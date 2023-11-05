北上攻略｜4大閘蟹連加工費要呢個價？實試深圳石橄欖雞煲勁惹味

港人北上遊玩的熱度不減，那就不如實地到深圳福田做一份攻略分享！原來1個地鐵站就連著三大商場。深圳手信應該買些什麼？近期港人最愛的深圳超市又賣些什麼呢？原來盒馬鮮生（超市）裡吃大閘蟹加工費只要這個價錢。最後記者實試一間在深圳超有人氣的石橄欖雞煲，事不宜遲，去片！



盒馬鮮生大閘蟹現場加工即食 蟹價格不一加工費僅$10元

盒馬鮮生雖然是一家超市，但特別之處就是可以即場買鮮活的海鮮現場加工，現場食。而盒馬鮮生大閘蟹就成近期港人最愛，記者來到現場亦都發現了不少港人正在挑選心儀「蟹」。大閘蟹的價格不一，最便宜的是第一款$99元/4隻（115-135g），單隻價格是$29.9元、第二款是$79元/2隻，單隻價格是$45.9元（140-160g）、第三款是$109元/2隻（2.8-3.2兩），單隻價錢是$59.9元（所有價格以人民幣計算）。記者分別試了第二款以及第三款價格的大閘蟹，只有第三款質量較為出色，而現場加工費僅僅只要約$10元人民幣。

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盒馬鮮生地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場B1

記者實試深圳人氣雞煲 石橄欖炭火燉雞超惹味

深圳椰子雞、烤魚可能大家已經吃過了，不過，炭火煮的石橄欖燉雞煲應該還沒吃過吧！這家洪大廚雞煲在深圳一共有兩家分店，一家在南山；一家在福田；石橄欖是一種中藥材，它有具有清熱解毒、潤肺止咳、消腫止痛的功效，這個湯加了紅棗、苦瓜、玉米等配料，非常的養生。而湯的口感是清新回甘，很美味。雞肉也很鮮甜，比起椰子水煮完的雞肉更加有一種香嫩的口感。另外我還點了普寧炸豆腐以及香蕉飛餅，普寧炸豆腐豆腐內軟外脆，沾醬之後咬開微微爆汁超級好吃！而香蕉飛餅水準就正常。

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洪大廚雞煲（福田店）

地址：廣東省深圳市福田區泰然八路18號安華小區10棟一層

洪大廚雞煲（南山店）

地址：廣東省深圳市南山區後海大道2332號