旅遊問答挑戰擂台2023【澳洲篇】 | 經歷分享得獎者結果公布

《香港01》舉辦與會員互動遊戲的「旅遊問答挑戰擂台2023【澳洲篇】」經已圓滿結束，參加者完成遊戲即賺高達188「01積分」，而分享一個【您最想見到的澳洲動物與及其迷人之處（50-100字）】的參加者，又最能夠打動評審小編的10位參加者，每人將額外獲得由CLUB Sim贊助送出《7張數據漫遊通行證（亞太15地）》（共10個名額）。感謝各位「01會員」踴躍參與！



得獎名單如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：黎 * *

最想去位於悉尼的樹熊保育區（Koala Park），與可愛趣緻的樹熊寶寶來個親親零距離。這個保育區歷史悠久，多年來拯救了不少野生樹熊，並提供宜居休養的環境與醫療支援，其背後意義絕對值得我們造訪。

第二位得獎者：W*** W*** Y**

最想見澳洲新南威爾斯袋鼠，因為牠有一個迷人有趣的育幼袋，而且小袋鼠在出生後，就會爬進袋鼠媽媽的育幼袋中撫養長大，這個成長過程好奇妙又迷人。

第三位得獎者：C**** H** T***

我最想見到的澳洲動物是樹熊， 樹熊的迷人之處在於它們的懶散和可愛。它們給人的感覺悠哉悠哉，無論任何時間都在樹上睡覺，每天只花一小部分時間覓食。樹熊的睡相非常有趣，經常將身體懶洋洋地懸掛在樹枝上，看起來非常懶散可愛。

第四位得獎者：C*** T** L***

我最想見到的是「袋鼠媽媽」。因為在動物界中，袋鼠的母愛最為濃厚。袋鼠媽媽獨有的育兒袋是用來養育和保護袋鼠寶寶。當小袋鼠遇上危險時，就會迅速躲進媽媽的懷中。袋鼠媽媽就會帶著小袋鼠快速跳躍離開，若遇上逃不掉的處境，袋鼠媽媽也會捨身戰鬥去保護袋鼠寶寶，可見袋鼠媽媽對小袋鼠的愛護真的是無微不至。所以我很想帶母親一起去看袋鼠媽媽，感謝她如袋鼠媽媽般的養育之恩。

第五位得獎者：L** M** L**

我最想見到笑翠鳥，因為佢地嘅叫聲就如同人們在開心時發自內心的笑聲，難得旅行到澳洲就緊係要開開心心不停笑，笑能夠刺激多巴胺分泌，讓人充滿活力和幹勁，所以我好想傾聽笑翠鳥療癒人心的「笑聲」，跟著牠們一齊哈哈大笑，身心都放鬆。

第六位得獎者：劉 * *

我最想見到的澳洲動物是無尾熊，因為它們非常可愛和溫馴。無尾熊是一種樹棲的有袋類動物，主要吃桉樹葉。它們有著毛茸茸的身體，大而圓的耳朵，和長而鉤狀的爪子。無尾熊的英文名字是koala，這個詞來自於澳洲原住民的語言，意思是「不喝水」，因為無尾熊很少需要喝水。無尾熊是澳洲的國寶之一，也是許多遊客想要親近和拍照的動物。我覺得無尾熊是一種非常迷人的動物，希望有一天能親眼看到它們。

第七位得獎者：張 * *

我最想見到的澳洲動物是袋鼠，因為牠們有很多迷人之處。首先，袋鼠是世界上唯一能用後腿跳躍的大型動物，它們可以跳得很高很遠，速度也很快。其次，袋鼠有一個特別的育兒方式，牠們的幼崽會在母親的育兒袋裡成長，直到能夠自立。最後，袋鼠是澳洲的國寶，牠們的形象出現在澳洲的國旗、國徽和貨幣上，代表了澳洲的文化和歷史。袋鼠是一種非常有趣和可愛的動物，我希望有一天能親眼看到牠們。

第八位得獎者：L* L** Y***

一想起澳洲就會即時想起可愛的樹熊，懶洋洋的樣子吃著美味的尤加利樹葉，抱著牠一定軟綿綿肥嘟嘟超可愛！ 澳洲除了有可愛的動物，還有優美的環境及多元的戶外活動，不禁令人有一去再去的衝動。

第九位得獎者：T*** H* K**

我最想見到的澳洲動物是樹熊。樹熊擁有可愛的外表和獨特的生活方式。樹熊是澳洲特有的物種，它們以其柔軟的灰色毛髮和圓潤的外形聞名。它們主要生活在樹上，擅長攀爬和跳躍。樹熊以其慢悠悠的生活方式和溫和的性格而著名，常被稱為「懶惰的寶寶」。而另一個迷人之處是它們的育兒方式，雌性樹熊會在育兒袋裡照顧幼崽，這種獨特的親子關係令人著迷。與樹熊相遇一定會帶來快樂和驚喜。

第十位得獎者：W*** L*** H***

除了聞名的袋鼠和袋熊外，袋熊（Wombat）亦相當可愛，外表胖嘟嘟，新陳代謝慢，行動也慢，但當遇上危險時，速度可達40km/h，相當有趣。其活躍於澳洲東南及Tasmania森林，以草及樹根為食，非常罕見。