，可另加¥39入「蟲洞」休息，舒舒服服睡一覺。

【1】湯悅溫泉汗蒸 HEAT JOY SPA（車公廟店）

費用（免小費）：24小時泡湯汗蒸浴票¥126、日／泰式按摩＋大堂項目＋餐飲¥529

地址：深圳車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一、二層

交通：距地鐵車公廟地鐵站C口160m



深圳按摩推介【2】按摩療程選擇多 純過夜玩遊樂設施最抵 特價¥98

如不幸遇上颱風或趕不及口岸關閉前回港，去湯崎純過夜玩一晚都不錯，包基礎任玩電玩、桌遊及書室等設施，於大眾點評購券也不過¥98晚！如想泡浴及吃東西，推介大家購買6小時小憩券，包6小時浴票、免費手作飲品（首杯免費）、任食Häagen-Dazs雪糕、任食水果及任玩場內遊樂設施，星期一至四¥268，超抵！此外，這兒設有大型書室，店泡個澡，看看書，感覺好寫意。

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深圳按摩推介【2】湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）

收費：「不含‧浴票」無限暢玩券 ¥98、「周一至周四‧小憩」單人6H浴票+免費Häagen-Dazs ¥257

地址：深圳國花路港城華庭裙樓一層至五層

交通：距離地鐵4號線福田口岸站A口步行720m



深圳按摩推介【3】變裝打扮體驗 任浸溫泉任食榴槤玩遊戲 一口價¥209

皇室假期美食水療會相對其他浴場，不設200元以下的平價體驗套餐，不過基礎券已經包均24小時浴票、任食水果、午餐、變裝體驗（可揀漢服、Lolita或和服），以及2小時任玩遊戲（x-box、swich、ps5或網吧），圍起上來反而最抵！此外，這兒有美容按摩SPA、休閒娛樂區、大型觀影區及模型展示區，看上去好young，好適合男女老少來暢玩一整天。

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深圳按摩推介【3】皇室假期美食水療會

收費：「歡樂爆表平日價」24小時吃喝玩樂轉全場 ¥201

地址：深圳春風路2040號金色都匯負1-5樓(春風萬佳)

交通：距離地鐵9號線向西村站C口步行190m



深圳按摩推介【4】深圳No.1洗浴場 特色針刺按摩浴 歎鮑參翅

深圳現時排名第1的洗浴場便是「港灣一號美食水療會」，亦是深圳面積超大的洗浴中心，面積達40,000平方米，共有三層！ 店裡整齊乾淨的環境讓人倍感舒服，有多功能湯池及按摩池，當中包括特色針刺按摩浴，即噴頭有許多細小的空隙，透過壓力打出像針刺細小且多的水流，拍打人體上半身的頭、頸、肩、背等部位，有助陰離子吸收及消除肌肉緊張感的功能！另外，娛樂設施有KTV房、電影院等，餐飲則有川菜及粵菜，菜色豐富，還可揀鮑參翅豪華餐，玩樂及餐飲方面也質素極高！當然，價錢相對其他洗浴場較高，一分錢一分貨。

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深圳按摩推介【4】港灣一號美食水療會

收費：人均¥557

地址：深圳桂花路5號加福廣場A棟1-3層

交通：距離地鐵10號線福田口岸站E口步行930m



深圳按摩推介【5】超抵水療套票 不用100元連浴票及自助餐

不用¥100即包24小時浴票、自助餐及大堂項目一款（采耳、護理眼睛、修腳、頭部解壓、刮痧、拔火罐…等），吃喝玩樂連留宿過夜，超划算！ 這裡的汗蒸房間還設乾蒸房和濕蒸房，可按個人喜好蒸浴！食物方面，自助餐以中菜為主，又可任食水果，整體質素不錯！

深圳按摩推介【5】歡樂海岸美食水療會

收費：大堂項目一款+24小時淨桑+自助餐 ¥92.9

地址：深圳圩背老街三號一樓

