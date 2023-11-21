北上攻略｜深圳夜生活快閃2023 吃飯小酌人均¥200有找？

《北上攻略》第四集｜好奇深圳夜生活？不如就來一次夜晚快閃深圳！在這個地方吃飯小酌一站式滿足你，而且距離福田口岸才5個地鐵站！天氣變冷了，最適合當然來一頓「熱辣辣」的豬肚雞火鍋啦！快和記者一起實試號稱「深圳第一名」的豬肚雞火鍋，看看究竟有沒有名過於實呢！



福田「十畝地」 酒吧餐飲集中地 人均消費¥200

位於車公廟站的「十畝地」是一個曾經的潮流集中地，對於年輕男女來說這裡是一個夜生活的好地方。車公廟站距離福田口岸只有5個地鐵站，需時16分鐘，時間和距離都非常方便港人。再者，在車公廟站可以找到更多美食，而且還有酒吧街，是個適合夜晚吃完飯小酌一杯的地方，酒吧的消費平均在¥200/人或者以上。

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號稱「深圳第一」順德公豬肚雞

天氣這麼冷，當然要吃「熱辣辣」的豬肚雞火鍋啦！「順德公」豬肚雞品牌原來已經11年了，是「深圳豬肚雞排行榜」第一名（2020年1月-2021年2月）。記者實測順德公豬肚雞總店（車公廟店），平日裡剛過6點就有不少客人了。

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順德公豬肚雞（總店）地址：深圳市福田區泰然四路泰然科技園210棟111號

交通資訊

方法1（地鐵）：福田口岸（4號線）出發經過2個站到會展中心站，再從會展中心站（1號線）往機場東方向，經過3個站到達車公廟站。