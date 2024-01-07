香港周邊5大溫泉盤點　數十個特色池任揀｜附廣東「真溫泉」名單

降温了，這個天氣真的超級適合去泡温泉，香港周邊大灣區城市温泉攻略已經做好，拿上即刻出發吧！



近近地香港周邊也有不少真溫泉，深圳、廣州、珠海、東莞、江門都有👇👇👇

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1. 深圳：山水田園鄉村溫泉

冬天來觀瀾山水田園，大多都是奔着它的温泉去的！

温泉池有室內室外，中藥池、紅酒池、生薑池、當歸池……可惡，要犯選擇困難症了！

泡完温泉去乾蒸房或地熱炕躺一躺，享受大汗淋漓的暢快。這個現代都市人的世外桃源，真是玩上一天都不嫌累！

山水田園鄉村温泉

地址：深圳市觀瀾君子布環觀南路



2. 廣州：金葉子溫泉度假酒店

北緯23°金葉子高山温泉，是廣東省內目前海拔最高的温泉。

酒店被40萬畝山林環繞，群山起伏，翠林如海，擁抱負離子大氧吧。

除了温泉，這裏還有兒童最喜歡的兒童水寨、彩虹滑道、小喇叭和大黃鴨等，無論是大朋友，還是小朋友，都可以找到各自的樂趣。

金葉子溫泉度假酒店

地址：廣州市增城區白水寨大道40號



3. 東莞：塘廈三正半山温泉

塘廈三正半山温泉酒店，距離深圳梅林關口自駕僅25分鐘，毗鄰大鐘嶺水庫。

室外温泉區以歐洲皇家園林式設計為主，結合世界6大温泉勝地主題，共擁有8大温泉區，超過30個特色温泉池！

塘廈三正半山温泉酒店

地址：東莞市塘廈鎮迎賓大道10號



4. 珠海：御溫泉

御温泉的日式温泉，每年吸引無數人前來打卡！

不管是酒店設計、露天湯泉，還是小湯鎮美食街，都能讓人感受到濃濃的日式風情。

泡完温泉還可以逛逛廟會，身着御服穿梭於人群中，享受煙火與美食，體驗感滿分~

御温泉

地址：珠海市斗門區斗門鎮斗門大道北333號



5. 江門：古兜温泉

古兜温泉小鎮，地處風光旖旎的古兜山下，靠山面海擁有山、泉、湖於一體的自然風光資源和豐富的地下温泉資源。

從歐洲的「羅馬殿」，到日式的「東瀛閣」，再到中式的「唐宮」，每一個温泉區都能帶給你不一樣的驚喜！

古兜温泉小鎮

地址：江門市新會區崖門鎮古兜温泉小鎮



冬天寒風吹，趕緊約上男女朋友和家人出發！

廣東「真溫泉」名單

最後附上廣東「真溫泉」名單，大家收藏起來，以後照着名單去，準不會錯！

自2017年11月，廣東省温泉行業協會通過第一批温泉企業品質認證以來，至今廣東已有3批共57家温泉企業（含3家具有醫療價值的冷泉）通過泉質認證，成為廣東街坊泡温泉的指引。

第一批真温泉名單：

廣東温泉賓館

曹溪温泉

惠州南崑山居

增城香江温泉

增城三英温泉

珠海海泉灣度假區

恩平帝都温泉

韶關經律論温泉

河源客天下

江門古兜温泉

地派温泉度假村

湛江海東度假村

金山温泉

湛江海濱賓館

惠州雲頂温泉



第二批真温泉名單

從化碧水灣温泉度假村

清遠聚龍灣天然温泉度假村

新興金水台温泉度假村

恩平錦江温泉度假村

乳源麗宮温泉酒店

茂名御水古温泉度假區

恩平山泉灣温泉酒店

河源和平温泉之都

惠州海濱温泉度假區

清遠德盈新銀盞温泉度假村

台山康橋温泉度假村

台山市頤和大酒店

廣州望谷温泉度假村

河源御臨門温泉度假村

龍門尚天然温泉度假村

巴伐利亞温泉酒店

金葉子温泉度假酒店

增城高灘温泉酒店

雷州市樟樹灣大酒店

從化碧泉大酒店

從化都喜泰麗温泉度假酒店

林豐温泉度假山莊

廣東第一峰天泉温泉酒店

海豐水底山温泉莊園

新興龍山温泉酒店

龍山禪泉度假酒店

新興縣翔順龍山酒店

富力嶺南花園温泉



第三批真温泉名單

增城白水寨

嘉華温泉酒店

億城泉說酒店

從化聖託利温泉莊園

河源葉園温泉度假酒店

梅州鹿湖温泉假日酒店

汕尾蓮花山第一温泉度假村

東莞塘廈三正半山温泉

中山温泉賓館

台山喜運來温泉大酒店

陽西鹹水礦温泉旅遊度假山莊

湛江普瑞美温泉



最後也要提醒大家，温泉雖好，可不要太貪心，一次泡太久哦~

【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】