深圳好去處｜紅葉落羽松7大打卡攻略　必去仙湖植物園／荔枝公園

撰文：豬肉丸
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深圳旅遊，免費賞紅葉、落羽杉7大好去處！深圳秋天限定美景！今次《香港01》「好食玩飛」記者精選深圳7大免費打卡好去處，是欣賞紅葉、落羽杉、金稻田、蘆葦海的勝地，並附上交通詳情，大家不用煩惱如何搭車，坐深圳地鐵輕鬆抵達。深圳公園和山區資源向來豐富，每逢秋季都被楓葉、稻田及蘆葦等植物點綴得如詩似畫，想拍絕美照片，不一定要坐飛機外遊，大家與親友共賞最美的「楓」景，不妨「北上」往深圳及廣東岭南紅葉世界。

此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有深圳高人氣酒店推介深圳南山酒店推介福田酒店推介深圳南澳酒店推介坐擁無敵海景，特大落地玻璃窗，度假歎世界一流！以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

深圳「楓」景區不似香港般多人，可輕鬆影絕美打卡相！（圖片來源：小紅書@糖衣）

深圳免費賞紅葉、落羽松、壯闊金稻田、蘆葦海7大好去處！

踏入秋季，正值是欣賞紅葉、落羽杉、金稻田等美景的絕佳時刻！在深圳一樣有無限秋色，無論是在蓮花山、光明小鎮歡樂田園、還是福田紅樹林生態公園等，均可欣賞到壯麗的景色。漫步於林間小徑，微風輕拂臉頰，楓葉隨風飄舞，彷彿置身於仙境。

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深圳秋季打卡好去處【1】光明小鎮歡樂田園——10月限定　一望無際金稻田

深圳光明小鎮的歡樂田園，佔地約3.8萬平方公里，每逢10月便化身成一望無際的黃金稻田，金黃色的稻穗在陽光下閃耀，遊人一定能感受到大自然的生命力，洋溢蓬勃生氣。交通方面，乘深圳地鐵6號線至光明站，換乘6號支線至圳美站A1出口，再步行10幾分鐘，就能到達歡樂田園的西門。不過田園無遮擋，在陽光猛烈的日子，需要注意防曬

（圖片來源：小紅書@糖衣）

深圳秋季打卡好去處【1】光明小鎮歡樂田園

建議造訪時間：10月限定
地址：深圳市光明區圳園路168號
開放時間：09:30-17:00
交通：深圳地鐵6號線至光明站，換乘6號支線至圳美站A1出口，再步行10幾分鐘，就能到達歡樂田園的西門。

深圳秋季打卡好去處【2】福田紅樹林生態公園——遊走蘆葦海　賞候鳥穿梭

福田紅樹林生態公園位於沿海岸線，擁有長約6公里的海岸線和總面積達367.64公頃的紅樹林濕地，是全國唯一一個位於城市核心區的國家級自然保護區，被譽為觀鳥和賞蘆葦的絕佳場所。這裡的秋冬，抬頭放眼可睹多種候鳥穿梭於紅樹林，時而在天空翱翔，又有大片蘆葦隨風搖曳，風景絢麗，無論是觀鳥愛好者，或是喜歡大自然的遊人，這裡都是一個不容錯過的秋色勝地。

深圳秋季打卡好去處【2】福田紅樹林生態公園

建議造訪時間：11月尾下旬到一月上旬
地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交匯處
開放時間：06:00-23:00
交通：深圳地鐵3號綫益田站下車，於D出口步行約19分鐘。

深圳秋季打卡好去處【3】仙湖植物園——落羽松天空之鏡　極致浪漫

每年的12月末至1月初，深圳仙湖植物園的落羽松換上了新裝，看水中倒影，落羽松斑駁繽紛，焦黃、褐紅、翠綠色，像是大自然打翻了調色盤。落羽松最密集的地方在水生園，在半山腰，非健行愛好者的話，可以在山下搭乘園內巴士直上。而最佳觀賞位是水景園，這裡沒有樹林遮擋，視野更寬闊，坐在湖心的聽雨亭，可好好感受自然的靜謐美好。

深圳秋季打卡好去處【3】仙湖植物園· 水生園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬
地址：深圳市羅湖區仙湖路160號
開放時間：收費入園時間／8:00-18:00（收費門票：¥15）；免費入園時間／4:00-8:00 及 18:00-21:30
交通：深圳地鐵2號綫仙湖路站下車，於C3出口步行約8分鐘。前去水生園，可搭乘園區巴士上山，巴士票價¥3；巴士營運時間是8:00-18:00，在「植物園大門」站上車，在「天上人間」站下車。

同為深圳賞落羽松好去處還有荔枝公園、蓮花山公園及四海公園。

深圳秋季打卡好去處【4】荔枝公園——浪漫焦糖色湖畔

每當深圳荔枝公園落羽杉轉黃，整個湖畔都一片焦糖色，帶溫柔又浪漫的感覺！荔枝公園的落羽杉主要分布在兩個地方，分明有靠近小平畫像處和西門，最佳拍攝時間為晴天的下午4時至5時，光線穿過樹梢射下，不會太強烈，所拍出來的照片，畫面份外和諧。

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬
地址：深圳市福田區紅嶺中路1001
開放時間：24小時開放
交通：深圳地鐵3/9號線紅嶺站E出口

深圳秋季打卡好去處【5】蓮花山公園——自帶濾鏡林間小道

深圳蓮花山公園種了大量落羽松，秋冬來臨，公園內的各條林間小道都變成黃棕色一片，帶著濃濃的秋意，仿如油畫般優美。蓮花山公園的落羽松，主要集中在漾日湖畔及蓮花湖西岸，前者有曲折的棧道，落羽松較矮，取景拍照好出片，後者所種的落羽杉較高大密集，看上去更有氣勢，此處還鄰近公園出入口，直入到達好快捷方便。

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬
地址：深圳市福田區紅荔路6030號
開放時間：24小時開放
交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站

深圳秋季打卡好去處【6】四海公園——落羽松伴古意亭台樓閣

深圳公園四海公園，蛇口最大的公園，也被譽為「蛇口之心」，始建於1987年，至少已有30多年歷史，是不少深圳人的童年回憶。每逢秋冬，四海公園都會化成橘紅色世界，落羽松搭配古香古色的亭台樓閣，書香氣息十足。公園還有草坪石像、杜鵑園、四海書吧等打卡點，滑梯、沙池、攀岩等遊樂設施應有盡有，親子出遊也能妥善安排。

建議造訪時間：12月尾下旬到一月上旬
地址：深圳市南山區公園路6號
開放時間：24小時開放
交通：深圳地鐵2號線海月站D出口

深圳秋季打卡好去處【7】岭南紅葉世界——深圳周邊避人潮楓葉林

深圳天氣較熱，較難賞到美麗的楓葉，如果想看看也有推介！不妨到位於深圳及廣東之間的岭南紅葉世界。這個景區佔地面積大約4,000畝，在「山湖居」、「山韻居」及「哈比人小屋」，三處是楓樹最密集的區域，有多個品種，如火焰楓、雞爪槭及三角楓，還有落羽松、哈比人小屋、超長滑梯、小型動物園，一切皆讓人有置身外國的錯覺。

深圳秋季打卡好去處【7】岭南紅葉世界

建議造訪時間：火焰楓（10月中旬至11月中旬）、雞爪槭/三角楓/落羽松（11月上旬到12月上旬）
地址：韶關市新豐縣黃磜鎮茶峒村青雲山脈
開放時間：09:00-17:30（最遲入場時間：17:30；最遲購票時間：16:00）
交通：建議自駕或報玩一日遊旅行團

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