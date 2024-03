澳洲暑期遊學｜親子同遊悉尼+NBA專業籃球訓練／13天行程早鳥優惠

澳洲遊學|暑期遊學團|澳洲景點|澳洲NBA籃球訓練營|悉尼是澳洲最大且充滿活力的城市,著名景點非常多,如果喜歡籃球的人,對著名的馬丁廣場NBA Store不會陌生,還有經常出現在名信片上的悉尼港灣大橋等等。今個暑假就一個NBA籃球訓練營,家長陪同子女一同到悉尼遊學,子女可接受專業籃球訓練,同時與家長遊覽悉尼。下文將重點介紹悉尼5個著名好去處,以及NBA訓練營內容,現時留位費更95折優惠!



搶先95折留位|澳洲NBA籃球暑期遊學團2024

澳洲除了有不少景色怡人的城市地標外,澳洲籃球隊更是世界強隊之一。(ASG網站圖片)

悉尼景點【1】悉尼港 ── 打卡悉尼歌劇院、悉尼港灣大橋

悉尼港幾乎是所有旅客必去的地點。在這裡可以飽覽最著名的地標悉尼歌劇院以及悉尼港灣大橋,晚上尤其吸引。想以最佳視角去欣賞悉尼的醉人景色,就不能錯過遊船,近距離觀賞悉尼歌劇院。此外,登上悉尼港灣大橋頂端,也是現時較受歡迎的旅遊項目,不過這也考驗個人勇氣,成功克服恐懼,以征服的姿態觀賞悉尼城市的全貌,為旅程創造深刻回憶!

攀爬悉尼港灣大橋,沿途觀看城市全貌。(ASG網站圖片)

澳洲景點【2】塔龍加動物園 ── 與動物近距離接觸互動

塔龍加動物園(Taronga Zoo)離悉尼市中心不遠,園區內當然少不了澳洲標誌性動物袋鼠、鴨嘴獸、樹熊、針鼴等等,是親子旅行必去好去處。喜歡小動物的,更可一嘗抱樹熊的體驗。而且塔龍加動物園位於小山丘上,觀景一流,可以眺望悉尼港灣大橋、悉尼市區的宏大景觀。

搶先95折留位|接受澳洲NBA籃球學校專業訓練

澳洲景點【3】悉尼大學 ── 酷似哈利波特學校的最美大學

悉尼大學是全澳洲最古老的大學,有近200年的歷史,學校位於悉尼近郊的坎伯當(Camperdown),鄰近市中心,交通非常方便。裡面還有一座學生稱它為哈利波特學院的建築Great Hall,復古的咖啡色外觀、拱門和油燈,十分適合打卡。

悉尼大學外型酷似哈利波特的學校霍格華茲。(ASG網站圖片)

【延伸推介】Adidas復活節籃球營2024|跟世界級教練學打籃球 英語授課|適合5-16歲任何程度|15/3前早鳥79折報名

澳洲景點【4】黃金海岸 ── 全世界最美的海灘感受原住民文化

黃金海岸是澳洲悉尼旅行必去的景點之一,這裡擁有全世界最乾淨最美的海灘,在悉尼乘搭火車約一小時、乘搭飛機約半小時便能前往,非常方便。除了在這片清澈的海域上參與水上活動外,當地也保留了不少原住民的文化,可以欣賞他們的傳統工藝及原住民表演。

澳洲景點【5】黃金海岸樂園 ── 三大主題樂園

此外,黃金海岸還有華納兄弟電影世界(又稱華納影城)、海洋世界及Wet 'n' Wild水上樂園,是大人小朋友都玩得開心的景點。華納兄弟電影世界除了刺激的機動遊戲外,還有合家歡角色表演。而海洋世界園內除了有海生生物和北極熊,還有老少咸宜的表演活動。Wet 'n' Wild水上樂園更是澳洲最大的主題公園,有超過12項水上活動和令人讚嘆的海豚表演。

搶先95折留位|親子暑期澳洲遊學團 13天同遊悉尼

暑期ASG籃球假期2024 - 澳洲悉尼及黃金海岸

上述景點都將會出現於「暑期ASG籃球假期2024 - 澳洲悉尼及黃金海岸」,這個以籃球為主題的澳洲遊學團,由ASG(Asia Sports Group 亞洲體育集團)與澳洲NBA訓練學校合作,為香港唯一機構獲澳洲NBA籃球學校邀請參加的暑期訓練營。為期13天,行程包括9個悉尼景點,更有專業的籃球訓練及友誼賽安排,現時報名,留位費享有95折優惠。

對象:9至16歲的男女學員及其家長均可

日期:2024年7月14-26日(5月初確定是否成團)

留位費95折優惠:$4,750(原價:$5,000)

截止報名:30/4/2024(額滿即止)

👉🏻95折優惠及活動詳情

暑期ASG籃球假期2024|家長會議

如確定成團,主辦機構將通知並安排已報名學員及家長出席5月中旬的家長會議,並以支票形式收取尚餘費用。

標準費用: $39,990/人 (家長、學員同價)

早鳥價:$34,990/Pax 位 (on or before 31/3/2024前報名)

+ 1

暑期ASG籃球假期2024|費用包括

1. 當地交通費

2. 住宿費用

3. 課程費

4. 膳食費用

5. 觀光門票

6. 隨團帶隊老師費用

7. 導遊費。

暑期ASG籃球假期2024|費用不含

1. 香港澳洲往返國際機票費用 (可代辦)

2. 旅行及意外保險 (可代辦)

3. 澳洲簽證費用

4. 超重行李托運費

5. 境內外個人花費 (建議每人零用錢約1,000澳幣)

暑期ASG籃球假期2024|行程安排

第1日:

抵達悉尼

第2-6日:

1. 學員籃球訓練(學習不同技巧,與NBA學校學員一同訓練)

2. 享受悉尼海港遊輪晚餐

3. 塔龍加動物園

4. 參觀馬丁廣場NBA Store

5. 攀登悉尼港灣大橋

*For Parents 家長另設﹕

1. 悉尼觀光巴士遊覽

2. 悉尼藍山一日遊

第7日:

1. 與悉尼YMCA友誼賽

2. 探索悉尼大學

第8日:

前往機場到黃金海岸,體驗原住民文化

第9-11日:

1. 華納兄弟電影世界

2. 黃金海岸海洋世界

3. 狂野水世界(Wet 'n' Wild水上樂園 )

4. 拜倫灣一日遊

第12日:

自由活動後,前往布利斯班機場

第13日:

抵達香港

暑期ASG籃球假期2024更多資訊可參閱以下👇活動詳情👇

+ 8

(全文完)