深圳福田口岸新增3條免費巴士線　直達8大人氣商場！即睇路線詳情

【福田歡樂購免費巴士】繼早前南山區及羅湖區推出免費接駁巴士線後，深圳福田口岸也新增3條「福田歡樂購」免費巴士接駁專線，方便大家北上直達8大商場！由即日起至2024年1月，每逢假日（包括香港法定假期 ）、星期六及日都有得搭，即睇內文，詳睇各巴士路線及途經之商場詳情！



（圖片來源：小紅書@For life、香港交通資訊網、WIKI@Qwer132477）

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深圳福田口岸新增3條「福田歡樂購」免費巴士 直達8大商場 附路線詳情

（圖片來源：香港交通資訊網）

先前深圳巴士集團推出南山「南山消費文旅專線」及羅湖「禮享‧羅湖」大受歡迎後，近日福田口岸正式開通了3條「福田歡樂購」免費接駁巴士專線，每逢假日（包括香港法定假期 ）、星期六及星期營運，免費接駁巴士將持續到2024年1月。

福田口岸旁巴士總站上車

3條專線均由福田口岸出發，上車地點位於福田口岸旁的巴士總站。去程時間為早上9時至晚上8時，而回程則為每日早上10時30至晚上9時30分，路線經過多個深圳熱門旅遊地點和商場，行程覆蓋包括印力中心、KKONE、中洲灣、COCO Park、華強北、深業上城、卓悅中心、平安金融中心等8大商圈；崗廈地鐵站、會展中心地鐵站及購物公園地鐵站3大地鐵站，方便途經福田口岸北上深圳的港人假日消費。

往後4個月，在福田口岸就可乘免費接駁巴暢遊8大商場！（圖片來源：WIKI@Qwer132477）

深圳福田口岸「福田歡樂購」免費巴士A線

覆蓋印力中心、KKONE、中洲灣等幾大商圈。（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

路線：福田口岸公車總站→下沙→市眼科醫院

時間：去 9:00-20:00 回程 10:30-21:30



深圳福田口岸「福田歡樂購」免費巴士B線

涵蓋卓悅中心、COCO Park、平安金融中心等核心商圈。（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

路線：福田口岸公車總站→崗廈地鐵站→會展中心地鐵站→購物公園地鐵站

時間：去 9:00-20:00 回程 10:30-21:30



深圳福田口岸「福田歡樂購」免費巴士C線

涵蓋華強北（中航城君尚）、深業上城等核心商圈。（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

路線：福田口岸公車總站→華富路→蓮花一村

時間：去 9:00-20:00 回程 10:30-21:30



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