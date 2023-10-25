SIM卡快閃優惠低至$10限量即搶！內地澳門玩都用得　3日至1年任揀

SIM卡快閃優惠｜到深圳或內地城市快閃旅遊成了港人熱潮，一張數據sim卡是必備好物。《01網購》今次推出超值sim卡優惠益01會員，$10就可以有2GB數據，範圍覆蓋至中國內地城市及澳門，想知詳情就要繼續看下去！



SIM卡提供3日至365日的數據使用限期。（《01網購》）

SIM卡由中國移動網絡提供數據網絡，而且覆蓋範圍達至中國全境及澳門，方便旅客從澳門過境中國內地。使用效期方面，《01網購》提供由3日至1年不等的有效期限，數據量亦由2GB 4G至80GB 4G不等，方便旅客按個人使用習慣及需要，選擇不同sim卡。就算耗盡所有數據量，通訊商亦會提供低速無限數據量，讓用家不至於與外界「斷絕連繫」。

$10+01積分即買4G 數據卡 漫遊內地+澳門

10月27日中午12時起，只需要$10+500「01會員」積分，便可買到3日 4G上網sim卡，限量250張，立即登入 《01網購》搶購！

01會員SIM卡快閃優惠

日期：2023年10月27日

售價：$10+500「01積分」（原價：$25+200 會員積分）

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