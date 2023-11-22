文錦渡口岸交通+開放時間｜較少人用慳時間　1方法搭巴士每程平$5

文錦渡口岸交通資訊！文錦渡口岸位於深圳羅湖區，與香港的文錦渡管制站為一組實施「兩地兩檢」的關口。由於經文錦渡口岸北上的旅客較少，吸引許多不想為過關而大排長龍的旅客使用。由市區前往口岸可乘搭直通車——「文錦渡快綫」，而使用其中1種車票乘車，更能每程節省$5！即睇口岸的交通資訊！



文錦渡口岸（圖片來源：小紅書@小红叔S）

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深圳羅湖區（圖片來源：小紅書）

文錦渡口岸交通+開放時間

位於深圳羅湖區的文錦渡口岸，與香港北區的文錦渡管制站實施「兩地兩檢」，是一組自1978年啟用的陸路口岸。雖然「兩地兩檢」的關口不及「一地兩檢」的方便，但經文錦渡北上的旅客較少（近期平日與假日的平均出入境人數亦不足2,000人），故仍吸引到許多不想為過關而大排長龍的旅客使用。

文錦渡口岸（圖片來源：Wikimedia@Tksteven）

由於文錦渡管制站處於香港禁區範圍，所以香港市區一般的交通工具不能直接駛到該處。一般情況下，大家經該口岸北上，需要乘搭經運輸署批准營辦的直通車路綫前往港方的文錦渡管制站辦理出境手續，其後需再次登上車，前往深方的文錦渡口岸辦理入境手續。

文錦渡管制站（圖片來源：Wikimedia@建園春秋）

文錦渡口岸的開放時間為每日07:00 - 22:00，若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用24小時通行的皇崗口岸北上。

文錦渡快綫由上水直達口岸

由香港市區前往文錦渡口岸，目前只能夠乘搭由華通巴士營辦的直通車——「文錦渡快綫」。

文錦渡快綫（圖片來源：華通旅遊）

「文錦渡快綫」由上水廣場來往文錦渡口岸，每日06:55 - 21:30期間服務，每10分鐘一班車，正價車費為$20。該路線於鳳溪第一中學、文錦渡管制站設中途站，乘客到達文錦渡管制站後，必須先下車辦理出入境手續後再上車，才可繼續行程。

購買套票每程慳$5

而經常使用文錦渡口岸北上的朋友，可考慮購買套票以節省旅費。華通巴士推出了讓大家以$150乘搭10程「文錦渡快綫」的套票，使每程車費平均降至$15。以套票乘車，大家平均每趟行程節省$5，減少旅費上的開支。

「文錦渡快綫」的套票（樣本）（圖片來源：華通旅遊）

套票能以現金在車站或在微訊購買，大家亦可透過微訊得悉套票尚餘多少程車的配額仍未使用。