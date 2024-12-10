Expedia優惠碼2024／2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

Expedia優惠碼2024｜《香港01》獨家優惠｜去旅行當然想慳到盡，想減少旅行開支，又想有優質的旅遊體驗，在Expedia尋找旅遊優惠就最適合不過。Expedia不時推出平價機票、酒店及自由行優惠，更有不少折扣優惠碼。正在預訂酒店的你，以下精選酒店優惠碼，別錯過！



預訂酒店只要有優惠碼，便能慳下更多旅費。（Instagram@yuleumn）

Expedia優惠碼2024-2025｜精選酒店折扣優惠

優惠：精選酒店 100HKD 折扣優惠！

優惠碼：100HK01

優惠期：2024年12月16日 至 2024年3月31日

入住期間： 2024年12月16日 至 2025年6月30日

Expedia優惠碼2024｜優惠碼使用方法

1. 在預訂過程中，於付款頁面的「輸入優惠代碼」連結位置，輸入優惠代碼。

2. 按一下「使用優惠券」。如預訂符合條件，行程預訂價格（未計任何稅項、應繳稅項、適用附加費或額外費用）將減去適用折扣。

3. 完成預訂並付款，才可完成優惠代碼的兌換。

Expedia優惠碼2024-2025｜注意事項

1. 住宿必須至少1日

2. 只適用於預訂指定酒店，不可用於預訂套票（例如機票＋酒店）

3. 最低消費單次交易 1200HKD (最低消費為不包括任何稅項、應繳稅項、附加費或額外費用的行程預訂價)

條款細則及詳情按此瀏覽

5大Expedia受歡迎日本酒店

1. 新宿格拉斯麗酒店

2. 新宿燦路都廣場大酒店

3. 東京池袋大都會大飯店

4.大阪日航酒店

5.APA 新宿歌舞伎町塔樓酒店

（全文完）

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