深圳食玩買必知7條巴士線！免費去萬象城等商場／跨境車直達山姆

【深圳巴士】深圳景點多多，不過部份景點距離地鐵站較遠，或要轉車多次方能抵達，乘搭巴士前往較便捷。《香港01》「好食玩飛」記者整合7條大家北上深圳食玩買時必知的7條巴士路綫，當中多條路綫免費接載遊客到萬象城、COCO Park、深業上城等商場，亦有直接從香港市區直達山姆超市的路綫，方便大家搜羅心頭好！



永東直巴設有直達山姆超市的專綫（圖片來源：永東旅行社）

而計劃在深圳留宿的朋友，可以順便看看深圳酒店資訊以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

深圳食玩買必知7條巴士線！

深圳巴士【1-5】口岸免費穿梭巴士 —— 免費直達南山區、龍華區景點

深圳有免費巴士連接多個市內景點（張旭珠攝）

深圳巴士集團有5條免費巴士路綫連接港深口岸以及市內不同景點，分別是3條由深圳灣口岸出發前往南山區的「南山消費文旅專線」，以及2條由福田區出發前往龍華區的「龍華文旅專線」。

「南山消費文旅專線」途經萬象城、益田假日廣場、歡樂海岸等商場，而「龍華文旅專線」則途經COCO Park、深業上城等商場，以及山姆超市（福田分店）所在的印力中心。5條免費路線的營運時間、中途站等詳細資訊可參閱以下連結：

深圳巴士【6】永東直巴山姆超市專綫 —— 過關後毋須轉車！方便掃貨

永東直巴（圖片來源：永東旅行社）

深圳山姆超市近期人氣爆棚，不少港人專程北上到山姆大買特買，近日永東直巴更開設香港直達山姆超市福田分店的路綫，由早到晚接載港人由九龍、新界多區出發北上掃貨。

山姆超市近期人氣爆棚（圖片來源：環島中港通）

專綫車費只需$65起，直通巴的上、落客地點、班次可參閱下文：

深圳巴士【7】「紅胖子」天窗巴士 —— 直達高鐵站！抬頭睇到城市美色

深圳「紅胖子」雙層巴士（ShenzhenWeekly提供）

有「紅胖子」之稱的深圳旅遊觀光巴士，因車身高大又被髹上紅色而為名。「紅胖子」有著柔軟的皮質座椅和4人小方桌，空間特別寬敞，坐起來很舒適。巴士上層有可以打開的全景大天窗，讓大家平視看窗外風景之餘，可仰望城市的景緻。

其中，深圳旅遊觀光巴士紫綫（藝術生態綫）來往港深港高鐵駛經的深圳北站。大家下高鐵後，可以乘搭紫綫前往龍華區多個商圈、百年古墟。紫綫途經的地點可參閱下文：

香港另有其他路綫經深圳前往廣東多個城市

另外，多條前往廣東多個城市的巴士路綫亦會途經深圳。大家在深圳遊覽後，可以乘搭以下路綫到新會、西樵觀光：

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