深圳好去處14大賞花勝地！冬季必去福田紅樹林公園、仙湖植物園

深圳好去處、打卡推薦！深圳有1,200多個公園，種上不同花卉，由於花期不同，一年四季都有各式各樣的花卉盛開。想一次過欣賞多種奇珍植物的朋友，推薦到訪仙湖植物園，四季都有不同的光景。即睇下文了解深圳14大賞花打卡地點、交通、花期！



（圖片來源：小紅書＠徐星星的旅記）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳好去處【1】深圳梅園 —— 千株梅花雲集

梅花被視為賀年年花，除了因其花期貼近農曆新年外，其開花的五瓣姿態也象徵著「五福」——快樂、幸福、長壽、順利、以及和平！梅花與櫻花不同，花朵不會很高，站著也能合拍，好適合女生拍照打卡！

梅園總面積達26,794平方米，是深圳現時最大的梅花花園。園內總共有1837株梅花，並有5個不同品種，分別是潮塘宮粉、桃紅宮粉、美人梅、硃砂梅、以及綠萼梅。與北方「踏雪尋梅」景致不同，在南方「梅園」可賞到草長鶯飛、粉色花朵開滿枝頭的同框畫面，漫山遍野紅白粉綠，看上去份外浪漫！

深圳梅園

建議造訪時間：1-3月

地址：深圳市福田區北環大道

交通：深圳地鐵2號線至僑鄉站C出口，再步行10幾分鐘。



深圳好去處【2】仙湖植物園 —— 鬱金香構成莫奈花園

深圳仙湖植物園一年四季都有各種各樣的花綻放。而在2月，紫、橙、紅、粉紅、白等多種顏色的鬱金香經已在「天上人間」園區內盛開。過千朵鬱金香同時在草地上飄逸，令園區得到「莫奈花園」的美譽。

+ 1

深圳仙湖植物園

地址：中國廣東省深圳市羅湖區仙湖路160號

開放時間：06:00 - 21:30 期間開放（部份設施不會全天開放，出發參觀前宜先留意官方網站的最新公佈）

收費：人民幣15元（約港幣$16.5），每日08:00前及18:00後不收費

交通：乘搭巴士M182、M526、202、202區間線路或220號綫，於仙湖植物園總站下車



近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！

仙湖植物園詳細攻略，可參閱下文：

深圳秋季打卡好去處【3】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇鬱金香花海/荷蘭風車

春暖花開，想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是周末北上半天遊的理想場所！

▼ ▼ ▼更多「深圳南山荷蘭花卉小鎮」介紹：

深圳南山荷蘭花卉小鎮‧鬱金香廣場

建議造訪時間：2至4月

入場費：全免

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。



深圳好去處【4】歡樂田園 —— 一望無際油菜花海

深圳光明區的歡樂田園，每逢春天，就會出現一大片壯麗的油菜花海，面積更達千畝。大家在花海中倘佯，能感受到大自然的生命力，洋溢蓬勃生氣。不過，田園無遮擋，在陽光猛烈的日子，需要注意防曬。

+ 3

光明小鎮歡樂田園

建議造訪時間：2-3月

地址：深圳市光明區圳園路168號

開放時間：09:30-17:00

交通：深圳地鐵6號線至光明站，換乘6號支線至圳美站A1出口，再步行10幾分鐘，就能到達歡樂田園的西門。



深圳春日打卡好去處【5】深圳園博園——網紅景點三角梅瀑布樹

深圳國際園林花卉博覽園（又名園博園）每逢春日梅花開。園內滙芳園的網紅景點「三角梅瀑布樹」每年3月中至4月綻放，粉白色的三角梅佈滿枝頭，像瀑布般傾下。挑個好天氣來深圳園博園踏春賞花，邂逅浪漫春日。

+ 3

深圳園博園東門

建議造訪時間：3月中旬至4月

入場費：全免

地址：深圳市福田區深南大道竹子林四路

交通：乘坐地鐵1號線到竹子林B2口出站，出站後步行1.4公里，20分鐘左右即到園博園東門。



深圳好去處【6】五指耙體育主題公園——馬鞭草紫色花海

紫色夢幻馬鞭草花海4月起在五指耙體育主題公園綻放！大片馬鞭草錯落有致，遊人可以穿行在紫色花海之間打卡留念，隨手拍也能拍出浪漫氛圍感。紫色花海在微風吹拂下如浪花起起伏伏，似足法國小鎮普羅旺斯！

+ 4

五指耙公園位於寶安松崗街，佔地1800多畝（約7.3平方公里），依山傍水、環湖而建，是松崗目前最大的生態公園之一。雖然附近沒有地鐵站，不過好處是人少景美、悠遊自在。除了欣賞大片馬鞭草浪漫花田，遊客在五指耙公園還可以逛逛高4米的玻璃棧道、復古的松韻樓、江南風庭院等，要花上大半天的時間才能逛完。

五指耙體育主題公園

地址：深圳市寶安區松崗街道大田洋六路

門票：免費

交通：地鐵6／11號線松崗站，出站後可轉乘公車或的士前往（附近公車站：大田公車總站、松崗華美工業園區）



五指耙公園詳細攻略，可參閱下文：

深圳好去處【7】人才公園 —— 黃秋英橙色油畫花海

深圳人才公園每逢夏天盛開一片黃秋英花海，正好種在斜坡上，以天空為背景拍攝，更易拍出油畫世界的感覺。人才公園的黃秋英5月中已經進入花期，一般6月至8月最茂盛，小紅書網友建議下午5時前打卡，陽光更明媚！橙黃色的花海雖小，但花海所在的草坪很大，滿眼綠色，值得逛一逛！

+ 1

深圳人才公園

建議造訪時間：5月中旬至8月

地址：深圳市南山區人才公園北門入口草坪

交通：深圳灣口岸對面／福田口岸打車24分鐘抵達



深圳好去處【8】陌上花公園 —— 梵高向日葵花海

每年6月起，陌上花公園5500平方米的向日葵迎風盛開，為熱情的夏天鋪上一層金黃色彩。熱烈綻放的向日葵，花比人高，仿佛置身梵高的油画之中。除了向日葵， 陌上花公園還有馬丹纓、狗尾草、粉黛草，值得一遊！

深圳人才公園

建議造訪時間：6月中旬至8月

地址：深圳市寶安區石岩環湖碧道陌上花公園

交通：深圳地鐵6號線上屋地鐵站出，然後打車前往，預計打車費為¥15元。



深圳「楓」景區不似香港般多人，可輕鬆影絕美打卡相！（圖片來源：小紅書@糖衣）

立即參與：日韓秋遊賞楓｜早鳥優惠

深圳好去處【8】嶺南紅葉世界——深圳周邊避人潮楓葉林

深圳天氣較熱，較難賞到美麗的楓葉，如果想看看也有推介！不妨到位於深圳及廣東之間的嶺南紅葉世界。這個景區佔地面積大約4,000畝，在「山湖居」、「山韻居」及「哈比人小屋」，三處是楓樹最密集的區域，有多個品種，如火焰楓、雞爪槭及三角楓，還有落羽松、哈比人小屋、超長滑梯、小型動物園，一切皆讓人有置身外國的錯覺。

嶺南紅葉世界

建議造訪時間：火焰楓（10月中旬至11月中旬）、雞爪槭/三角楓/落羽松（11月上旬到12月上旬）

地址：韶關市新豐縣黃磜鎮茶峒村青雲山脈

開放時間：09:00-17:30（最遲入場時間：17:30；最遲購票時間：16:00）

交通：建議自駕或報玩一日遊旅行團



深圳好去處【9】福田紅樹林生態公園 —— 遊走蘆葦海 賞候鳥穿梭

福田紅樹林生態公園位於沿海岸線，擁有長約6公里的海岸線和總面積達367.64公頃的紅樹林濕地，是全國唯一一個位於城市核心區的國家級自然保護區，被譽為觀鳥和賞蘆葦的絕佳場所。這裡的秋冬，抬頭放眼可睹多種候鳥穿梭於紅樹林，時而在天空翱翔，又有大片蘆葦隨風搖曳，風景絢麗，無論是觀鳥愛好者，或是喜歡大自然的遊人，這裡都是一個不容錯過的秋色勝地。

福田紅樹林生態公園

建議造訪時間：11月尾下旬到一月

地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交匯處

開放時間：06:00-23:00

交通：深圳地鐵3號綫益田站下車，於D出口步行約19分鐘。



深圳好去處【10】仙湖植物園（水生園、水景園） —— 落羽松天空之鏡 極致浪漫

除了春天的鬱金香，仙湖秋天的紅葉亦值得一看！

每年的12月末至1月初，深圳仙湖植物園的落羽松換上了新裝，看水中倒影，落羽松斑駁繽紛，焦黃、褐紅、翠綠色，像是大自然打翻了調色盤。落羽松最密集的地方在水生園，在半山腰，非健行愛好者的話，可以在山下搭乘園內巴士直上。而最佳觀賞位是水景園，這裡沒有樹林遮擋，視野更寬闊，坐在湖心的聽雨亭，可好好感受自然的靜謐美好。

仙湖植物園的地址、交通、開放時間，可參閱下文：

同為深圳賞落羽松好去處還有荔枝公園、蓮花山公園及四海公園。

深圳好去處【11】荔枝公園 —— 浪漫焦糖色湖畔

每當深圳荔枝公園落羽杉轉黃，整個湖畔都一片焦糖色，帶溫柔又浪漫的感覺！荔枝公園的落羽杉主要分布在兩個地方，分明有靠近小平畫像處和西門，最佳拍攝時間為晴天的下午4時至5時，光線穿過樹梢射下，不會太強烈，所拍出來的照片，畫面份外和諧。

荔枝公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月

地址：深圳市福田區紅嶺中路1001

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵3/9號線紅嶺站E出口



深圳好去處【12】蓮花山公園 —— 自帶濾鏡林間小道

深圳蓮花山公園種了大量落羽松，秋冬來臨，公園內的各條林間小道都變成黃棕色一片，帶著濃濃的秋意，仿如油畫般優美。蓮花山公園的落羽松，主要集中在漾日湖畔及蓮花湖西岸，前者有曲折的棧道，落羽松較矮，取景拍照好出片，後者所種的落羽杉較高大密集，看上去更有氣勢，此處還鄰近公園出入口，直入到達好快捷方便。

蓮花山公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站



深圳好去處【13】四海公園 —— 落羽松伴古意亭台樓閣

深圳公園四海公園，蛇口最大的公園，也被譽為「蛇口之心」，始建於1987年，至少已有30多年歷史，是不少深圳人的童年回憶。每逢秋冬，四海公園都會化成橘紅色世界，落羽松搭配古香古色的亭台樓閣，書香氣息十足。公園還有草坪石像、杜鵑園、四海書吧等打卡點，滑梯、沙池、攀岩等遊樂設施應有盡有，親子出遊也能妥善安排。

四海公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月

地址：深圳市南山區公園路6號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線海月站D出口



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略