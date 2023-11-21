深圳Costco超市2024年1月開幕！提早登記會員即慳¥100！即睇教學

深圳Costco（開市客）超市宣布於2024年1月正式登陸深圳，喜歡北上逛超市的朋友又有新選擇！Costco將選址龍華區開設深圳首間旗艦店，於開業前成功登記做會員，還即減¥100，抵過山姆，會員卡更是全球通用，在日本、英國、加拿大等地860多間分店均可以使用！今次《香港01》好食玩飛記者分享Costco會員登記全攻略，留意必須做足3點方才可成功申請！即睇教學＋開幕優惠詳情！



深圳Costco（開市客）於2024年1月正式登陸深圳！（圖片來源：小紅書@Haruka酱酱酱）

深圳Costco明年1月開幕！開業前做會員即減¥100會費 翌年續會再減¥60

位於深圳龍華的華南首家Costco（開市客），官方宣布將於2024年1月正式開幕，並同時公報三重會員獨家禮遇！

目前深圳市場會員製超市山姆一家獨大，沒有第二選擇，不少網民期待Costco和山姆PK起來！（圖片來源：Costco微信公眾號）

深圳Costco超市 鄰近深圳北站 交通方便快捷

深圳Costco超市位於龍華區民治街道卓越皇后道正前方，新區大道一側，地點位處市中心，方便易去。交通方面，深圳Costco超市鄰近深圳北站，在此乘坐的士去也不過10分鐘，又或可搭地鐵4或6號線到紅山站，從B口出來再步行一段距離即達。

深圳Costco超市（截圖自百度地圖）

如果自駕來採購，深圳Costco超市也設有3層停車場，有近1000個寬大的停車位，不用擔心出現「一位難求」的窘狀。此外，停車場配備了完善的充電樁，對新能源車車主十分友善。

深圳Costco超市（圖片來源：Costco微信公眾號）

深圳Costco超市會員專享禮遇 ── 預先入會減¥100抵過山姆

【1】在開業前預先登記成為會員，入會費即減¥100，即只需¥199即可入會，會費較同類型的會員制超市山姆（山姆會員¥260年）平宜！

【2】當成功申請為會員後，憑會員卡去全球Costco皆是通用，任意去日本、英國、加拿大等地860多間分店均可以使用。

【3】當12個月後到期，經Costco Wechat小程序或App選用「自動續費」功能，翌年續會會費還會再減¥60！會員除可入超市掃平貨外，還可享免費的專業聽力測試、驗眼服務、免費輪胎保養及打氮氣等服務，一條龍照顧生活所需。

深圳Costco超市即將開鑼！（圖片來源：Costco微信公眾號）

按圖睇登記做深圳Costco會員的三重著數▼ ▼ ▼

Costco會員卡種類

金卡：成功申請後，當中會包含一張免費家庭卡，只要主卡人與家庭卡持卡人居住共同地址即可，而任何持卡人必須年滿18歲

企業卡：最多可申請6張副卡，但需要提交有關證明文件。



深圳Costco 登記時必備內地電話卡、香港身份證

想成為Costco會員可經2個途徑，一是登入「Costco开市客」微信小程式申請，二是下載Costco App申請。不過，提提大家在申請會員的過程，需以內地電話號碼收驗證碼，所以一個有效的內地電話號碼是必須的。當完成驗證後，按程式指示要影身分證，最後一點，也是最重要的關鍵，「注冊賣場」一定要揀「深圳」，才會跳去減¥100頁面，付款時才可享有入會限時優惠！

深圳Costco會員登記6大步驟

（一）在微信搜尋「Costco开市客」，即見Costco微信小程式，按加入會員。

（二）可揀「金星」會員或「企業」會員，一般散客會員也是「金星」，繼續按加入開通。

（三）全部同意，按確定加入。

（四）到達填寫個人資料頁面，揀了香港身份證，就可不用填地址。

（五）註冊賣場必須填「深圳」。

（六）最後才會跳至減¥100的頁面，確定後付款，之後再於開幕時造訪，拎取會員卡。

按圖睇登記做深圳Costco會員6大步驟▼ ▼ ▼

+ 2

深圳Costco超市

開幕日期︰預計2024年1月

地址︰深圳市龍華區民達路68號

