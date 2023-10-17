東京聖誕燈飾情報2023情報　澀谷/六本木/丸之內賞燈7景點附交通

東京聖誕燈飾2023情報！《香港01》「好食玩飛」記者精選7大東京觀賞聖誕燈飾的好去處。當中包括東京巨蛋城、六本木之丘、大井競馬場、惠比壽花園廣場、東京中城八重洲、澀谷青之洞窟等，即睇有關、景點的詳情！



此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有東京高評分酒店推介、大阪酒店推介、新宿酒店推介、淺草酒店推介、池袋酒店推介、秋葉原酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

六本木之丘（圖片來源：六本木之丘）

東京聖誕燈飾2023【1】東京巨蛋城「笑（SHOW）燈光騷 七彩笑臉燈球雲集

東京巨蛋城推出以「笑」為主題的燈飾會場——「TOKYO DOME CITY 笑（SHOW）燈光騷」！會場內除了將會設置高15米的巨大LED聖誕樹，亦會設置佈滿七彩燈球的「劇場燈飾區」並搭配搞笑藝人的段子閃爍出不同笑臉表情。此外，場內還有設計成巨大半月形的影子互動區，讓大家在巨蛋前，拍攝出有趣的照片。

東京巨蛋城「笑（SHOW）燈光秀」

日期：2023年11月21日至2024年2月29日

時間：17:00 - 00:00

地點：東京巨蛋城

地址：日本東京都文京區後樂1-3-61

交通方式：水道橋站出口A5出口



東京聖誕燈飾2023【2】丸之內彩燈節 浪漫香檳金樹步道

說到東京燈飾活動，當然也少不了每年都會舉辦的「丸之內Illumination」，在長達1.2公里長的「丸の内仲通り」兩旁約上同樣也有美麗的燈飾，香檳金的光芒點綴在光芒點綴在340棵樹木，形成夢幻又浪漫的聖誕場景。

丸之內彩燈節

日期：今年活動日期有待公佈

時間：今年活動時間有待公佈

地點：丸の内仲通り、東京駅前周辺、TOKYO TORCH Park

交通方式：東京站M4出口



東京聖誕燈飾2023【3】六本木之丘聖誕嘉年華 80萬顆藍白燈飾閃爍如星河

每年12月，東京六本木多段街道的兩側樹木都會掛上美麗的燈飾，點亮整條街道，渲染出優雅的氛圍。而今年，能看到東京鐵塔的櫸木坂通將裝上80萬顆藍白燈飾，化成耀眼的銀河，非常值得打步留念。此外，六本木之丘內亦將開設聖誕市集，販售各款聖誕雜貨與美食。商場內亦會有聖誕音樂會，讓大家聽到悅耳的聖誕樂曲。

六本木之丘聖誕嘉年華

日期：2023年11月16日至2024年2月25日（1月1日休息）

時間：11:00 - 21:00

地點：六本木之丘

地址：日本東京都港區赤坂9-7-1

交通方式：六本木站3號出口



東京聖誕燈飾2023【4】惠比壽花園廣場 著名劇集取景處賞燈

在日劇《東京女子圖鑑》中代表著成熟女子約會點的惠比壽花園廣場，每年也都會舉辦氣派的燈飾活動。大家可以在兩旁種滿大樹並繫上燈飾的斜路上走，拍出具氣勢的燈飾照。此外，與花園接壤的CENTER廣場會在聖誕期間展示發出光芒、高5米、寬3米、堪稱世界最大的超大水晶燈，同樣值得欣賞。

日期：2023年11月11日至2024年1月8日

時間：17:00 - 23:00

地點：惠比壽花園

地址：日本東京都澀谷区惠比壽4-20

交通方式：惠比壽站東口



東京聖誕燈飾2023【5】大井競馬場「MEGA ILLUMI 2023-2024」 馬場裡騎著馬看燈飾

品川大井競馬場的燈飾從2020年開始便連續三年榮獲「全國最受期待點燈排名」冠軍，燈飾之美備受肯定。2023年，為了慶祝五周年，馬場將會展示多種不同的燈飾，包括噴水表演、極光演出、長達100米的光之隧道。此外，大家可以在場內騎著馬車在馬場內欣賞燈飾，非常適合喜愛馬匹的朋友。

日期：2023年11月11日至2024年1月8日

時間：16:30 - 21:00

地點：大井競馬場

地址：日本東京都品川區勝島2-1-2

交通方式：大井競馬場前站側面出口



東京聖誕燈飾2023【6】東京中城八重洲 CHRISTMAS 2023 聖誕老人睡魔花燈

東京站附近新落成的東京中城八重洲，將首次設有燈飾。八重洲地區是東京重要的交通樞紐，也是自古以來聚集了許多日本工匠的地方。因此，燈飾以「日本工藝」為主題，並邀請了日本三大祭典之一「青森睡魔祭」的花燈職人花費兩個月的時間，製作了一個高度超過6米的巨大「聖誕老人睡魔花燈」。這個特別的作品結合了日本傳統祭典文化與西方聖誕節慶典，呈現了獨特的跨界合作。

東京中城八重洲（圖片來源：ミッドタウン 八重洲 クリスマス 2023）

日期：2023年11月22日至12月25日

時間：16:00 - 00:00

地點：東京中城八重洲

地址：日本東京都中央區八重洲2-2-1

交通方式：東京站3號出口



東京聖誕燈飾2023【7】澀谷「青之洞窟」 60萬顆青藍色燈泡

澀谷的「青之洞窟」終於回歸！疫情前，「青之洞窟」每年都吸引大批觀眾欣賞，總計已有320萬人次欣賞過！今年，活動復辦之餘更會將從公園通延伸至代代木公園，整條路上將點綴著60萬顆青藍色的燈泡，帶來耀眼的光芒。此外，代代木公園櫸木道的會場還會設置一棵巨大的聖誕樹，讓大家感受節日氣氛。

青之洞窟（圖片來源：青之洞窟）

日期：今年活動日期有待公佈

時間：今年活動時間有待公佈

地點：公園通、代代木公園

地址：日本 東京都澀谷區代代木神園町2-1

交通方式：代代木公園站4號出口

