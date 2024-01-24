深圳新年好去處10大推薦！廊橋花市/甘坑古鎮燈籠節/賀歲煙花巡遊

深圳新年好去處推薦！新年將至，深圳多處將會舉行賀歲活動。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了10個賦特色的新春好去處，當中包括在天橋上開設的「空中花市」、賦古代過節氣氛的古鎮燈籠節、中外演員雲集的巡遊以及大型煙花匯演等。即睇新春好去處的地址、賀年活動舉辦日期等資訊！



新年將至，深圳多處將會舉行賀歲活動（圖片來源：深圳之窗）

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深圳新年好去處10大推薦！

大放煙花的世界之窗（圖片來源：世界之窗）

深圳新年好去處【1】廊橋花市 —— 凝在空中的花市

已經逛厭了一般的花市嗎？快到有「空中花市」之稱的廊橋花市吧！廊橋花市位於寶安區的演海廊橋。是中國首座具備地下、地面、地上共三層的立體複合城市綠廊，花市商販在不同樓層交錯，相當好逛且予人獨特的感覺。花市更特設「露營休閒區」，讓大家把各式各樣的露營用品帶回家。

廊橋花市

地址：中國廣東省深圳市寶安區濱海廊橋

舉辦日期：2月3至9日



深圳新年好去處【2】愛國路花市 —— 深圳人的集體回憶

深圳自1998年起每年舉辦的愛國路花市，是不少深圳人的集體回憶。花市今年以「龍騰盛世 花開羅湖」為主題，並設有花卉、餐飲、文創、揮春、年貨5大特色區，共340個展位。

愛國路花市

地址：中國廣東省深圳市羅湖區愛國路（怡景路口—華麗路口段）

舉辦日期：2月3至9日



深圳新年好去處【3】大仟里購物中心（光明店） —— 逛年宵、賞金獅

大型商場「大仟里」在光明區的分店除了將會在歲晚舉行迎春花市外，將會在大年初一舉辦「龍獅醒春」等文藝活動。活動期間，大家可以欣賞到金獅飛躍的英姿，娛心悅目。

大仟里購物中心（光明店）

地址：中國廣東省深圳市光明區馬田街道合水口社區松白路4699號

賀年活動舉辦日期：1月27日2月9日（迎春花市）；2月10日（「龍獅醒春」）



深圳新年好去處【4】萬達廣場（深圳光明店）—— 到唐朝歡度佳節

光明區的萬達廣場分店，將舉辦新春遊園會，遊園會以唐朝為主題。大家在場可以感受古代風情，並製作屬於自己的燈籠、猜燈謎。大年初五當日，大家更可跟財神見面，獲取財運。

萬達廣場（深圳光明店）

地址：中國廣東省深圳市光明區光明大道

賀年活動舉辦日期：2月10日至17日



深圳新年好去處【5】世界之窗 —— 新春巡遊、煙花匯演規模盛大

深圳大型主題公園「世界之窗」亦將舉行「龍騰五洲賀新春」賀年活動。新年期間，將有舞獅、花車巡遊、電音派對以及龍年特別版煙花等表演。大家在巡遊可以欣賞到來自不同國家的演員一同演出，而龍年煙花更會在園內的鐵塔發放，予人浪漫又熱鬧的感覺。

世界之窗

地址：中國廣東省深圳市南山區深南大道9037號

賀年活動舉辦日期：2月2日至29日



深圳新年好去處【6】甘坑古鎮 —— 千萬燈籠劃破新歲黑夜

甘坑古鎮今年以客家新年文化為主題，舉辦「甘坑古鎮燈籠節」賀歲。燈籠節期間，彩燈裝置會有所升級，並構成「龍遊界涇煙火甘坑」主題燈展。大家晚上進鎮，都能感受到濃厚的新春氛圍。此外，鎮內還有迎新花街、 開年趣味尋寶營及市集，日夜逛亦饒具新春氣息。

甘坑古鎮

地址：中國廣東省深圳市龍崗區吉華街道甘坑社區甘李路18號

賀年活動舉辦日期：即日至2月29日



深圳新年好去處【7】歡樂港灣 —— 「MODLI家族」登陸商場！超級新年音樂會提升氣氛

歡樂港灣新年期間將舉辦「超級燈光節」，期間，大家可以找到龍年首展的「MODLI家族」，而入夜後，燈光會將「MODLI家族」家族公仔照亮，予人溫馨的感覺。此外，商場將舉辦超級新年音樂會、超級花市與廟會，將熱鬧的氣氛進一步提高。

歡樂港灣

地址：中國廣東省深圳市寶安區海天路與寶華路交匯處

賀年活動舉辦日期：即日至2月24日



深圳新年好去處【8】歡樂海岸 —— 大型光影裝置啱打卡

位於岸邊、饒具海洋風情的歡樂海岸新年期間會舉辦「2024超級新年點燈節」。燈會範圍大、娛樂節目多，有百米燈籠街之外，椰林海灘上亦有多座燈飾、大型光影裝置，十分適合拍照留影。另外，場內亦有新春花市、潮汕英歌舞巡遊、新春醒獅匯演。

歡樂海岸

地址：中國廣東省深圳市南山區白石路東8號

賀年活動舉辦日期：即日至2月24日



深圳新年好去處【9】海上田園

除了花燈、煙火表演，深圳於新年期間夜間亦有燈光騷。海上田園新春期間會舉行「國潮光影不夜城」燈光騷。燈光騷的會場內將特設13大景點，包括「迷霧魔幻森林」、「浪漫紫藤花秘境」、「水霧門」。大家每日下午5時後，便可以進入仙境、盡情打卡。

海上田園

地址：中國廣東省深圳市寶安區沙井街道民主大道

賀年活動舉辦日期：即日至2月24日



深圳新年好去處【10】海上彩虹號 —— 搭花燈船賀歲

由深圳航運集團與深圳機場碼頭聯合運營的 「海上彩虹號」 ，將在新春期間化身成深圳西部海岸的「花燈遊船」，讓大家共聚海上迎新春。船上設有80盞花燈的「花燈陣」，大家可以一邊觀賞海景，一邊跟花燈合照留念。「花燈遊船」每日10:10、13:15、16:00從深圳機場碼頭開出，航程約2小時

海上彩虹號

開出地點：深圳機場碼頭

賀年活動舉辦日期：即日至3月31日

