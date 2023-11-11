皇崗口岸景點5大好去處！COCO Park／星空園／錦繡園　啱曬親子

皇崗口岸鄰近景點推介！皇崗口岸是香港接壤深圳福田區的陸路口岸，皇崗口岸24小時運作，非常方便。《香港01》「好食玩飛」記者整合了口岸一帶的5大景點，大家不但可以在充滿創意商品的商場購買心頭好，也可以在古風園林打卡、到夜市歎美點。即睇各大景點的地址、交通。



福田星河COCO Park（資料圖片）

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皇崗口岸鄰近5大好去處！

皇崗口岸（圖片來源：深圳市政府）

皇崗口岸是實施「兩地兩檢」的口岸，經該口岸北上，需要先於新田乘搭皇巴士、或在市區乘搭直通車前往港方的落馬洲管制站辦理出境手續，其後需再次登上車，前往深方的皇崗口岸辦理入境手續。

皇巴士（圖片來源：皇巴士）

而前往新田，可以於市區乘搭城巴976、976A；九巴76K、276B、N73；小巴44B、44B1、78、79S，再在該處轉搭皇巴士前往口岸。大家也可在市區乘搭跨境全日通、中港直通快線等直通車直達口岸。

皇崗口岸鄰近好去處【1】福田星河COCO Park —— 超大型人氣購物中心

福田星河COCO Park是深圳近期人氣的超大型購物中心，整個購物中心的中央為一個大型戶外空間，讓人可以一邊購物，一邊欣賞到天色的變化，逍遙自在。此外，商場雲集了烘培店、酒館、文創精品店等過百家商舖，相當豐富。即使花上大半天時間，相信都未能一一逛完。

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特色商舖方面，近期推出肉鬆麻糬蛋卷的「福氣鮮活麵包」、「鴨血麵包」相當人氣，麵包常常被一掃而空。此外，百貨店「番茄口袋」同樣深受歡迎，店內7個商品區售賣著林林總總的實用家品、創意商品。多種商品別具玩味，為人所愛。而更多關於福田星河COCO Park的資訊，可參閱《香港01》「好食玩飛」記者早前的實試：

皇崗口岸鄰近好去處【2】深圳市當代藝術與城市規劃館 —— 時尚感十足的打卡好去處

喜歡文藝作品與城市規劃的朋友，可以到設計得饒具時尚感的深圳市當代藝術與城市規劃館參觀，感受館內濃厚的藝術氣息。該展館採用曲線、錯落的設計，予人一份莫明的活力。場內展出深圳的規規過程以及未來發展大計，亦展示多個抽象派作品。大家在展館內隨處走，都不難找到適合打卡的位置。

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深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：中國廣東省深圳市福田區福中路184號

交通：於口岸乘搭深圳地鐵7號線，於福民轉乘4號線並於體育中心站下車，經A2出口離開再步行約1分鐘



皇崗口岸鄰近好去處【3】星空園 —— 太空主題公園啱親子

害怕小朋友們跟著大人逛街逛得太久會發悶？趁他們還未發脾氣，快帶他們到毋須入場費的星空園暢玩吧！星空園是一個以太空為主題的遊樂場，園內設置了以飛碟、火箭、衛星等太空元素為造型的遊樂設施。小朋友可以在滑梯、繩網、轉盤「放電」的同時，透過展板認識宇宙的奧秘。

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星空園

地址：中國廣東省深圳市福田區上步路

交通：於口岸乘搭深圳地鐵7號線，於八卦嶺站轉乘6號線並於體育中心站下車，經B3出口離開再步行約2分鐘



皇崗口岸鄰近好去處【4】錦繡園 —— 蘇州風園林

錦繡園是具有蘇州風情的園林，大家在園裡可以感受到古代的蘇州風情，亦可以在迴廊、月門、曲橋上打卡留念。大地回春之際，大家更可以在園裡欣賞到林林總總的花盛開。

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錦繡園

地址：中國廣東省深圳市福田區皇崗四街

交通：於口岸乘搭深圳地鐵7號線，於皇崗村站下車，經D出口離開再步行約5分鐘



皇崗口岸鄰近好去處【5】水圍夜市 —— 食盡街頭風味

夜幕低垂，水圍夜市的攤販經已做好準備，靜待大家的光臨。喜歡街頭小吃的朋友，不妨到離口岸最近的夜市——水圍夜市一逛，品嚐烤冷麵、撈汁海鮮、炸串、粉粿等美食。夜市裡的咖啡店——「福康樓」，更提供各種中西食材結合的特色咖啡，例如加入辣椒及肉桂的拿鐵，近期深受網民歡迎。

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地址：中國廣東省深圳市福田區水圍村水圍九街

交通：於口岸乘搭深圳地鐵7號線，於皇崗村站下車，經B2出口離開再步行約4分鐘

