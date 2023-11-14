福田口岸5大好去處！逛山姆超市/深業上城/紅樹林/空中棧道賞花

福田口岸鄰近景點推介！福田口岸是深圳福田區的陸路口岸，與香港的落馬洲支綫管制站實施「兩地兩檢」。大家經連接落馬洲站的管制站出境後，只要經天橋跨越深圳河，便能到達口岸入境。《香港01》「好食玩飛」記者整合了口岸一帶的5大景點。大家除了可以逛最近超人氣的山姆超市，更可趁秋天到湖邊圍爐煮茶、於開滿花的空中步道賞花，享受大自然。即睇各大景點的地址、交通。



香蜜公園（圖片來源：小紅書）

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福田口岸鄰近5大好去處！

福田口岸鄰近好去處【1】深業上城 —— 逛MUJI旗艦店

深業上城是2018年開業的大型購物城，聚集了超過300間潮牌商店、文青咖啡店、兒童遊樂場和餐廳，雲集各國品牌。

源於日本的MUJI更於城內開設深圳旗艦店。樓高2層的旗艦店內不但販售林林總總的Muji產品，更設有工作坊，讓大家即場參與各種工藝品。此外，深業上城更設有全球首間MUJI酒店，喜歡MUJI並計劃於深圳過上幾天的朋友不妨入住！

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關於深業上城的其他商店推介、交通、地址，可參閱以下連結：

福田口岸鄰近好去處【2】香蜜湖1979文化創意園 —— 湖邊圍爐煮茶

香蜜湖1979文化創意園是香蜜湖旁邊饒具文藝風情的商場。除了售賣文創產品的商舖，園區內有不少特色餐廳，當中包括以乾冰放出煙霧、塑造出仙氣的冰茶之餐廳——「Di調」、讓人在湖邊的印第安人帳篷下燒烤或來一場「圍爐煮茶」的「ONLYONE海島花園烤肉店」和浪漫感重且帶西洋風的「漫咖啡」等，也是在福田「醫肚」的好去處。

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香蜜湖1979文化創意園

地址：中國廣東省深圳市福田區僑香路

交通：於口岸乘搭深圳地鐵4號線，於市民中心轉乘2號線並於香梅北站下車，經D2出口離開再步行約5分鐘



福田口岸鄰近好去處【3】香蜜公園 —— 彩虹空中棧道賞花

除了在商場購物之外，大家也可以在福田區感受到自然氣息。在香蜜公園裡，大家可以步上空中棧道，在高處欣賞風景。部份段落的棧道更長滿了炮仗花，在盛開之際最適合打卡。而到了夜晚，棧道上更會亮起七彩燈光，如同彩虹，劃破漆黑，時尚中帶出優美。

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地址：中國廣東省深圳市福田區農園路30號

交通：於口岸乘搭深圳地鐵4號線，於市民中心轉乘2號線並於香蜜站下車，經D出口離開再步行約4分鐘



福田口岸鄰近好去處【4】福田紅樹林生態公園 —— 野餐、觀鳥、賞芒草

處於深圳灣沿岸的福田紅樹林生態公園，亦是喜歡親近大自然的好去處。在園裡，大家除了可以觀賞到黑臉琵鷺、露鳥等鳥類，更可以在不滋擾雀鳥的情況下野餐。在水邊一邊看著芒草飄蕩、雀鳥飛翔，一邊吃著佳餚，使人相當寫意。

福田紅樹林生態公園

地址：中國廣東省深圳市福田區新洲路

交通：於口岸乘搭巴士362線，於藍灣半島站下車，再步行約2分鐘



福田口岸鄰近好去處【5】山姆超市（福田分店） —— 港人至愛的人氣超市

源自美國的山姆超市以價廉物美、商品種類多元與份量多而知名。而超市從美國開到深圳後，仍然保持高度人氣。由貨品選擇多而便宜，自中、港恢復通關以來一直吸引著無數港人到訪！

不過要留意，到山姆超市購買需要先成為會員，而申請作為會員要用到身份證明文件。而在山姆超市受歡迎甚至被譽作「必買」的商品、成為會員的方法，可參閱下文：