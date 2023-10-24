澀谷酒店10間推介｜3分鐘到澀谷站／落地窗望東京鐵塔／人均$249

澀谷酒店2023！澀谷是東京最潮的年輕人購物天堂之一，被稱為「東京的西門町」，其全面向十字路口更吸引不少遊客打卡！澀谷109、SHIBUYA SKY展望台、Loft旗艦店、澀谷Hikarie、宮下公園等更是時下年輕人的購物天堂！《香港01》「好食玩飛」頻道記者是次整合10間澀谷酒店，最快3分鐘就到澀谷站，人均亦只需$249起！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

澀谷酒店推介【1】東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）是凱悅酒店集團旗下品牌酒店，預計將於2024年中正式開業。客房以藍白色為主調，配以淺木色裝潢，寬敞明亮之餘，全部客房均提供洗衣機及小型廚房，非常適合家庭及長住型旅客！酒店地理位置同樣極佳，步行10分鐘便可抵達Shibuya Scramble Crossing、Shibuya Sky等人氣景點，鄰近亦有不同購物中心、便利店及餐飲設施。酒店亦設有室內游泳池、休息室、酒吧和餐廳等休閒設施，無論出行還是入住都非常方便！

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

房價：人均HKD$1062（特大雙人床房）

地址：東京都渋谷區櫻丘町3-3

交通：JR渋谷站步行8分鐘

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澀谷酒店推介【2】東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）於2023年9月進駐東京澀谷，是IHG洲際酒店集團旗下在日本的第四家酒店。酒店公共空間風格相對浮誇，客房則以深藍色為主調，配以落地大玻璃窗以及豪華的浴室設計，簡約之中亦帶點時尚感。此外，酒店距離澀谷站亦僅5分鐘步程，出行方便之餘前往Shibuya Sky、Shibuya Scramble Crossing等熱門景點亦非常快捷！

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

房價：人均HKD$807起（標準大床房）

地址：東京都渋谷區道玄坂2-25-12

交通：JR渋谷站步行5分鐘

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澀谷酒店推介【3】澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）

澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）於2022年4月落成開業，由曾經設計過無印良品酒店的團隊設計，因此酒店客房亦帶有無印簡約風，配以深綠色裝潢設計、看到草木的大窗戶，彷如置身城市綠洲！酒店地理位置亦同樣優越，步行5分鐘便可抵達JR澀谷站以及Shibuya Sky，步行2分鐘便到宮下公園購物中心，樓下更有咖啡店、Pizza餐廳等，吃喝玩樂都一樣便利！

澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）

房價：人均HKD$642起（雙人房）

地址：東京都渋谷區渋谷1-17-1

交通：JR渋谷站步行5分鐘

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澀谷酒店推介【4】下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）

下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）於2021年落成開業，外觀彷如一家咖啡店，以黑白灰三種色彩元素配木系裝潢，令人有種愜意悠閒的舒適感。客房方面，同樣採用木色及白色風格設計，每間房更配備黑膠唱片機和專業喇叭，旅客能免費租借黑膠唱片，藝文一族絕對不能錯過！

下北澤芥末酒店（MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA）

房價：人均HKD$449起（高級雙人房）

地址：東京都世田谷區北澤3-9-19

交通：下北澤站步行5分鐘

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澀谷酒店推介【5】澀谷盧安娜酒店（Luana Shibuya）

澀谷盧安娜酒店（Luana Shibuya）外觀有如當地人的家，以水泥及木系質感設計，客房則帶有歐洲渡假風情，以天藍及白色為主調，客房更提供小廚房可供煮食，非常方便！雖然酒店距離澀谷的遊客觀光區較遠，但距離幡谷站亦僅9分鐘步程，出行亦不會太麻煩。

澀谷盧安娜酒店（Luana Shibuya）

房價：人均HKD$330起（豪華大床房）

地址：東京都渋谷區幡ヶ谷3-8-11

交通：京王新線幡谷站步行7分鐘

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澀谷酒店推介【6】東急Stay澀谷（Tokyu Stay Shibuya）

東急Stay澀谷（Tokyu Stay Shibuya）經歷翻新後重新開業，新裝修以木色及灰色為主調，日系感滿滿，客房亦有提供小廚房跟洗衣機，讓你有居家的溫馨感！除了2人房外，酒店亦有提供4人及6人入住的家庭房，非常貼心。雖然酒店距離Shibuya Sky需要15分鐘步程，但距離澀谷區立松濤美術館及文化村僅需步行8分鐘，距離車站亦僅3分鐘步程，出行非常方便！

東急Stay澀谷（Tokyu Stay Shibuya）

房價：人均HKD$578起（標準雙人房）

地址：東京都渋谷區神泉町8-14

交通：京王井之頭線神泉町南口步行3分鐘

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澀谷酒店推介【7】澀谷格蘭貝爾酒店（Shibuya Granbell Hotel）

澀谷格蘭貝爾酒店（Shibuya Granbell Hotel）位於澀谷區的極佳位置，距離澀谷站、僅3分鐘步程，忠犬八公銅像、澀谷109百貨、SHIBUYA SKY等熱門景點亦均步行可達！酒店客房雖然偏舊，但設備一樣齊全，空間亦相當寬敞有時尚感。部分客房更提供梳化、附大玻璃窗的浴室、閣樓等，非常有特色！

澀谷格蘭貝爾酒店（Shibuya Granbell Hotel）

房價：人均HKD$449起（大床房）

地址：東京都渋谷區櫻丘町15-17

交通：JR渋谷站步行3分鐘

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澀谷酒店推介【8】澀谷Stream東急卓越大酒店（Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu）

澀谷Stream東急卓越大酒店（Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu）坐落於Shibuya Stream商場，酒店樓下便利商店、食肆林立，要「搵食」都相當容易！酒店距離澀谷Hikarie購物中心亦僅5分鐘步程，行8分鐘更可抵達人氣景點Shibuya Sky，要出行到較遠的地方，步行5分鐘便到澀谷站，絕對方便！酒店客房以現代風作設計主調，空間寬敞更設有大片落地窗，讓你可以無死角俯瞰東京夜景，部分客房更可看到東京鐵塔！

澀谷Stream東急卓越大酒店（Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu）

房價：人均HKD$801起（標準小型雙人房）

地址：東京都渋谷區渋谷3-21-3

交通：JR渋谷站步行5分鐘

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澀谷酒店推介【9】APA酒店 - 澀谷道玄坂上（APA Hotel Shibuya-Dogenzaka-Ue）

APA酒店 - 澀谷道玄坂上（APA Hotel Shibuya-Dogenzaka-Ue）位於澀谷熱鬧的道玄坂地區，距離澀谷站和著名的澀谷全向十字路口、澀谷中心街等人氣景點亦僅8分鐘步行路程。客房採用現代風格，雖然空間不算大，但亦備有浴缸可供浸浴，定能好好放鬆！

APA酒店 - 澀谷道玄坂上（APA Hotel Shibuya-Dogenzaka-Ue）

房價：人均HKD$299起（Semi-Double Room）

地址：東京都渋谷區円山町20-1

交通：京王井之頭線神泉站步行3分鐘

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澀谷酒店推介【10】幡谷櫻花酒店（Sakura Hotel Hatagaya）

幡谷櫻花酒店（Sakura Hotel Hatagaya）是位於東京都澀谷區的多國籍酒店，步行至新宿大約10分鐘，雖然距離車站較遠，但距離京王新線幡谷站僅需步行約3分鐘，出行亦算方便！酒店客房亦具有濃厚的日本氣息，以木色系打造，雖然空間不算大，但亦相當明亮舒適，部分客房亦有提供浴缸及和式風格客房，而且更供應免費早餐，絕對超值！

幡谷櫻花酒店（Sakura Hotel Hatagaya）

房價：人均HKD$249起（Basic Double Room）

地址：東京都渋谷區幡ヶ谷1-32-3

交通：京王新線幡谷站步行3分鐘

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