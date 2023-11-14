福田口岸交通4種方法+開放時間！車費低至$8.7　轉九巴北上免費

福田口岸交通！福田口岸是深圳福田區的陸路口岸，與香港的落馬洲支綫管制站實施「兩地兩檢」。大家乘搭4種交通工具到管制站出境後，只要經天橋跨越深圳河，便能抵達口岸入境。從香港多區到福田口岸，最平只需$8.7，部份路線更設有轉乘優惠甚至提供免費轉乘服務，減省大家北上的旅費。



福田口岸（潘樂文 攝）

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福田口岸交通4種方法

深圳福田區的福田口岸與香港的落馬洲支綫管制站為一組「兩地兩檢」的關口，每日06:30 - 22:30期間開放。從香港經福田口岸北上，要先到落馬洲支綫管制站辦理出境手續。完成後，大家要經天橋跨越深圳河，才可抵達福田口岸辦理入境手續。

雖然港方的管制站以「落馬洲支綫」為名，但大家除了乘搭屬於東鐵綫的落馬洲支綫之外，亦可以乘搭其他陸路交通工具抵達管制站。

鄰近福田口岸的景點：

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而大家過關後，可以在深方口岸乘搭巴士前往香蜜湖1979文化創意園 、福田紅樹林生態公園、深業上城等福田區的各大景點，詳情可參閱下文：

福田口岸交通方法【1】專綫小巴最平 只需$8.7

專綫小巴75綫（圖片來源：小巴薈）

專綫小巴是前往落馬洲支綫管制站最便宜的交通工具，只要$8.7，便能夠從市中心抵達管制站。不過，專綫小巴沒有行李架，未必適合攜帶大型行李的朋友乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴75綫

路綫：元朗（福康街） ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：元朗市中心、凹頭、牛潭尾、新田

車費：$8.7



福田口岸交通方法【2】專營巴士 最密10分鐘1班

九巴B1綫（圖片來源：九巴）

除了專綫小巴之外，九巴亦設有路綫由元朗區前往落馬洲支綫管制站。九巴B1綫由天慈開出，設有轉乘優惠，多班車由配備行李架的巴士行駛，最密10分鐘1班。大家從多區以八達通乘搭指定路綫到元朗廣場、天祐苑、新田運輸交匯處、形點等B1綫經的車站，能以優惠價，甚至免費轉乘B1綫北上。轉乘優惠及免費轉乘服務的詳情可參閱九巴官方網站。

九巴B1綫

路綫：天慈 ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：天水圍市中心、元朗、新田

車費：$14.5



福田口岸交通方法【3】港鐵 3月1日前7折優惠

東鐵綫列車（歐嘉樂攝）

落馬洲支綫管制站連接港鐵落馬洲站，大家乘東鐵綫到落馬洲站後，便能在出閘後直達管制站，相當便捷。

經落馬洲站出站北上深圳，2024年3月1日前可以得到7折車費優惠（香港01攝）

而即日起至2024年3月1日前，於指定時間及車站前往落馬洲站，可享有7折優惠，詳情可參閱以下文章：

福田口岸交通方法【4】的士 屯門/馬鞍山可選綠的

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往落馬洲支綫管制站。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。