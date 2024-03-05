八達通全國通通行內地320個城市 發售日期／購買地點／增值方法
撰文：周悠
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八達通全國通｜港人喜歡北上消費，在飲食消費都可以電子支付下，八達通宣布會在3月底推出「全國通」交通卡，適用於內地320個城市的公共交通系統，一嘟即自動把港幣兌換人民幣付款，以後北上消費有「全國通」即暢通無阻。
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八達通全國通卡｜特點
• 可於香港增值機、港鐵客務中心或以八達通APP以港幣增值。
• 內地使用時一嘟即時兌換人民幣，收費清晰透明度高。
• 涵蓋內地320個城市的公共交通系統，適用於公共巴士、地鐵。
• 在香港可當作一般八達通使用。
• 儲值限額為港幣1,000元。
八達通全國通卡｜發售日期
「全國通」實體卡預計於3月底推出。
八達通全國通卡｜購買地點
「全國通」初期在指定港鐵站發售，包括港鐵西九龍站。
八達通全國通卡｜適用城市
「全國通」涵蓋內地320個城市的公共交通系統，適用於公共巴士、地鐵。在香港可當作一般八達通使用。
八達通全國通卡｜增值方法
「全國通」可於香港港鐵增值機、港鐵客務中心、便利店入錢增值，或透過八達通APP電子增值。內地城市增值方法仍待公布。
八達通全國通卡｜交易限額
暫時已知「全國通」儲值限額為港幣1,000元。
現時有不少香港版電子支付工具，例如AlipayHK和WeChat Pay HK都可以有限度地支付內地公共交通工具的車資。
AlipayHK內地交通乘車碼
在AlipayHK內啟用「跨境乘車碼」，就可以於內地繳付公共交通工具的車資，目前覆蓋深圳（深圳地鐵、公交巴士）、廣州（羊城通）、佛山（廣佛通）、中山（中山通）等。
WeChat Pay HK內地交通乘車碼
在WeChat Pay HK打開「羊城通微信小程序」或「羊城通」APP啟用「羊城通乘車碼」選擇綁定微信香港錢包以港幣支付，即可乘搭廣州、佛山的公共交通。
（待有更多資料會盡快更新）
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