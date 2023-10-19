英超門票優惠｜熱刺曼城車路士逾30場賽事門票$744起　附搶票攻略

香港有不少英超球迷，而且各隊都有捧場客，所以每逢輪到自己愛隊出賽，都必定待在電視機前，恐錯過每一個精彩的入球時刻。不過，與其隔著電視支持心水球隊，倒不如飛一轉英國，與其他球迷一起撐愛隊，更可感受現場氣氛。Klook推出熱刺、曼城和車路士主場球賽入場門票，想入場看球球，就要繼續看下去。



熱刺主場球賽HKD$973起

位於倫敦北部的托特納姆熱刺球場是英超球隊熱刺的主場球場。提起熱刺，球隊的開局不俗，近幾場的勝仗令熱刺暫列榜首，力壓同分但得失球較差的阿仙奴。雖然英格蘭隊長哈利卡簡尼今夏會離開熱刺，轉投德國拜仁慕尼黑，不過球隊似乎影響不大。如果作為熱刺的球迷，當然想親身入場力挺愛隊，經Klook購買入場門票，可以一次過買到熱刺的主場球賽，價錢都只是HKD$973起。

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曼城主場球賽HKD$744起

熱刺足球俱樂部比賽門票

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英超球隊曼城的主場球場伊蒂哈德球場位於曼切斯特的中部，由倫敦乘坐鐵路到曼切斯特大約2小時。貴為上年英超冠軍，曼城自然被睇高一線，不過今季比賽8場，開局稍稍出師不利，輸2場之下得18分，暫時位於第3位。先後輸給狼隊和阿仙奴，曼城近期的表現的確令人大跌眼鏡，不過其中鋒夏蘭特的狀態大勇，有望於之後的比賽中帶領球隊贏出賽事。想入場看曼城的比賽？經Klook購買入場門票，可以一次過買到曼城主場的球賽，價錢都只是由HKD$744起。

伊蒂哈德球場曼城足球隊球賽門票

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車路士主場球賽HKD$2861起

雖然英超球隊車路士是不少港人支持的愛隊之一，不過作為「車迷」，對它的表現的確是又愛又恨。比賽8場負3場，目前積分榜連前10名都不進，表現不如理想。不過踏入10月，車路士的表現看似有起色，分別對陣富咸及般尼都勝2:0和4:1，不過球隊的表現低迷的確是鐵一般的事實，看來領隊普捷天奴整頓球隊的士氣最刻不容緩。想入場支持愛隊，經Klook購買入場門票，可以一次過買到車路士主場球賽，價錢都只是由HKD$2861起。

史丹福橋球場車路士足球隊球賽門票

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