深圳好去處10大賞花勝地！必去仙湖賞鬱金香、歡樂田園賞油菜花田

撰文：豬肉丸 是啦差弟弟
出版：更新：

深圳好去處、打卡推薦！初春之際，林林總總的花經已在深圳盛放。在歡樂田園，油菜花田將大地染成黃色，非常壯觀；而南山荷蘭花卉小鎮及仙湖鬱金香花海，更美得具「莫奈花園」的美譽。此外，福田區最大的梅花林「梅園」已陸續開花——潮塘宮粉、桃紅宮粉、美人梅、硃砂梅、綠萼梅等，讓人可盡情投入浪漫的粉霞花花世界！即睇深圳10大打卡熱點。

（圖片來源：小紅書＠徐星星的旅記）

此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有深圳高人氣酒店推介深圳南山酒店推介福田酒店推介深圳南澳酒店推介坐擁無敵海景，特大落地玻璃窗，度假歎世界一流！以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

深圳10大賞花打卡熱點

深圳秋季打卡好去處【1】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇鬱金香花海/荷蘭風車

春暖花開，想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是周末北上半天遊的理想場所！

▼ ▼ ▼更多「深圳南山荷蘭花卉小鎮」介紹：

深圳好去處｜南山荷蘭花卉小鎮如莫奈花園！免費入場打卡花海風車

深圳南山荷蘭花卉小鎮‧鬱金香廣場

建議造訪時間：2至４月
入場費：全免
地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號
交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。

深圳秋季打卡好去處【2】歡樂田園 —— 一望無際油菜花海

深圳光明區的歡樂田園，每逢春天，就會出現一大片壯麗的油菜花海，面積更達千畝。大家在花海中倘佯，能感受到大自然的生命力，洋溢蓬勃生氣。不過，田園無遮擋，在陽光猛烈的日子，需要注意防曬

+3

光明小鎮歡樂田園

建議造訪時間：2-3月
地址：深圳市光明區圳園路168號
開放時間：09:30-17:00
交通：深圳地鐵6號線至光明站，換乘6號支線至圳美站A1出口，再步行10幾分鐘，就能到達歡樂田園的西門。

深圳好去處【3】仙湖植物園 —— 鬱金香構成莫奈花園

深圳仙湖植物園一年四季都有各種各樣的花綻放。而在2月，紫、橙、紅、粉紅、白等多種顏色的鬱金香經已在「天上人間」園區內盛開。過千朵鬱金香同時在草地上飄逸，令園區得到「莫奈花園」的美譽。

+1

鬱金香盛開的時期為2月，仙湖植物園的地址、交通、開放時間，可參閱下文：

深圳仙湖植物園攻略！花海園區逾千鬱金香盛放！3條遊覽路綫推介

深圳好去處【4】深圳梅園 —— 千株梅花雲集

梅花被視為賀年年花，除了因其花期貼近農曆新年外，其開花的五瓣姿態也象徵著「五福」——快樂、幸福、長壽、順利、以及和平！梅花與櫻花不同，花朵不會很高，站著也能合拍，好適合女生拍照打卡！

近日，在「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」Facebook群組有網友分享深圳福田「梅園」賞花打卡實況，指梅園的梅花已續一綻放，好值得一訪！

梅園總面積達26794平方米，是深圳現時最大的梅花花園。園內總共有1837株梅花，並有5個不同品種，分別是潮塘宮粉、桃紅宮粉、美人梅、硃砂梅、以及綠萼梅。與北方「踏雪尋梅」景致不同，在南方「梅園」可賞到草長鶯飛、粉色花朵開滿枝頭的同框畫面，漫山遍野紅白粉綠，看上去份外浪漫！

深圳梅園

建議造訪時間：1-3月
地址：深圳市福田區北環大道
交通：深圳地鐵2號線至僑鄉站C出口，再步行10幾分鐘。

深圳「楓」景區不似香港般多人，可輕鬆影絕美打卡相！（圖片來源：小紅書@糖衣）

立即參與：日韓秋遊賞楓｜早鳥優惠

Trip.com10月優惠買機票+酒店+門票回贈$400　大阪4星酒店$397晚Booking.com優惠碼2024｜2月最新本地或全球酒店85折

深圳好去處【5】福田紅樹林生態公園 —— 遊走蘆葦海　賞候鳥穿梭

福田紅樹林生態公園位於沿海岸線，擁有長約6公里的海岸線和總面積達367.64公頃的紅樹林濕地，是全國唯一一個位於城市核心區的國家級自然保護區，被譽為觀鳥和賞蘆葦的絕佳場所。這裡的秋冬，抬頭放眼可睹多種候鳥穿梭於紅樹林，時而在天空翱翔，又有大片蘆葦隨風搖曳，風景絢麗，無論是觀鳥愛好者，或是喜歡大自然的遊人，這裡都是一個不容錯過的秋色勝地。

福田紅樹林生態公園

建議造訪時間：11月尾下旬到一月
地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交匯處
開放時間：06:00-23:00
交通：深圳地鐵3號綫益田站下車，於D出口步行約19分鐘。

深圳好去處【6】仙湖植物園（水生園、水景園） —— 落羽松天空之鏡　極致浪漫

除了春天的鬱金香，仙湖秋天的紅葉亦值得一看！

每年的12月末至1月初，深圳仙湖植物園的落羽松換上了新裝，看水中倒影，落羽松斑駁繽紛，焦黃、褐紅、翠綠色，像是大自然打翻了調色盤。落羽松最密集的地方在水生園，在半山腰，非健行愛好者的話，可以在山下搭乘園內巴士直上。而最佳觀賞位是水景園，這裡沒有樹林遮擋，視野更寬闊，坐在湖心的聽雨亭，可好好感受自然的靜謐美好。

仙湖植物園的地址、交通、開放時間，可參閱下文：

深圳仙湖植物園攻略！花海園區逾千鬱金香盛放！3條遊覽路綫推介

同為深圳賞落羽松好去處還有荔枝公園、蓮花山公園及四海公園。

深圳好去處【7】荔枝公園 —— 浪漫焦糖色湖畔

每當深圳荔枝公園落羽杉轉黃，整個湖畔都一片焦糖色，帶溫柔又浪漫的感覺！荔枝公園的落羽杉主要分布在兩個地方，分明有靠近小平畫像處和西門，最佳拍攝時間為晴天的下午4時至5時，光線穿過樹梢射下，不會太強烈，所拍出來的照片，畫面份外和諧。

荔枝公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月
地址：深圳市福田區紅嶺中路1001
開放時間：24小時開放
交通：深圳地鐵3/9號線紅嶺站E出口

深圳好去處【8】蓮花山公園 —— 自帶濾鏡林間小道

深圳蓮花山公園種了大量落羽松，秋冬來臨，公園內的各條林間小道都變成黃棕色一片，帶著濃濃的秋意，仿如油畫般優美。蓮花山公園的落羽松，主要集中在漾日湖畔及蓮花湖西岸，前者有曲折的棧道，落羽松較矮，取景拍照好出片，後者所種的落羽杉較高大密集，看上去更有氣勢，此處還鄰近公園出入口，直入到達好快捷方便。

蓮花山公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月
地址：深圳市福田區紅荔路6030號
開放時間：24小時開放
交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站

深圳好去處【9】四海公園 —— 落羽松伴古意亭台樓閣

深圳公園四海公園，蛇口最大的公園，也被譽為「蛇口之心」，始建於1987年，至少已有30多年歷史，是不少深圳人的童年回憶。每逢秋冬，四海公園都會化成橘紅色世界，落羽松搭配古香古色的亭台樓閣，書香氣息十足。公園還有草坪石像、杜鵑園、四海書吧等打卡點，滑梯、沙池、攀岩等遊樂設施應有盡有，親子出遊也能妥善安排。

四海公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月
地址：深圳市南山區公園路6號
開放時間：24小時開放
交通：深圳地鐵2號線海月站D出口

深圳好去處【10】嶺南紅葉世界——深圳周邊避人潮楓葉林

深圳天氣較熱，較難賞到美麗的楓葉，如果想看看也有推介！不妨到位於深圳及廣東之間的嶺南紅葉世界。這個景區佔地面積大約4,000畝，在「山湖居」、「山韻居」及「哈比人小屋」，三處是楓樹最密集的區域，有多個品種，如火焰楓、雞爪槭及三角楓，還有落羽松、哈比人小屋、超長滑梯、小型動物園，一切皆讓人有置身外國的錯覺。

嶺南紅葉世界

建議造訪時間：火焰楓（10月中旬至11月中旬）、雞爪槭/三角楓/落羽松（11月上旬到12月上旬）
地址：韶關市新豐縣黃磜鎮茶峒村青雲山脈
開放時間：09:00-17:30（最遲入場時間：17:30；最遲購票時間：16:00）
交通：建議自駕或報玩一日遊旅行團

東京高評分酒店15間推介｜人均$200起／住客都讚好！全部9分以上澳門酒店2024推介20間｜人均$227／奢華宮廷泳池／新濠影滙映直擊河口湖溫泉酒店18間推介｜私人風呂賞富士山／一泊二食／人均$293輕井澤酒店10間推介！滑雪場／私人溫泉／近Outlet／親子多人房胡志明市新酒店10間推介人均$56！5星級第1郡酒店／1分鐘到酒吧街
人氣景點
深圳好去處
大灣區旅遊
賞紅葉
紅葉特集
旅遊Jetso
景點
旅遊熱