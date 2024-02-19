東京新景點2024推薦6選｜不只千客萬來！原宿新場「原角」4月開幕

東京景點2024推薦！踏入2024年，東京新景點陸續開幕。當中包括搬遷到麻布台之丘的「teamLab無界」、集飲食娛樂溫泉於一身的大型觀光點「千客萬來」，以及即將開幕的「原角」商場、東京迪士尼海洋的全新園區「Fantasy Springs」等，即睇各大新景點遊覽資訊！



teamLab無界：森大廈數字藝術美術館（圖片來源：teamLab）

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠 JR成田特快N'EX往新宿🚇👉 預訂優惠

JR成田特快N'EX往澀谷🚇👉 預訂優惠 Skyliner京成電鐵成田來往東京市中心🚈👉 預訂優惠

另外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了東京高評分酒店，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

東京景點2024推薦！

【2024年2月19日更新】

東京景點2024【1】東急廣場原宿「原角」—— 集浴場、香水旗艦店一體的新商場

東京快將有新購物中心即將落成！表參道與明治通交界角落的「東急廣場原宿『原角』」，將於今年4月17日開幕。「原角」擁有75間商舖，當中不乏特色設施，包含英國香水品牌「JO MALONE LONDON」的全球最大旗艦店、「Hitotsubu Kanro」糖果店（將販售原宿限定的糖果款式）、具備室內浴場及桑拿的「小杉湯原宿」等，讓大家旅途中鬆一鬆。

+ 3

東急廣場原宿「原角」

地址：日本東京都澀谷區神宮前神宮前6-31-21

開幕日期：2024年4月17日

開放時間：待公佈



【2024年2月14日更新】

東京景點2024【2】teamLab無界（麻布台之丘） —— 2大新展品隆重登場

到過香港的teamLab仍意猶未盡？2月後快到搬遷到麻布台之丘的「teamLab無界」吧！teamLab的東京展館重開後，除了會有原先的藝術品，更會引入《Bubble Universe》與《Megalith Crystal Formation》2大新展品，分別讓大家欣賞到如異次元的光球宇宙以及見證花朵的誕生。

teamLab無界 （麻布台之丘）

地址：日本東京都港區麻布台1-6-19麻布台之丘Garden Plaza B B1

開幕日期：2024年2月9日

開放時間：10：00 - 21：00

「teamLab 無界」門票🌲👉 預訂優惠

東京景點2024【3】連載30周年記念 名探偵柯南展 —— 柯南迷必去！

作為許多人童年回憶的漫畫作品——《名探偵柯南》不經不覺已誕生30年。池袋的「Sunshine City」（太陽城）於即日至2024年2月25日期間，將會舉辦《連載30周年記念 名探偵柯南展》，讓大家親睹柯南作者——青山剛昌的筆跡、與柯南雕像合照以及將柯南的精品買回家。

連載30周年記念 名探偵柯南展

地址：日本東京都豐島區東池袋3丁目1-3「Sunshine City」（太陽城）4樓展示廳A

日期：即日至2024年2月25日

開放時間：10：00 - 17：00



東京景點2024【4】千客萬來 —— 江戶風飲食娛樂溫泉集中地

為豐富豐洲市場的玩樂體驗，萬葉俱樂部株式會社正在豐洲市場旁建立綜合娛樂設施「千客萬來」。「千客萬來」以江戶前風格設計，集美食、購物、溫泉於一身，更有著具海景的免費足湯。「千客萬來」已於2024年2月1日開幕，詳情可參閱下文：

豐洲市場千客萬來

地址：日本東京都江東區豐洲6-101-1

營業時間：09:00 - 22:00（部份設施會提早關閉）

交通：乘搭從百合海鷗號，於「市場前站」下車並步行約4分鐘

千客萬來萬葉俱樂部溫泉體驗♨️👉 預訂優惠

東京景點2024【5】Fantasy Springs —— 飛進《小飛俠》的夢幻國度

東京迪士尼海洋在疫情後首個新園區「Fantasy Springs」（夢幻之泉）將於2024年6月6日開幕。闖進夢幻之泉，大家可以探索《小飛俠》、《魔雪奇緣》以及《魔髮奇緣》的世界，發掘更多他們的故事。更多關於夢幻之泉的資訊，可參閱下文：

東京景點2024【6】SHIBUYA AXSH —— 垂直庭園的澀谷新商場

澀谷是東京的購物熱點，即將在2024年上半年迎來再多一座新商業大樓——「SHIBUYA AXSH」。樓宇設有「交叉」的設計，寓意人與人之間的連結，亦帶有「握手」之意。大樓樓高23層，有4層為商場。當中1、2樓特別以垂直庭園為設計，讓大家一邊購物，一邊有著置身於大自然的輕鬆感覺。

SHIBUYA AXSH

地址：日本東京都澀谷區澀谷2-100

開幕日期：2024年上半年

開放時間：待公佈



香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠 JR成田特快N'EX往新宿🚇👉 預訂優惠

JR成田特快N'EX往澀谷🚇👉 預訂優惠 Skyliner京成電鐵成田來往東京市中心🚈👉 預訂優惠

（全文完）