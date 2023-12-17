深圳美食｜入冬必食羊肉火鍋　泥爐炭火羊骨湯日　仲有各式羊肉煲

撲面而來的風裏已有涼意。今年入冬第一頓羊肉火鍋，要在深圳毛記海南東山羊吃。



拒絕飛機羊，拒絕凍品羊，拒絕勾兌湯。精選北緯18度，19公斤公山羊，泥爐炭火鮮羊肉，嫩出奶香，鮮肥無羶。👇👇👇

+ 2

泥爐煲高湯 熬足6小時

好的食材，只需要簡單的烹飪方式。回歸質樸的紅泥小火爐，炭火燒旺後，熬足6小時的羊骨濃湯就上桌了。

開蓋誘人的「咕嘟咕嘟」是美味的前奏，羊脊骨與多種中藥材一起熬煮，入口鮮甜，温潤滋補，每一滴都是精華。

每隻羊僅出4公斤羊排，0.8公斤羊腩

湯底驚豔，肉更講究。

每日新鮮到店的海南東山羊，隻隻都是19公斤的黃金週期，從宰殺到餐桌只需3個小時！

羊排和羊腩一定是必點的部位。帶皮的羊腩肥瘦均勻，肉質超級嫩！羊皮Q彈脆爽，滿滿的膠原蛋白，好吃不怕胖。

羊排被貼心的斬成適中的大小，牙齒輕輕一撕就脱骨了，不僅沒有羶味，還自帶奶香呢～

蘸着蒜蓉辣椒和店裏的秘製醬料吃，別有一番風味。

還有這些「寶藏配菜」

懂吃的老饕，在大口吃肉之餘，還要解鎖菜單上的「隱藏寶藏」。👇👇👇

+ 2

1. 羊血

新鮮羊血要看着錶下鍋，2分鐘內必須撈起。入口一咬就化了，爽滑回甘，簡直嫩到沒朋友！

2. 羊雜

豐富可口的羊雜，羊肚爽脆、羊肝綿密、羊肺嫩滑，多種美味一次集齊，主打一個吃得痛快。

3. 鮮肉丸子

顆顆手搓的鮮肉丸子，下鍋吸湯，鹹香入味，咀嚼起來還能嚐到甜脆的馬蹄碎。

4. 白蘿蔔

冬吃蘿蔔夏吃薑。清甜多汁的白蘿蔔，營養又解膩，秋冬時節永遠是羊肉最完美的搭配。

濃香雙羊煲 拌飯少不了

不想吃火鍋的時候，毛記招牌的羊肉煲也是一絕！隨便哪款都是妥妥的「米飯殺手」。

香辣羊肉煲

無辣不歡的朋友認準它！二荊條辣椒搭配葱蒜大料，再澆上大廚的秘製醬汁，下鍋爆炒，噴香撲鼻。

羊肉軟爛多汁，醬汁鮮辣香濃，就着它一口氣能吃三碗飯！

枝竹羊肉煲

老廣最愛的枝竹羊肉煲，羊肉給枝竹帶來了肉香，枝竹又為羊肉豐富了口感。

整煲的分量非常足，甜鹹交織的濃郁醬汁收進了每一塊羊肉裏！不能吃辣的朋友必點。

+ 1

紅燜牛腩煲

老闆還偷偷告訴小編，新品紅燜牛腩煲也上線！我先替大家嚐了嚐，牛腩彈嫩多汁，醬汁醇厚香濃，讓人欲罷不能。

牛肉牛腩也是每日從潮州運送到店的，保證新鮮。上桌一定要先夾牛筋吃！軟軟糯糯像果凍一樣，晶瑩Q彈，入口即化。

能把牛羊都做得這麼好吃，毛記還真是有兩手！不愧是剛獲得「紅鷹獎」2023年度餐飲區域標杆品牌的老店。

羊排配燒烤 下酒剛剛好

想和朋友吃個夜宵，整點小酒，這裏也是不二之選。

手抓山羊排

肉感十足的手抓羊，選用肉最鮮嫩的羊排部位，簡單蒸煮，吃的就是一個原汁原味。

一口下去，羊肉的奶香在舌尖肆意迸發！大口吃肉的快樂，想起來就讓人垂涎三尺。

特色燒烤

擼串更是不在話下。羊腰、牛油、掌中寶，毛記全都給你安排上！

撒上秘製佐料，烤得滋滋冒油，口口噴香酥脆，一口酒一口串兒，快樂就是這麼簡單。

毛記海南東山羊x靚靚

羅湖向西店

地址：深圳羅湖區嘉賓東路1002號向西村西區1號一至三層（金鼎大廈對面）

交通：深圳地鐵9號線向西村站C出口，步行260m

營業時間：11:00-次日6:00

電話：0755-82288053



福田水圍店

地址：深圳福田區福民路21號

交通：深圳地鐵4號線福民站C2出口，步行200m

營業時間：上午11:00-凌晨2:00

電話：0755-83205779



福田梅林店

地址：深圳福田區梅村路1號梅林生活中心1樓B102

交通：深圳地鐵9號線梅村站C1出口，步行600m

營業時間：上午11:00-凌晨2:00

電話：0755-83203520



南山桂廟店

地址：深圳南山區南山大道與桂廟路交叉口西北角

交通：深圳地鐵11/12號線南山站H出口，步行40m

營業時間：上午11:00-凌晨2:00

電話：13316505529



龍華融創薈店

地址：深圳龍華區景龍建設路龍華融創智匯大廈1樓

交通：深圳地鐵6號線上芬站B出口，步行530m

營業時間：上午11:00-凌晨2:00

電話：0755-23173009



【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】