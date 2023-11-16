札幌聖誕燈飾2023｜大通公園燈海／1.5公里樹燈大道　6大景點推介

札幌聖誕燈飾2023情報！日本北海道有「雪國」之稱，首府札幌每年聖誕多處會被掛上聖誕燈飾，雪花下星光熠熠，非常浪漫，以下推介6個賞燈飾好去處，有位於市中心、交通便捷的，亦有雲集超過7萬個LED燈泡、造型多端的佈置。要到札幌賞聖誕燈飾，當然要訂一間方便舒適酒店，可以參考另一篇文章札幌酒店推介。

大通公園（圖片來源：札幌白色照明執行委員會）

正計劃到訪札幌的朋友，可以順便看看札幌酒店推薦，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

札幌聖誕燈飾2023

札幌聖誕燈飾【1】白之戀人公園 —— 浪漫愛心鎖、拍拖啱去

白之戀人公園將會於冬季期間延長開放時間，並於園內增設聖誕燈飾。園中央的聖誕鐘更會不時轉換顏色，生動而秀麗。除了賞燈之外，大家更可以在發光的心型雕塑上跟至愛繫上愛心鎖，在園內度過浪漫時刻。

地址：日本北海道札幌市西區宮之澤 2-2-11-36

日期：2023年11月15日至2024年3月31日

時間：16:00～19:00



札幌聖誕燈飾【2】大通公園 —— 札幌白色燈樹節2023

札幌市中心的大通公園今年將會舉辦自1981開始首辦的「札幌白色燈樹節」。今年樹燈節會分成6個園區創辦，各有不同主題。大家在園內可以欣賞到翡翠森林、紫丁香、「願望鳥」、雪花等燈飾。七彩的燈飾劃破了札幌的黑夜，讓人溫暖。

+ 3

大通公園「札幌白色燈樹節2023」

地址：日本北海道札幌市中央區大通西1～12丁目

日期：2023年11月22日至12月25日

時間：16:30 - 22:00（12月23日至25日期間延長至00:00）



札幌聖誕燈飾【3】札幌站南口站前廣場 —— 「札幌白色燈光秀」

除了「札幌白色樹燈節」，札幌市內的札幌站南口站前廣場以及下列3個景點會同時舉行「札幌白色燈光秀」。以不同色彩、造型的燈飾點亮街頭。而放有「光之花」聲光裝置的札幌站南口站前廣場位於札幌站的毗鄰，交通相當方便。

札幌站南口站前廣場「札幌白色燈光秀」

地址：日本北海道札幌市北區

日期：2023年11月22日至2月11日

時間：16:30 - 22:00（12月23日至25日期間延長至00:00）



札幌聖誕燈飾【4】札幌站前大道 —— 1.5公里長樹燈大道

連接JR札幌車站到薄野的一段站前大道，將有約1.5公里的段落被繫上燈飾。整條街道的樹都幾乎發光，猶如浪漫星河，非常適合大家經過時打卡留念。

地址：日本北海道札幌市北區

日期：2023年11月22日至2月11日

時間：16:30 - 22:00（12月23日至25日期間延長至00:00）



札幌聖誕燈飾【5】南一條通 —— 雲集超過70,000個LED燈泡

其中一段南一條通街上的46棵銀杏樹會在活動期間被掛上超過7萬個LED燈泡，形成一條約300米長的燈廊，相當壯觀。

南一條通

地址：日本北海道札幌市北區

日期：2023年11月22日至3月14日

時間：16:30 - 22:00（12月23日至25日期間延長至00:00）



札幌聖誕燈飾【6】札幌市北三條廣場 —— 充滿燈飾的紅磚廣場

以鋪滿紅磚廣場而知名的北三條廣場，同樣會有銀杏樹被裝上燈飾，形成秀美的燈飾大道。廣場的其中一端更連接屬當地重要保護文物的北海道都廳，大家可以於「期間限定」內拍出燈飾與紅磚古蹟同框的照片。

札幌市北三條廣場

地址：日本北海道札幌市中央區北3 條西4 丁目

日期：2023年11月22日至3月14日

時間：16:30 - 22:00（12月23日至25日期間延長至00:00）

