八達通全國通｜港人喜歡北上消費，在飲食消費都可以電子支付下，八達通宣布會在3月底推出「全國通」交通卡，適用於內地320個城市的公共交通系統，一嘟即自動把港幣兌換人民幣付款，以後北上消費有「全國通」即暢通無阻。



八達通將推出「全國通」實體卡，方便港人北上消費乘搭交通工具。（資料圖片）

八達通全國通卡｜特點

• 可於香港增值機、港鐵客務中心或以八達通APP以港幣增值。

• 內地使用時一嘟即時兌換人民幣，收費清晰透明度高。

• 涵蓋內地320個城市的公共交通系統，適用於公共巴士、地鐵。

• 在香港可當作一般八達通使用。

• 儲值限額為港幣1,000元。



八達通全國通卡｜發售日期

「全國通」實體卡預計於3月底推出。



初期只在指定港鐵站發售，包括港鐵西九龍站。（資料圖片）

八達通全國通卡｜購買地點

「全國通」初期在指定港鐵站發售，包括港鐵西九龍站。



八達通全國通卡｜適用城市

「全國通」涵蓋內地320個城市的公共交通系統，適用於公共巴士、地鐵。在香港可當作一般八達通使用。



全國通預計跟八達通一樣可以透過八達通APP做電子增值。（資料圖片）

八達通全國通卡｜增值方法

「全國通」可於香港港鐵增值機、港鐵客務中心、便利店入錢增值，或透過八達通APP電子增值。內地城市增值方法仍待公布。



八達通全國通卡｜交易限額

暫時已知「全國通」儲值限額為港幣1,000元。



現時有不少香港版電子支付工具，例如AlipayHK和WeChat Pay HK都可以有限度地支付內地公共交通工具的車資。

現時港人可用AlipayHK有限度地繳付公共交通工具的車資。（資料圖片）

AlipayHK內地交通乘車碼

在AlipayHK內啟用「跨境乘車碼」，就可以於內地繳付公共交通工具的車資，目前覆蓋深圳（深圳地鐵、公交巴士）、廣州（羊城通）、佛山（廣佛通）、中山（中山通）等。

WeChat Pay HK近期亦開通「羊城通」支援香港居民乘搭廣州、佛山的公共交通。（羊城晚報圖片）

WeChat Pay HK內地交通乘車碼

在WeChat Pay HK打開「羊城通微信小程序」或「羊城通」APP啟用「羊城通乘車碼」選擇綁定微信香港錢包以港幣支付，即可乘搭廣州、佛山的公共交通。

（待有更多資料會盡快更新）