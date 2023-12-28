深圳北站5大好去處！戶內跳傘機／120米長刺激滑梯／搭籠車餵猛獸

深圳北站鄰近好去處！深圳北站位於深圳龍華區，從香港乘高鐵，最快只需18分鐘便能到達該站，相常快捷。而在深圳北站附近，有5大特色景點值得大家一逛，當中包括具120米長山地滑梯的深圳北站中心公園、能讓大家親手餵飼猛獸的深圳野生動物園、可體驗室內跳傘的iFLY風洞飛行體驗店等，即睇各景點的資訊！



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上深圳北站每日逾70班車！最快只需18分鐘

深圳北站位於深圳龍華區，是全深圳最大的高鐵站。該站是廣深港高鐵的中途站，每日有逾70班高鐵列車從香港直達。從香港西九龍站到深圳北站，最快只需18分鐘，非常方便大家從香港市區直達龍華區各大景點。

深圳北站（圖片來源：Wikimedia@Baycrest）

深圳北站鄰近景點【1】深圳北站中心公園 —— 120米長山地滑梯啱親子

深圳北站中心公園是龍華區的大型公園，距離車站不遠——只需約10分鐘路程。公園120米長的山地滑梯是最受歡迎的設施之一，滑梯曲曲彎彎的將人從小丘上送到山腳，相當刺激，特別適合家長帶小朋友來「放電」！

深圳北站中心公園

地址：中國廣東省深圳市龍華區民治致遠中路

交通：從西廣場離開車站後，步行約10分鐘



深圳北站鄰近景點【2】紅山6979商業中心 —— 有盒馬鮮生、設現場表演嘅新疆菜館

紅山6979商業中心以開放式設計，綠化覆蓋率達40%，讓大家逛街時不感局促、相當自在。商業中心除了有港人近期相當熱愛的超市——盒馬鮮生，更有一間名為納瓦的新疆音樂餐廳。

紅山6979商業中心（圖片來源：大晟環藝）

納瓦除了供應多種新彊菜，更特設現場表演。大家可以一邊與知己暢飲，一邊欣賞新疆雜技、歌舞演出。

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紅山6979商業中心

地址：中國廣東省深圳市龍華區民寶路

交通：離開車站後，乘搭地鐵4號綫到紅山站，經D1出口離開



深圳北站鄰近景點【3】深圳野生動物園 —— 坐籠車餵猛獸

以為深圳野生動物園與香港的動物園差不多，那就錯了！深圳野生動物園佔地超過60萬平方米，有超過300多種、近萬隻野生動物。大家除了可隔著獸籠觀賞動物，更可以搭著籠車，欣賞猛獸到處走動的姿態，甚至親手餵飼牠們！

深圳野生動物園的詳細資訊，可參閱以下文：

深圳北站鄰近景點【4】iFLY風洞飛行體驗店 —— 室內跳傘夠刺激

2020年開幕的iFLY風洞飛行體驗店，是珠三角首個可以於室內體驗空中跳傘的地方。體驗店採用國際認可專利技術，讓大家能於風洞內體驗空中跳傘的刺激感。大家正式進入風洞前需要先聆聽教練的安全說明，再換上專業飛行裝進入裝置。體驗過後，大家會獲頒證書1張，值得收藏！

iFLY風洞飛行體驗店的詳細資訊，可參閱以下文：

深圳北站鄰近景點【5】陽台山森林公園 —— 經綠道賞水庫靚景

陽台山森林公園是深圳其中一個「綠洲」，園內坐擁「深圳八景」之一的「陽台疊翠」，設有玻璃懸空觀景台、延綿27.9公里的環城綠道。沿綠道走，可登上山頂的觀景台一臨市區的景色。綠道還串聯起了三座水庫——賴屋山、冷水坑和高峯水庫，風光優美。

陽台山森林公園的詳細資訊，可參閱以下文：

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