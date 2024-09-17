東京聖誕燈飾2024｜7大景點必訪　六本木80萬顆燈＋澀谷巨聖誕樹

東京聖誕燈飾2024情報｜《香港01》「好食玩飛」記者精選7大東京觀賞聖誕燈飾的好去處。當中包括東京巨蛋城、六本木之丘、大井競馬場、惠比壽花園廣場、東京中城八重洲、澀谷青之洞窟等，即睇有關、景點的詳情！



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六本木之丘（圖片來源：六本木之丘）

東京聖誕燈飾2024【1】澀谷「青之洞窟」—— 60萬顆青藍色燈泡

澀谷的「青之洞窟」從2019年開展後年年展出，每年都吸引大批觀眾欣賞！在2023年更從公園通延伸至代代木公園，整條路上將點綴著60萬顆青藍色的LED燈泡，組成一條超打卡able的藍色隧道！此外，代代木公園櫸木道的會場還設置了一棵巨大的聖誕樹，相信今年亦會同樣令人震撼！

青之洞窟（圖片來源：青之洞窟）

地點：公園通、代代木公園

地址：日本 東京都澀谷區代代木神園町2-1

交通方式：代代木公園站4號出口



東京聖誕燈飾2024【2】東京巨蛋城燈光騷 —— 特色主題燈飾

「東京巨蛋城」（東京ドームシティ）每年都會以獨特的主題迎接一年一度的聖誕節與冬季點燈。2023年「東京巨蛋城」以「笑（SHOW）」為主題，設置了15米的巨大LED聖誕樹、笑臉表情的七彩燈球、巨大半月形的影子互動區等。雖然今年尚未公布冬季點燈的主題，但絕對令人期待！

地點：東京巨蛋城

地址：日本東京都文京區後樂1-3-61

交通方式：水道橋站出口A5出口



東京聖誕燈飾2024【3】東京丸之內 —— 超級瑪利歐主題燈飾

說到東京燈飾活動，當然也少不了「東京丸之內」一帶！東京丸之內在近期已經搶先預告2024年的燈飾將會以「超級瑪利歐」為主題，在大手町、丸之內、有樂町等丸之內一帶的區域內設置瑪利歐、路易吉、奇諾比奧、碧琪公主、耀西等角色的聖誕裝飾，「丸之內Bright Holiday」更會從聖誕節延長至2025年新年！詳細內容將會在10月上旬公布。

日期：2024年11月14日至2025年1月13日

地點：丸大樓、新丸大樓、丸之內OAZO、丸之內紅磚廣場

交通方式：東京站步行1分鐘



東京聖誕燈飾2024【4】六本木之丘聖誕嘉年華 —— 80萬顆藍白燈飾閃爍如星河

六本木之丘聖誕嘉年華在今年將會有近80萬顆藍白燈飾在毛利氏庭園亮起迎接聖誕！燈飾會從11月中開始每晚下午5時至晚上11時亮燈，直至12月25日。除了燈飾外，六本木之丘亦會設置不同值得打卡的聖誕樹，包括一棵在 Roku-Roku 廣場以花朵作為靈感創作的樹。六本木之丘內亦將開設聖誕市集，販售各款聖誕雜貨與美食。商場內亦會有聖誕音樂會，讓大家聽到悅耳的聖誕樂曲。

六本木之丘聖誕嘉年華

日期：2024年11月中旬至2024年12月25日

時間：17:00 - 23:00

地點：六本木之丘

地址：日本東京都港區赤坂9-7-1

交通方式：六本木站3號出口



東京聖誕燈飾2024【5】惠比壽花園廣場 —— 著名劇集取景處賞燈

在日劇《東京女子圖鑑》中代表著成熟女子約會點的惠比壽花園廣場，每年也都會舉辦氣派的燈飾活動。大家可以在兩旁種滿大樹並繫上燈飾的斜路上走，拍出具氣勢的燈飾照。此外，與花園接壤的CENTER廣場會在聖誕期間展示發出光芒、高5米、寬3米、堪稱世界最大的超大水晶燈，同樣值得欣賞。

地點：惠比壽花園

地址：日本東京都澀谷区惠比壽4-20

交通方式：惠比壽站東口



東京聖誕燈飾2024【6】大井競馬場 —— 馬場裡騎著馬看燈飾

品川大井競馬場的燈飾從2020年開始便連續幾年榮獲「全國最受期待點燈排名」冠軍，燈飾之美備受肯定。在2024年，大井競馬場將會亦將在平日與週末無賽事的夜晚舉行燈光秀，馬場將會展示多種不同的燈飾，包括噴水表演、極光演出、長達100米的光之隧道。此外，大家可以在場內騎著馬車在馬場內欣賞燈飾，非常適合喜愛馬匹的朋友！

地點：大井競馬場

地址：日本東京都品川區勝島2-1-2

交通方式：大井競馬場前站側面出口



東京聖誕燈飾2024【7】東京中城八重洲 —— 聖誕老人睡魔花燈

東京中城八重洲是去年才落成的全新地標，在2023年亦首次設有燈飾燈飾以「日本工藝」為主題，並邀請了日本三大祭典之一「青森睡魔祭」的花燈職人花費兩個月的時間，製作了一個高度超過6米的巨大「聖誕老人睡魔花燈」，結合日本傳統祭典文化與西方聖誕節慶典。雖然目前仍未有2024聖誕主題燈飾公告，但依照去年的主題，可以肯定今年絕對會超有特色！

地點：東京中城八重洲

地址：日本東京都中央區八重洲2-2-1

交通方式：東京站3號出口



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