雙11優惠｜大灣區航空泰日韓台7航點來回機票$490起！送10kg行李

大灣區航空推雙11機票優惠！一年一度大型購物節雙11優惠又來了，不少商家紛紛推出優惠活動，同大家一起歡度雙11！大灣區航空也推出全線航點至抵優惠，共7個航點的來回機票優惠人均只是HKD$490起，仲送你 10公斤免費託運行李，絕對超值！立即睇文了解詳情啦！



大灣區航空雙 11購物狂歡季 7大航線來回機票$490起

大灣區航空推出「雙 11 光棍節購物狂歡季」，7大航點來回機票$490起（官方圖片）

大灣區航空推出「雙11光棍節購物狂歡季」優惠，助大家告別光棍！只要在11月6日至11月30日期間，二人或多人同行購買相同航點的來回機票，並輸入優惠碼【GBADD】便可享用超抵限定優惠，人均HKD$490就可以隨意飛！除了包含7公斤手提行李，更額外加送10公斤免費託運行李，就算大買特買都唔驚！立即搶購👉🏻大灣區航空

是次優惠航線包括馬尼拉胡志明市、首爾、台北、大阪、東京、曼谷共7個人氣旅遊景點，適用於2023年11月8日至12月21日、2023年12月26日至2024年2月7日及2024年2 月15日至3月26日期間從香港出發，停留日數更多達7天。無論想在國外跨年、希望感受其他國度的新年文化或者是打算來個快閃旅行都無問題！

來回機票優惠價格如下（＊優惠受條款及細則約束）：

【1】香港-馬尼拉-香港：HKD$490

【2】香港-胡志明市-香港：HKD$510

【3】香港-曼谷-香港：HKD$520

【4】香港-台北-香港：HKD$650

【5】香港-首爾-香港：HKD$790

【6】香港-大阪-香港：HKD$1,070

【7】香港-東京-香港：HKD$1,150



大灣區航空「雙 11 光棍節購物狂歡季」來回機票優惠價格（官方圖片）

大灣區航空｜「雙 11 光棍節購物狂歡季」優惠

購買日期：2023年11月6日至 2023年11月30日

優惠碼：GBADD

出發日期：2023年11月6日至 2024年3月26日（除馬尼拉以外的所有航線）；2023年11月8日至2024年3月26日（馬尼拉航線）

不適用日期：2023年12月22日至25日、2024年2月8日至14日

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