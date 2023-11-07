深圳灣口岸景點｜5大深圳好去處！水舞煙花騷/古鎮/偽歐遊 附交通

深圳灣口岸鄰近景點推介！深圳灣口岸是香港接壤深圳南山區的陸路口岸，由香港乘搭專營巴士、小巴、的士或直通車到該口岸，經過「一地兩檢」後，可直接轉車前往深圳歡樂海岸、南頭古城、歐洲印象小鎮等景點，觀賞水舞煙花表演、感受古建築的文化氣息、來一場偽歐遊等。即睇5大景點的地址、交通資訊！



深圳灣口岸附近的深圳灣萬象城（HK01攝）

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深圳灣口岸鄰近5大好去處！

由香港經深圳灣口岸前往深圳，可以乘搭城巴B3、B3A、B3M、B3X號線、嶼巴B2、B2P、B2X號線、小巴618號線、的士或直通車到口岸。下車後，大家進入旅檢大樓後，可在「一地兩檢」下直接辦理出、入境手續。進入深圳後，大家只要沿著指示向北走，便可以乘搭多條深圳巴士路線，前往各大景點。

深圳灣口岸（余俊亮攝）

深圳灣口岸鄰近好去處【1】深圳歡樂海岸 —— 燒烤賞日落、水舞激光騷

深圳歡樂海岸是深圳南部沿岸的商城，在海岸徉徜，可以欣賞到壯麗的深圳灣海景。除了商場之外，商城更設有可以欣賞到日落美色的燒烤場、藝術感重的水族館——深圳海洋館、高128米的摩天輪等。

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此外，商城每晚會於水秀劇場上演包含煙花、水舞、激光、音樂等效果，有演員參與演出的多媒體表演——「深海秘境」，讓人歎為觀止。

深圳歡樂海岸

地址：中國廣東省深圳市南山區白石路8號

交通：於口岸乘搭南山消費文旅專線B線，於歡樂海岸站下車



深圳灣口岸鄰近好去處【2】南頭古城 —— 沉浸藝術與歷史氛圍

南頭古城是深圳有近1,700年歷史的城鎮，曾是歷代嶺南沿海地區的行政管理中心、海防要塞、海上交通和對外貿易的集散地。時至今日，鎮內仍保存了不少古蹟，讓大家感受到濃厚的文化氣息。有不少藝術家近年亦於鎮內創作壁畫、雕塑等藝術品，使古鎮活化。

在文化、藝術感重的古鎮裡，大家可以欣賞到古代建築技術，也可以坐在咖啡店裡，感受歷史城區的氛圍。大家亦可以到手工藝品店或展廳購物、跟新式藝術品留影。

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南頭古城

地址：中國廣東省深圳市南山區深南大道

交通：於口岸乘搭M506號線，於南山公安分局站下車



深圳灣口岸鄰近好去處【3】南山書城 —— 深圳最美書店

南山書城是深圳書城位於南山區的分城。書城裝修得饒具時尚風格，被譽為「深圳最美書店」之一，吸引不少人專程到場打卡、閱讀。書城內不但有多類的圖書，更售賣故宮月曆等文創商品。

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南山書城

地址：中國廣東省深圳市南山區南海大道2748號

交通：於口岸乘搭M474號線，於中洲控股中心大廈站下車



深圳灣口岸鄰近好去處【4】歐洲印象小鎮 —— 打卡漫遊

想到歐洲一趟但未有足夠時間、預算的朋友，不妨到歐洲印象小鎮來一趟偽歐遊。小鎮高度模仿出歐州的大樓、運河、橋樑。身處深圳，亦能感受到歐洲風情。小鎮不收費，大家可在鎮裡的大街小巷盡情打卡。

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歐洲印象小鎮

地址：中國廣東省深圳市南山區深南大道9037-6號

交通：於口岸乘搭90號線，於世界之窗站下車



深圳好玩好食推介【5】深圳灣萬象城 —— 貓奴朝聖地

深圳萬象城是以多裝置藝術展品而知名的商場，商場今年更擺設「Bay de Luna！」 巨無霸哈基米貓咪展覽，讓各位貓奴朝聖！展覽必影的有華潤大廈對出的巨型長絨毛貓咪，滿有被毛孩包圍的治癒感。即使展覽完結，大家仍然可以與場內其他藝術品打卡。

深圳灣萬象城

地址：中國廣東省深圳市南山區科苑南路2888號

交通：於口岸乘搭南山消費文旅專線Ａ線，於深圳灣萬象城站下車。

