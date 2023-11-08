鬼怒川溫泉酒店10間推介｜空中庭園風呂／一泊二食／人均$172起

鬼怒川溫泉酒店推介2023！坐落於栃木縣日光地區的鬼怒川，是著名溫泉熱點。從東京出發，乘坐2小時電車便可輕鬆抵達！《香港01》好食玩飛記者整合10間鬼怒川溫泉酒店，有的酒店可以邊浸溫泉邊賞花，有的酒店提供一泊二食，最平人均只需HKD$172起！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

坐落於栃木縣日光地區的鬼怒川，是著名溫泉熱點（__r_n_k_oo0@ig）

鬼怒川溫泉酒店推介【1】鬼怒川溫泉旅之宿丸京（Ryokan Marukyo）

鬼怒川溫泉旅之宿丸京（Ryokan Marukyo）在2023年剛進行重新裝修，設計極具藝術感，以「炭」為主題加入不同與「炭」有關的元素，包括加入「炭」的溫泉，以及以「炭」為主題的客房。其他客房則分為和室及和洋式房型，配合「一週」的概念設計出與「日、月、金、木、水、火、土」有關的擺設及裝潢，有心思之餘別具特色！溫泉方面則有「炭澄之湯」、浴場及露天風呂，在室外可以感受到鬼怒川山巒帶來的清新空氣，在室內則可以寧靜享受泡湯時光，部分客房亦設有私人風呂。

鬼怒川溫泉旅之宿丸京（Ryokan Marukyo）

房價：人均HKD$774起（Hollywood Twin Room）

地址：栃木縣日光市鬼怒川溫泉大原1388-3

交通：東武鬼怒川溫泉站約步行4分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【2】鬼怒川御苑酒店（Ooedo Onsen Monoagatri Hotel kinugawa gyoen）

鬼怒川御苑酒店（Ooedo Onsen Monoagatri Hotel kinugawa gyoen）外型雖然偏舊，但酒店曾於2018年進行翻新，內部設施亦相當齊全！客房大致分為和室和洋式房型，客房可以瞭望溪谷河景，部分客房更配備浴缸，想享受一個人的浸浴時光亦無問題！酒店亦有供應露天浴池及室內溫泉，落地大玻璃窗望向城市景色一流！住客更可免費租用日式長袍，用來打卡又得，用來穿著遊走酒店、在酒店玩樂亦得！

鬼怒川御苑酒店（Ooedo Onsen Monoagatri Hotel kinugawa gyoen）

房價：人均HKD$335起（河畔日式客房）

地址：栃木県日光市藤原1-1

交通：東武鬼怒川溫泉站步行12分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【3】鬼怒川金谷飯店（Kinugawa Kanaya Hotel）

鬼怒川金谷飯店（Kinugawa Kanaya Hotel）是鬼怒川溫泉區最高級的溫泉。酒店客房設有露台，可以欣賞溪谷及沿岸景觀，有如名畫般吸引眼球，部分客房更有望向河景的露天風呂，寫意萬分！客房走現代日式風格，保留了部分日本傳統文化元素，亦體現了中西融合的舒適格調。此外，酒店更提供分別以古代檜木製成及大理石製成的室內風呂以及白御影土製成的露天風呂，現代感十足，更可以瞭望大自然景色！房價更包含一泊二食，將懷石料理結合西洋風格，為你呈獻極具獨創性的金古流懷石料理！

鬼怒川金谷飯店（Kinugawa Kanaya Hotel）

房價：人均HKD$2,063起（Japanese-Western style room,River view；一泊二食）

地址：栃木縣日光市鬼怒川溫泉大原1394

交通：鬼怒川溫泉站步行3分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【4】鬼怒川溫泉酒店（Kinugawa Onsen Hotel）

鬼怒川溫泉酒店（Kinugawa Onsen Hotel）是老牌酒店，曾於2010年進行翻新，客房分為和室及和洋風格，全部客房均面向溪谷，可以無時無刻欣賞大自然的絕美景色！酒店亦有提供5種浴池及桑拿任君選擇，大浴場以天然石材打造，露天風呂則可感受山林裡自然流動的新鮮空氣，度過舒適寫意的時光！若不想一直浸溫泉，酒店亦有紀念品商店及遊戲區，更可欣賞晚間表演節目！此外，酒店房價亦包含一泊二食，酒店自助晚餐更一直大受好評，各國美食都吃得到！

鬼怒川溫泉酒店（Kinugawa Onsen Hotel）

房價：人均HKD$730起（Yunomachi日式客房；一泊二食）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

交通：東武鬼怒川溫泉站步行15分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【5】白河湯之藏酒店（Hotel Shirakawa Yunokura）

白河湯之藏酒店（Hotel Shirakawa Yunokura）於2017年進行過全館翻新，沿著鬼怒川溪谷而建，讓你入住時能夠無時無刻無死角一覽溪谷絕景，細心聆聽更可以聽到讓人平靜的溪流聲，在秋天入住更可以欣賞到絕美紅葉！客房均為和室客房且面向溪谷，日系感滿滿！酒店亦擁有自家源泉溫泉水「羽衣之湯」，大浴場、露天風呂及私人租用風呂皆能欣賞壯麗的大自然日夜景色！

白河湯之藏酒店（Hotel Shirakawa Yunokura）

房價：人均HKD$766起（標準日式客房）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉滝483

交通：東武鬼怒川溫泉站約步行15分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【6】鬼怒川Asaya飯店（Asaya Hotel）

鬼怒川Asaya飯店（Asaya Hotel）是已經創業130年的老牌溫泉酒店，外型設計堂皇奢華，有如步入歐美高級渡假村，內部裝修也不容小覷！客房大致分為和室和洋式兩種房型，均配備提供天然泉水的私人風呂，想幾時浸就幾時浸！酒店空中庭園亦設有木船造型及水中躺椅的露天風呂，可以飽覽高原群山景色、看到滿天星星之餘，更非常打卡able！此外，酒店亦有大浴場、私人租用風呂可供選擇！房價更包含一泊二食，超過100種各國料理可以吃到飽！

鬼怒川Asaya飯店（Asaya Hotel）

房價：人均HKD$775起（雙床房；一泊二食）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉滝813番地

交通：東武鬼怒川溫泉站約步行13分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【7】鬼怒川溫泉花之宿松屋日式旅館（Kinugawa Onsen Hana no Yado Matsuya Ryokan）

鬼怒川溫泉花之宿松屋日式旅館（Kinugawa Onsen Hana no Yado Matsuya Ryokan）是一家日式傳統溫泉旅館，內部建築古色古香，除了有不同花草點綴，更擺設了日本名畫家及書法家的作品，其庭園造景亦非常雅緻，打卡一流！客房同樣充滿傳統日系格調，分為和室及和洋式兩種房型，部分客房更提供私人露天風呂，可以邊看紅葉邊浸溫泉！酒店亦有供應室外溫泉、室內溫泉及室內浴場，讓你可以邊浸溫泉邊享受溪谷旁的潺潺水聲與眼前的山川美景！

鬼怒川溫泉花之宿松屋日式旅館（Kinugawa Onsen Hana no Yado Matsuya Ryokan）

房價：人均HKD$299起（日式客房）

地址：栃木縣日光市鬼怒川溫泉藤原19

交通：鬼怒川公園站步行約5分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【8】大瀧酒店（Hotel Ootaki）

大瀧酒店（Hotel Ootaki）是一家充滿渡假氣息的酒店，並設有6種不同的私人露天浴池及公共浴池，溫泉環抱於深綠與溫柔川風中，讓你可以在浸溫泉期間感受極致的大自然風情！酒店客房均走日本和室風格，地板以榻榻米鋪設，非常溫馨舒適！此外，酒店更提供過千本漫畫可供閱讀，以及免費按摩椅、休息室、桌遊、販賣機等等設施及服務，吃喝玩樂一應俱全，CP值極高！

大瀧酒店（Hotel Ootaki）

房價：人均HKD$172起（Japanese-style Room）

地址：栃木縣日光市鬼怒川溫泉瀧155-1

交通：東武鬼怒川溫泉站步行15分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【9】鬼怒川廣場酒店（Kinugawa Plaza Hotel）

鬼怒川廣場酒店（Kinugawa Plaza Hotel）建於鬼怒川沿岸，擁有鬼怒川源泉泉水，除了有能感受自然風情的露天風呂外，酒店亦有水柱按摩浴池、大浴場、私人貸切風呂、足湯等設施，讓你可以自由享受浸溫泉的樂趣及舒適感。酒店客房以現代和室風格設計，不過不如一般日系旅館簡約，反而用上了不同花草花紋做裝飾，有格調亦帶點輕奢華，部分客房更帶有私人露天風呂、落地窗景觀浴缸等，可以自私地享受獨一無二的絕境！

鬼怒川廣場酒店（Kinugawa Plaza Hotel）

房價：人均HKD$349起（Standard Japanese-Style Room）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉滝530

交通：鬼怒川溫泉站搭乘路線巴士約8分鐘

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鬼怒川溫泉酒店推介【10】鬼怒川陽光酒店（Hotel Sunshine Kinugawa）

鬼怒川陽光酒店（Hotel Sunshine Kinugawa）是一間有極大反差的酒店，客房分別以日本和室及和洋式風格打造，均配備小露台，部分客房帶有私人露天風呂。同時酒店以充滿文青氣息，因為有特別、可享用西式糕點的足浴Cafe，讓你邊浸浴邊喝咖啡，更可以邊欣賞鬼怒楯岩大吊橋景色，早上綠意盎然，晚上滿天繁星！此外，酒店更設有露天風呂「鬼黑美湯」及大浴場「鬼白美湯」，在浸溫泉時亦能瞭望大自然景色！

鬼怒川陽光酒店（Hotel Sunshine Kinugawa）

房價：人均HKD$349起（Beds Japanese Style）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉大原1437-1

交通：東武鬼怒川溫泉站約步行10分鐘

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