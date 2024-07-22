東京地鐵站酒店32間推介｜全部近車站／親子出行方便／人均$274起

東京地鐵站酒店推介2024｜東京近年有不少新景點及商場全新開幕，例如哈利波特影城、東京澀谷SHIBUYA SKY及歌舞伎町Tower等，適合打卡之外，附近亦有不少餐廳酒吧，適合一家大小去遊覽參觀。《香港01》「好食玩飛」記者整合了21間性價比高的東京酒店，全部都就近東京的鐵路車站，方便出行。預訂酒店前可以先查看優惠碼Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章提及之價錢以發稿日為準）



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【東京車站篇】

東京車站酒店推介【1】八重翠東京飯店（Hotel Yaenomidori Tokyo）

東京車站酒店推介【2】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

酒店於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘。雖然每間房間的設計以簡約為主，不過用色以彩色為主，適合有小朋友的家庭入住。開業短短一年，於Trip.com就獲得4.5/5的高評分，不少人都表示酒店的位置理想，旁邊的地下街有不少餐廳，交通方面亦有鐵路和巴士，可以直達成田機場，十分方便。而酒店的2樓由下午1點起就會供應免費小食，都令不少旅客留意深刻印象。

東京八重洲唐草酒店

房價：人均HKD$553起（標準雙人床房）

地址：Nihombashi 3-5-13, 103-0027, 中央區, 東京, 日本

交通：於東京車站步行6分鐘

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東京車站酒店推介【3】超級酒店Premier東京站八重洲中央口（Super Hotel Premier Tokyo-eki Yaesu Chuo-guchi）

酒店位於東京車站旁邊，交通十分方便。酒店共有281間房間，當中最特別是酒店設有女士房間給獨自到東京旅遊的女生。餐飲方面，除了酒店提供的食物之外，車站內亦設有多元化的餐廳。於Trip.com獲得4.6/5的評分，不少人都覺得酒店的地理位置理想，無論是坐鐵路或巴士前往成田機場均可。

超級酒店Premier 東京站八重洲中央口

房價：人均HKD$411起（標準雙人床房）

地址：Yaesu 2-2-7, 104-0028, 中央區, 東京, 日本

交通：於東京車站步行4分鐘

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東京車站酒店推介【4】東京蒙特埃馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）

酒店於2022年開幕，短短一年間在Trip.com就獲得4.6/5的評分。於JR東京站八重洲中央口步行3分鐘即可到達酒店，交通十分方便。至於酒店設計分面，它以簡約設計，雖然房間小小，但五臟俱全，另外為配合旅客的需要，酒店亦設有洗衣間。有網民表示，酒店亦有咖啡機、微波爐，方便旅客。酒店附近亦有居酒屋、便利店等，令不少旅客都讚不絕口。

東京蒙特埃馬納酒店（蒙特利酒店集團）（Hotel Monte Hermana Tokyo）

房價：人均HKD$464起（雙床房）

地址：3-3-15, Nihonbashi Chuo-Ku, 103-0027, 中央區, 東京, 日本

交通：於東京車站步行4分鐘

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東京車站酒店推介【5】東京站八重洲京王布萊索酒店（Keio Presso Inn Tokyo Station Yaesu）

酒店同樣位於東京車站旁邊，交便便捷自然不必多說。另外站內餐廳林立，旅客大可以多花時間在站內發掘適合自己的餐廳和美食。而酒店亦鄰近多個東京景點，例如布里斯通美術館、筆文化博物館。於Trip.com獲得4.3/5的評分，而網民的評語亦表現不俗，除了指酒店職員大都擁有基本的英語溝通水平之外，酒店的房間亦簡潔衞生，以商務酒店來說性價比十分高。

東京站八重洲京王布萊索酒店

房價：人均HKD$417起（舒適雙人床房）

地址：Kyobashi 1-4-1, 104-0031, 中央區, 東京, 日本

交通：於東京車站步行4分鐘

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東京車站酒店推介【6】東京丸之內大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi）

酒店毗鄰東京車站，從車站步行至酒店只需要1分鐘。設計方面走現代風格，27樓是酒店大堂、法式和日式餐廳的位置，另設有酒吧，晚上更可以從窗外看到迷人的東京夜景。不少旅客都在網上給予酒店正評，表示，酒店的交通配套理想，除了鐵路之外，亦有巴士前往機場等地。而且酒店職員大都有基礎的英語溝通能力，毋須擔心溝通上有困難。

東京丸之內大都會酒店

房價：人均HKD$621起（雙人房）

地址：Marunouchi 1-7-12, 100-0005, 千代田區, 東京, 日本

交通：於東京站步行1分鐘

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【新宿車站篇】

新宿車站推介【1】APA新宿歌舞伎町大廈酒店（APA Hotel Shinjuku-Kabukicho Tower）

新宿車站推介【2】APA度假飯店- 西新宿五丁目站大廈（APA Hotel & Resort Nishishinjuku-Gochome-Eki Tower）

APA度假酒店 - 西新宿五丁目站大廈（APA Hotel & Resort Nishishinjuku-Gochome-Eki Tower）位於地鐵大江戶線的西新宿五丁目站旁邊，附近就是新宿百貨區，去血拼也超方便！酒店客房設計簡約俐落，雖然空間不算大，但設備亦相當齊全，而且還有溫泉大浴場、游泳池等可供免費使用的設施，春夏來到可以游泳，秋冬來到又可以浸溫泉，超正！

APA度假酒店 - 西新宿五丁目站大廈（APA Hotel & Resort Nishishinjuku-Gochome-Eki Tower）

價錢：人均HKD$244起（小型雙人房）

地址：東京都渋谷區本町3丁目14-1

交通：東京地鐵大江戶線西新宿五丁目站步行1分鐘

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新宿車站推介【3】新宿燦路都廣場大飯店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

酒店坐落於新宿站旁邊，地理位置優越，而且附近有不少餐廳及酒吧，包括日本傳統料理、和食及洋食等，適合夜生活的旅客入住。設備方面，酒店設有一間SPA房，有需要旅客可以自費安排。而旅客亦可以步行約15分鐘，就可以到達日本新宿御苑，享受日式庭園的優美環境。酒店於旅遊網站Trip.com獲得4.5/5的評分，旅客除了欣賞酒店的交通便利之外，亦覺得房價不高，客房整潔衞生，性價比高值得推薦！

新宿燦路都廣場大飯店

房價：人均HKD$425起（經濟雙人房）

地址：Yoyogi 2-3-1, 151-0053, 澀谷區, 東京, 日本

交通：於新宿站步行1分鐘

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新宿車站推介【4】新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）

新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）位於熱鬧的新宿區，距離新宿御苑僅需15分鐘步程，酒店附近亦有多家便利商店及餐廳，前往新宿站步行6分鐘即達，觀光出行都非常方便！酒店客房設計以簡約為主，落地大窗戶坐擁城市景觀，採光度十足，床頭備有床頭燈、閱讀燈及多個電源插座，浴室提供浴缸及淋浴空間，設備齊全！

新宿JR九州酒店 Blossom （JR Kyushu Hotels Blossom Shinjuku）

價格：人均HKD$471起（標準雙人間）

地址：東京都澀谷區代代木2丁目6-2

交通：新宿站步行6分鐘

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新宿車站推介【5】GROOVE新宿 賓樂雅酒店（Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel）

酒店於2023年全新開幕，位於新宿全新地標建築歌舞伎町Tower的18至38樓，從房間看出去可以一覽無遺地看到全新宿的地貌。位置方面，酒店位處於西武新宿車站旁邊，步行3分鐘即可到達。而新酒店的一大特色，是歌舞伎町Tower有很多別具特色的餐廳及酒吧，美食街以日本祭典為設計風格，而且旁邊就是著名的歌舞伎町，想享受日本夜生活的旅遊絕對不可以錯過！

GROOVE新宿 賓樂雅酒店

房價：人均HKD$710起（高級大床房）

地址：1-29-1 Kabukicho, 160-0021, 新宿區, 東京, 日本

交通：於西武新宿站步行3分鐘

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新宿車站酒店推介【6】BELLUSTAR東京 泛太平洋酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

同樣位於新宿地標建築歌舞伎町Tower內，位處39至47樓，主打輕奢華風，設計以時尚為主。除了酒店提供的餐飲服務之外，酒店附近亦有不少知名的日本料理餐廳，包括 Saito壽司（鮨 さいとう）、Matsukawa（日本料理）的海鼠子以及石川餐館（神楽阪 石かわ）（日本料理）的美食，都是最受旅客歡迎的美食之一。玩樂方面，歌舞伎町Tower有劇場、戲院，甚至VR遊戲體驗館等，對大人小朋友都有吸引力。

BELLUSTAR東京 泛太平洋酒店

房價：人均HKD$2097起（尊貴一室公寓）

地址：1-29-1 Kabukicho, 160-0021, 新宿區, 東京, 日本

交通：於西武新宿站步行3分鐘

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【秋葉原車站篇】

秋葉原車站酒店推介【1】秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

酒店是2023全新開幕的精品酒店，共有132間客房。位置方面，酒店與最近的秋葉原站只有一河之隔，步行前往車站亦只需要4分鐘。它同樣以簡約設計為主，沒有太多花巧設計，不過勝在功能齊備，酒店設有一間餐廳，可供早餐及其他膳食。雖然附近有不少大型購物中心，惟沒有太多餐廳，旅客可前往秋葉原用膳之後才返酒店。

秋葉原利索爾居所酒店

房價：人均HKD$402起（中型房）

地址：Kanda Sudacho 2-17, 101-0041, 千代田區, 東京, 日本

交通：於秋葉原站步行4分鐘

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秋葉原車站酒店推介【2】東京庭之酒店（Hotel Niwa Tokyo）

酒店坐落於水道橋站旁邊，相對於東京市中心多了一份寧靜，但同時交通方便，乘坐JR數個車站即可到達繁華的東京市中心。除了東京都水道歷史館、文京區和明治大學刑事博物館等景點之外，酒店附近亦有多間餐廳，包括西餐、日式料理、拉麵店等，絕對可以讓旅客享受日本美食。雖然酒店於2009年開業，不過它於2022年經過全面翻新，設計及硬件方面都已經可以滿足旅客的各種需要。

東京庭之酒店

房價：人均HKD$493起（標準雙人房）

地址：Kandamisaki-cho 1-1-16, 101-0061, 千代田區, 東京, 日本

交通：於JR水道橋站步行5分鐘

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秋葉原車站酒店推介【3】東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

酒店位於動漫集中地秋葉原附近，只需要步行7分鐘就可以到達秋葉原站，再接駁其他鐵路網。設施方面，酒店有一間酒吧，適合旅客回到酒店之後，好好享受一下，另外為配合旅客的需要，酒店更提供電熱水壺和瓶裝水。客房方面，酒店以簡約設計為主，並且引入大量室外陽光，令整體十分光猛。於Trip.com獲得4.7/5的超高評分，除了因為交通便利之外，很多網民都表示酒店周邊的配套理想，有餐廳、酒吧及便利店等，客房亦十分寬敞。

東京秋葉原諾加酒店

房價：人均HKD$624起（高級雙人房）

地址：Sotokanda 3-10-11, 101-0021, 千代田區, 東京, 日本

交通：秋葉原站步行7分鐘

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【淺草車站篇】

淺草車站酒店推介【1】東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）

淺草車站酒店推介【2】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位於東京台東區，旁邊就是雷門，步行1分鐘便到車站，附近亦有大量餐廳食肆及大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty為主題的家庭客房，深受旅客的歡迎，更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」，於網站獲得9.2/10的評分，其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10。

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

房價：人均HKD$484起（雙人房A）

地址：1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032

交通：東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘

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淺草車站酒店推介【3】淺草雷門休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL ASAKUSA KAMINARIMON by HULIC）

酒店位處淺草站旁邊，步行2分鐘即可到達，十分適合觀光的旅客。由於位處旅遊區，因為附近餐廳、酒吧、便利店林立，方便旅客飲食及購物的需要。酒店方面，部分的客房更可以欣賞到東京晴空塔，絕對是打卡之選！於Trip.com獲得4.6/5的評分，推薦度更達到96%，不少網民都表示，由機場出發，毋須轉車即可到達淺草站旁邊的酒店，而且客房潔淨衞生。雖然酒店房間的空間較小，不過勝在配套齊全，店員的服務態度有禮，值得推薦到訪。

淺草雷門休雷克蓋特酒店

房價：人均HKD$415起（真實荷里活雙床房）

地址：Kaminarimon 2-16-11, 111-0034, 台東區, 東京, 日本

交通：於淺草站步行2分鐘

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淺草車站酒店推介【4】東京淺草Prostyle日式旅館（Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa）

酒店位處淺草站約4分鐘的步程，而且面迎河邊，景致開揚。春季時，旁邊的台東區立隅田公園長滿了櫻花樹，無論是當地的居民和旅客都絕對適合在公園內打卡。部分客房更設有露台及露天風呂，想在市區都感受溫泉就絕對不容錯過！在旅遊網站Trip.com獲得4.4/5的評分，網民表示職員態度殷勤，而且部分更會中文，而且地理位置理想，除了就近鐵路站之外，亦就近淺草寺。雖然客房較小但勝在設備齊全。

東京淺草Prostyle日式旅館

房價：人均HKD$517起（標準雙人房）

地址：Hanakawado 2-12-11, 111-0033, 台東區, 東京, 日本

交通：於淺草站步行4分鐘

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淺草車站酒店推介【5】東京淺草簪酒店（THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA）

酒店位於淺草站附近，步行5分鐘即可到達。酒店客房以簡約為主，引入陽光之後光猛舒適，而且酒店更一個小型酒店。就算想外出，酒店周邊亦餐廳、酒吧林立，為旅客提供不同類型的選擇。於旅遊網站Trip.com獲得4.4/5的評分，推薦度更達87%，網民指步行至淺草寺或雷門只需要數分鐘的步程，房間亦大小適中，行李箱可以平放在地上，而且酒店前台職員懂得中文，溝通方面值得加分。

東京淺草簪酒店

房價：人均HKD$274起（雙人床房）

地址：Asakusa 2-27-10, 111-0032, 台東區, 東京, 日本

交通：於淺草站步行5分鐘

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【上野車站篇】

上野車站酒店推介【1】上野御徒町東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Ueno okachimachi）

上野車站酒店推介【2】上野可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Ueno）

酒店同於上野車站旁邊，步行一分鐘即可到達，而且上野有不少觀光景點，包括雨橫購物街、上野動物園、東叡山寬永寺等，方便旅客可以從上野出發，前往不同的目的地。於旅遊網站獲得4.3/5的評分，同時有84%的推薦度，旅客指酒店的服務配套完善，不止有洗衣機等，同時亦有免費咖啡提供，職員的服務亦親切，房間都潔淨衞生。此外，上野站連接地鐵、JR及京成電鐵，機場出發毋須轉車直達，都是旅客會選擇這間酒店的原因。

上野可可尼東正酒店

房價：人均HKD$400起（小型雙床房）

地址：Higashiueno 2-18-5, 110-0015, 台東區, 東京, 日本

交通：於上野站步行1分鐘

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上野車站酒店推介【3】上野站前APA酒店（APA Hotel Ueno Ekimae）

上野車站酒店推介【4】上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）位阿美橫丁旁邊，距離東京地下鐵御徒町站只有1分鐘路程，出入都非常方便，此外更可以乘搭京成Skyliner直達成田機場！酒店供應3種房型，除了基本雙人房，同時設有兩張雙人床的家庭房，適合2至4人入住；雖然房間不算非常闊絡，面積只有約18平方米，不過勝在乾淨企理，而且設備齊全，更有免費精緻早餐，性價比頗高！酒店內亦設投幣式洗衣機，部分樓層也有微波爐供使用，十分方便！

上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

房價：人均HKD$499.5起（幼童免費入住）

地址：東京都台東區上野6-6-7

交通：東京地鐵日比谷線御徒町站步行約1分鐘、JR御徒町站北口步行約3分鐘、JR上野站步行7分鐘、京成上野站步行約7分鐘

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上野車站酒店推介【5】東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，位於山手線鶯谷站，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，面積約22平方米，部分房間會在木質地板上擺放床墊，取代一般商務酒店的床架，提升整體空間感，較寬敞的房型則設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

上野東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

房價：人均HKD$278.6起

地址：東京都台東區根岸3-4-5

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

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上野車站酒店推介【6】三井花園飯店上野 / 東京（Mitsui Garden Hotel Ueno - Tokyo）

酒店位於上野站上蓋，從上野站出發只需要1分鐘即可到達。雖然酒店於2010年開業，不過酒店剛於今年7月完成翻新，所以設備均是全新。時尚的酒店前台，配合客房的簡約設計，旅客可以享受完一天的旅程之後，好好休息一下。於旅遊網站Trip.com獲得4.3/5的評分，而推薦程度亦有85%，有網民指酒店正正位於鐵路站上蓋，方便旅客可以乘坐鐵路前往其他地方。雖然房間空間普遍不大，不過勝在價錢適中，而且客房有雙層玻璃，隔音良好，絕對是性價比之選！

三井花園飯店上野 / 東京

房價：人均HKD$459起（中型雙人床房）

地址：Higashiueno 3-19-7, 110-0015, 台東區, 東京, 日本

交通：於上野站步行1分鐘

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上野車站酒店推介【7】上野雷索爾酒店（Hotel Resol Ueno）

酒店同樣位於上野站旁邊，步行200米即可到達車站。無論是酒店前台，以至客房，酒店均以白色和諧色調作為主色，令旅客倍添親切觀。雖然酒店以商務性質為主，沒有太多娛樂設備提供，不過勝在就近上野的核心購物區，步行1分鐘即達。於旅遊平台Trip.com獲得4.6/5的高評分，而且更獲得94%的推薦度。不少旅客都欣賞酒店就近車站，客房潔淨衞生都是一大加分位，職員服務態度殷切亦令不少入住的旅客印象難忘。

上野雷索爾酒店

房價：人均HKD$307起（中等房）

地址：Ueno 7-2-9, 110-0005, 台東區, 東京, 日本

交通：於上野站步行2分鐘

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【池袋車站篇】

池袋車站酒店推介【1】The B 池袋（the b ikebukuro）

The B 池袋（the b ikebukuro）位於池袋站旁邊，步行3分鐘即可到達。酒店旁邊有Sunshine City百貨公司和太陽城，基本上可滿足旅客購物的需要。酒店設計以時尚簡約為主，雖然客房的空間一般，不過勝在設備齊全。酒店會提供自助早餐，而Salvatore Cuomo Restaurant餐廳可提供柴燒Pizza和意大利特色菜餚。於Trip.com獲得86%的推薦度，網友都表示酒店近鬧市，無論是購物抑或餐飲都十分方便。

The B 池袋（the b ikebukuro）

房價：人均HKD$276起（標準雙人床房）

地址：Higashiikebukuro 1-39-4, 170-0013, 豐島區, 東京, 日本

交通：池袋站步行3分鐘

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池袋車站酒店推介【2】DEL style 東京池袋東口酒店by 大和Roynet（DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel）

池袋車站酒店推介【3】JR東日本大都會大飯店 池袋（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）

酒店位於池袋站的旁邊，雖然早於1985年開業，屬於老牌酒店，不過酒店中有不少專為住客而設的設施，包括了SPA中心及9間餐廳，而且池袋連接了5條火車線及3條地鐵線，因為極受旅客的歡迎。於旅遊平台Trip.com獲得4.5/5的評分，推薦度更有91%，不少旅客都表示除了交通之外，附近亦有東武的大型購物中心，而且酒店亦提供往返羽田機場的巴士，對於旅客是一個貼心的服務。

JR東日本大都會大飯店 池袋

房價：人均HKD$389起（標準小型雙人房）

地址：Nishi-Ikebukuro 1-6-1, 171-8505, 豐島區, 東京, 日本

交通：池袋站步行1分鐘

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池袋車站酒店推介【4】MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

酒店於去年開業，而且就近池袋站，步行至車站只需要6分鐘。酒店的門面以和風設計，於池袋的商業區算少見，而且在房間設計方面亦刻意融入了日本的傳統建議美學，以柔和的木色作為基調。酒店設有洗衣機，供旅客使用。於旅遊平台Trip.com獲得4.4/5的評分，網友表示酒店周邊有很多便利店，亦有DONKI及松本清等，餐廳及酒吧林立，位置對旅客十分友好。而且酒店職員可應該多國的語言，旅客在溝通上基本上沒有困難。

MIMARU東京 池袋

房價：人均HKD$924起（一房式閣樓床公寓房）

地址：2-61-1 Ikebukuro, 171-0014, 豐島區, 東京, 日本

交通：於池袋站步行6分鐘

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池袋車站酒店推介【5】池袋溫泉多美迎酒店（Dormy inn Ikebukuro Hot Spring）

雖然酒店距離池袋車站約有10分鐘的步程，不過酒店有一大特色，就是在鬧市內有天然溫泉，對於到日本旅遊的香港人來說是一大吸引的地方。另外，酒店的設計時尚，房間的大小適中，可以平放一般大小的行李箱。在旅遊平台Trip.com獲得4.5/5的評分，推薦度亦有89%，不少人都十分欣賞酒店有溫度，而且開放時間更可到晚上11時，就算太晚回酒店亦可以慢慢嘆天然溫泉，而且酒店更免費提供拉麵、雪條、寶礦力、咖啡等，令旅客留下美好的印象。

池袋溫泉多美迎酒店

房價：人均HKD$274起（標準客房）

地址：ku Higashiikebukuro3-11-11, 171-0013, 豐島區, 東京, 日本

交通：於池袋站步行10分鐘

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