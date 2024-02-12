福田朋友推薦的，火上b站那家

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🍔🍔🍔

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Hamburger ®

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多虧了廣大網友的好評安利，才在崗廈村裏發現這家寶藏。它，就是[Burger Double 漢堡雙倍]。之前成都店就火上過B站，快60+w的播放量。剛來深圳不到一年，依然被網友稱讚為是：“深圳最好吃的漢堡店”、“必吃的寶藏小店”！

“成都那家店，有個B站百萬粉UP主過來拍攝，我都不認識，沒想到那麼爆......”

“很多粉絲來我們家吃過之後，真的就愛上了哈哈哈”

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門店主打的是手工製作原創美式漢堡，10+款不同的漢堡都是主理人花花費盡心思鑽研出來的。並且，這家的漢堡，從原材料到調味料，都是純手工製作，在別的地方很難吃到這種味兒。

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首先，這裏的漢堡胚就和其他的門店稍有不同。都是手工自制的，表面會裹上燕麥片，從打面-發酵-烘烤，得費上4個多小時才能弄完。麪包胚最獨特之處在於會經過三次發酵，這樣才留有麥香，並且非常鬆軟。

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其次，牛肉餅也是主理人手打製作的。肉餅餡，每天都一定要用到新鮮的牛肉才可以，按照2:8的肥瘦比例去製作，加入自己獨特的調味，保證牛肉餅多汁且不肥膩。放在烤爐上，即使不再加其他調料，肉香也十分濃郁。

“試過用機器去弄，但總覺得少了點什麼，不是想象中的口感，就堅持手打了。”

“每天最累的環節就是這個，講真，都快練出肌肉！”

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基本上，每款漢堡都是實打實的爆餡，醬料、調味料都是主理人手工熬煮而非外購，漢堡內餡兒給的也很有份量。一個人來吃的話，單點一個漢堡，完全OK。

“醬料都是自己熬的，成都版會很辣，深圳版改良過了。”

“我建議一個人不要點太多，但我自己能吃2、3個漢堡hahah！”

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⒈

° 美式芝士皇堡 ¥59

American cheeseburger

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得靠兩隻手才能拿穩的【美式芝士皇堡】，是店裏的網紅招牌。59元一個，價格是稍許貴了一些，但是也值。不過在此小小提醒一下：一個人，千萬不要點！我和攝影師兩個人吃一個，都吃撐了，嗝～

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美式芝士皇堡之所以最出圈，不僅僅是因為它足夠有份量，最重要的是那一淋入魂的芝士瀑布。上桌後，就會幫忙淋下現熬的芝士醬，看着芝士緩緩流下，嘖嘖，怎麼忍得住！

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包含了店裏最基本和經典的配菜。以醬料生菜打底，加入洋葱圈、培根、芝士、薯格，以及雙份牛肉餅！越疊越高，都不忍心讓老闆繼續加。入口的時候，請把嘴巴張最大！不過芝士加多，可能會有點膩，所以得悠着點～

⒉

° 招牌阿根廷大蝦堡 ¥56 Signboard Argentina prawn Fort

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「招牌阿根廷大蝦堡」，是主理人強烈安利的一款招牌。很多人首次來店裏都會推薦，吃上一次就會愛一次，別説，真沒有踩雷。

“我自己最喜歡這款阿根廷大蝦堡，逢人就推薦！”

“算是自己打破比較常規的做法，小小創新一下。”

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三隻小龍蝦肉就鋪滿了漢堡，這真的很實在了。不同於常規的生菜打底，阿根廷大蝦堡是唯一一款用杏鮑菇和酸黃瓜做打底的，非常清爽。加之滿滿的牛肉餅和蝦肉，一口下去就是豐富的肉餡！

⒊

° 招牌法式香煎鵝肝堡 ¥78 Signature French fried goose liver Fort

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店裏最貴的是「招牌法式香煎鵝肝堡」，78元一份。但是，料給的一點都不含糊。鵝肝本身就比較貴，花花還是狠下心來保證量給足，放在漢堡裏的都是厚厚的、大塊的。煎過的鵝肝，很鮮嫩，裹着豐富的餡料搭配在一起，專屬於鵝肝的口感依然能體現得淋漓盡致。

⒋

° 帕瑪森芝士牛肉堡 ¥47 Parmesan cheese beef burger

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主理人給我們推薦的另一款招牌是「帕瑪森芝士牛肉堡」，和美式芝士堡不同，搭配的是呈條狀的帕瑪森芝士。味道可能會比較上頭，不過整體吃起來就不會很膩。

店裏的每款漢堡，如果自己覺得不夠的話，都還能額外加料，加牛肉、芝士、火腿等等都是可以滴～

⒌

° 好萊塢熱狗 ¥33 Laiwu hot dog

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除了漢堡之外，店裏還有很多美式熱狗、小吃可以選擇。好在當天剩下最後一條好萊塢熱狗，被我買到了！33元一份，料給的也很足，加上特調醬料，整體juicy，口感豐富。

⒍

° 芝士薯角 & 烤翅 Cheese Potato horn & Grilled wings

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小店藏在崗廈城中村裏，最開始門店一半的空間都是廚房，主打外賣，所以只有兩張桌子，後來到店客多，才開始調整格局，現在堂食的空間變多啦~

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到店裏的客人，不是靠自己的美食挖掘尋找過來的，就是好朋友推薦到店裏。靠着大家相互分享，回頭客越來越多。還常被催着開分店。

“跟你講噢，有一個客人在我們家下單了一百多次......”

“多虧了這些回頭客，也是要感謝他們，我才會堅持下來。”

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Burger Double漢堡雙倍 地址

Burger Double漢堡雙倍

福田區正義街崗廈村東五坊7號103

交通：距地鐵2號線崗廈北站B口步行650m

營業時間 週一至週日

09:00—21:00

聯繫電話

13572230526 參考人均

55元/人

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▼▼▼“別太愛了，開10天，就來了3次”

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】