澳洲暑期遊學｜親子同遊悉尼+NBA專業籃球訓練／13天行程早鳥優惠

澳洲遊學｜暑期遊學團｜澳洲景點｜澳洲NBA籃球訓練營｜悉尼是澳洲最大且充滿活力的城市，著名景點非常多，如果喜歡籃球的人，對著名的馬丁廣場NBA Store不會陌生，還有經常出現在名信片上的悉尼港灣大橋等等。今個暑假就一個NBA籃球訓練營，家長陪同子女一同到悉尼遊學，子女可接受專業籃球訓練，同時與家長遊覽悉尼。下文將重點介紹悉尼5個著名好去處，以及NBA訓練營內容，現時留位費更95折優惠！



搶先95折留位｜澳洲NBA籃球暑期遊學團2024

澳洲除了有不少景色怡人的城市地標外，澳洲籃球隊更是世界強隊之一。（ASG網站圖片）

悉尼景點【1】悉尼港 ── 打卡悉尼歌劇院、悉尼港灣大橋

悉尼港幾乎是所有旅客必去的地點。在這裡可以飽覽最著名的地標悉尼歌劇院以及悉尼港灣大橋，晚上尤其吸引。想以最佳視角去欣賞悉尼的醉人景色，就不能錯過遊船，近距離觀賞悉尼歌劇院。此外，登上悉尼港灣大橋頂端，也是現時較受歡迎的旅遊項目，不過這也考驗個人勇氣，成功克服恐懼，以征服的姿態觀賞悉尼城市的全貌，為旅程創造深刻回憶！

攀爬悉尼港灣大橋，沿途觀看城市全貌。（ASG網站圖片）

澳洲景點【2】塔龍加動物園 ── 與動物近距離接觸互動

塔龍加動物園（Taronga Zoo）離悉尼市中心不遠，園區內當然少不了澳洲標誌性動物袋鼠、鴨嘴獸、樹熊、針鼴等等，是親子旅行必去好去處。喜歡小動物的，更可一嘗抱樹熊的體驗。而且塔龍加動物園位於小山丘上，觀景一流，可以眺望悉尼港灣大橋、悉尼市區的宏大景觀。

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澳洲景點【3】悉尼大學 ── 酷似哈利波特學校的最美大學

悉尼大學是全澳洲最古老的大學，有近200年的歷史，學校位於悉尼近郊的坎伯當（Camperdown），鄰近市中心，交通非常方便。裡面還有一座學生稱它為哈利波特學院的建築Great Hall，復古的咖啡色外觀、拱門和油燈，十分適合打卡。

悉尼大學外型酷似哈利波特的學校霍格華茲。（ASG網站圖片）

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澳洲景點【4】黃金海岸 ── 全世界最美的海灘感受原住民文化

黃金海岸是澳洲悉尼旅行必去的景點之一，這裡擁有全世界最乾淨最美的海灘，在悉尼乘搭火車約一小時、乘搭飛機約半小時便能前往，非常方便。除了在這片清澈的海域上參與水上活動外，當地也保留了不少原住民的文化，可以欣賞他們的傳統工藝及原住民表演。

澳洲景點【5】黃金海岸樂園 ── 三大主題樂園

此外，黃金海岸還有華納兄弟電影世界（又稱華納影城）、海洋世界及Wet 'n' Wild水上樂園，是大人小朋友都玩得開心的景點。華納兄弟電影世界除了刺激的機動遊戲外，還有合家歡角色表演。而海洋世界園內除了有海生生物和北極熊，還有老少咸宜的表演活動。Wet 'n' Wild水上樂園更是澳洲最大的主題公園，有超過12項水上活動和令人讚嘆的海豚表演。

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暑期ASG籃球假期2024 - 澳洲悉尼及黃金海岸

上述景點都將會出現於「暑期ASG籃球假期2024 - 澳洲悉尼及黃金海岸」，這個以籃球為主題的澳洲遊學團，由ASG（Asia Sports Group 亞洲體育集團）與澳洲NBA訓練學校合作，為香港唯一機構獲澳洲NBA籃球學校邀請參加的暑期訓練營。為期13天，行程包括9個悉尼景點，更有專業的籃球訓練及友誼賽安排，現時報名，留位費享有95折優惠。

對象：9至16歲的男女學員及其家長均可

日期：2024年7月14-26日（5月初確定是否成團）

留位費95折優惠：$4,750（原價：$5,000）

截止報名：30/4/2024（額滿即止）

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暑期ASG籃球假期2024｜家長會議

如確定成團，主辦機構將通知並安排已報名學員及家長出席5月中旬的家長會議，並以支票形式收取尚餘費用。

標準費用： $39,990/人 (家長、學員同價)

早鳥價：$34,990／Pax 位 (on or before 31/3/2024前報名)

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暑期ASG籃球假期2024｜費用包括

1. 當地交通費

2. 住宿費用

3. 課程費

4. 膳食費用

5. 觀光門票

6. 隨團帶隊老師費用

7. 導遊費。

暑期ASG籃球假期2024｜費用不含

1. 香港澳洲往返國際機票費用 （可代辦）

2. 旅行及意外保險 （可代辦）

3. 澳洲簽證費用

4. 超重行李托運費

5. 境內外個人花費 （建議每人零用錢約1,000澳幣）

暑期ASG籃球假期2024｜行程安排

第1日：

抵達悉尼

第2-6日：

1. 學員籃球訓練（學習不同技巧，與NBA學校學員一同訓練）

2. 享受悉尼海港遊輪晚餐

3. 塔龍加動物園

4. 參觀馬丁廣場NBA Store

5. 攀登悉尼港灣大橋

＊For Parents 家長另設﹕

1. 悉尼觀光巴士遊覽

2. 悉尼藍山一日遊

第7日：

1. 與悉尼YMCA友誼賽

2. 探索悉尼大學

第8日：

前往機場到黃金海岸，體驗原住民文化

第9-11日：

1. 華納兄弟電影世界

2. 黃金海岸海洋世界

3. 狂野水世界（Wet 'n' Wild水上樂園 ）

4. 拜倫灣一日遊

第12日：

自由活動後，前往布利斯班機場

第13日：

抵達香港

暑期ASG籃球假期2024更多資訊可參閱以下👇活動詳情👇

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（全文完）