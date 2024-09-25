羅湖口岸5大好去處｜洪湖公園／深港之窗睇日落／東門掃街

撰文：何以諾
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羅湖口岸鄰近景點推介！對不少住在鐵路沿綫的朋友而言，羅湖口岸或許就是最容易前往的中港關口——只要1程東鐵，再經羅湖管制站出境，便能直接到達，毋須再轉車，車程亦較前往落馬洲站為短。《香港01》「好食玩飛」記者整合羅湖口岸附近的5大好去處，方便正打算北上賞花、欣賞藝術展覽、掃街的朋友計劃行程。

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從「地王觀光．深港之窗」上可眺望到的景色（圖片來源：地王觀光深港之窗）

羅湖口岸好去處【1】洪湖公園 —— 睇蓮花

洪湖公園是羅湖區中心的大型公園，園內滿佈花草樹木，不論在甚麼時候到訪，都可以看到優美的景色。在天氣暖和之際，大家可以看到蓮花在湖泊叢生；而秋風起時，大家則可以觀賞到飄逸。公園更有一個售賣蓮花造型雪條的攤檔，讓人把「蓮花」送到嘴裡，別有一番風味。

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洪湖公園

地址：中國廣東省深圳市羅湖區文錦北路2023號
交通：於口岸乘搭巴士M239線，於田貝站下車，再步行約2分鐘

羅湖口岸好去處【2】地王觀光．深港之窗 —— 一眼飽覽深、港風景

「地王觀光．深港之窗」是曾經作為深圳第1高大樓的信興廣場的觀景層。觀景層處於該大樓的69樓，讓人一眼飽覽到深、港的天際綫。在能見度高的日子，大家在該處不但能觀賞深圳羅湖區街上車水馬龍的景緻，亦可眺望到香港北區的高山、漁塘與村落。

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地王觀光．深港之窗

地址：中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5002信興廣場69樓
交通：於口岸乘搭深圳地鐵1號線，於大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

羅湖口岸好去處【3】羅湖美術館 —— 文青們的打卡好去處

佔地達8,698平方米的羅湖美術館，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念。

羅湖美術館

地址：中國廣東省深圳市羅湖區南極路6號
交通：於口岸乘搭深圳地鐵1號線，於大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

羅湖口岸好去處【4】向西村 —— 廣東、湖北、東北菜式雲集的城中村

向西村是深圳最早建成的城中村之一，不過該條村落不單純是住宅區，更是雲集雞煲店、湯粉店、茶餐廳、糖水舖、涼茶舖的美食區。村內雞煲店之多，更令一條街道被譽為「雞煲一條街」。

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除了雞煲，大家可以找到蒜香雞翅、老式砂鍋、酸菜包、粿條湯、鍋盔等多款廣東、湖北、東北的菜式。村內食肆的地址、營業時間、交通等資料，可參閱下文：

深圳羅湖美食｜向西村不止雞煲一條街　城中村性價比高12家店推薦

羅湖口岸好去處【5】東門町美食街 —— 掃街必食車輪餅、鹹蛋黃糯米糍

喜歡邊走邊吃、試盡各式美食的朋友，不能錯過東門町美食街。東門町美食街以及鄰近街區的商場設有上百間小食店，非常適合「掃街」。

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人氣店舖方面，有紅爆網絡的「紀錄餘生車輪餅」、鹹蛋黃糯米糍、木薯糖水等，更多東門町美食街及鄰近街區的美食可參閱下文：

東門美食｜實試深圳東門掃街6大推介！咸蛋黃糯米糍/臭臉阿婆糖水

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

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