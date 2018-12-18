【會員優惠】 $100時代廣場食通天餐飲禮券已火速換罄 多謝支持！

下個星期就係聖誕節啦，又係時候訂檯同屋企人、朋友食返餐豐富嘅聖誕大餐！但諗嚟諗去都唔知食乜好？其實銅鑼灣時代廣場食通天都有好多好選擇，食通天雲集多間食肆，有齊中、西國際美食佳餚任君選擇，而01會員由即日起至12月21日，仲可以免積分換領$100時代廣場食通天餐飲禮券 （名額：50名），去4間指定餐廳消費即減$100！

因反應熱烈，全部$100時代廣場食通天餐飲禮券電子兌換碼經已換領完畢，多謝支持！

4間餐廳任君選擇

$100時代廣場食通天餐飲禮券適用於食通天內指定4間餐廳，包括不倒翁中日火鍋料理、小島澳門菜 Cafe Terceira、Mad for Garlic以及金滿庭京川滬菜館。

立即換領

約齊親戚朋友嘆聖誕大餐

天氣凍想圍埋一齊打邊爐，去不倒翁中日火鍋料理就啱晒啦，餐廳主打中日式火鍋，以配料新鮮及賣相精緻見稱。想食特色菜，可以選擇小島澳門菜 Cafe Terceira，餐廳主打葡國菜，豬手、咖哩、葡撻等應有盡有。冬日「韓」風漸濃，想食新派韓式料理，亦可以到Mad for Garlic，餐廳提供嶄新的韓風意大利菜，多款菜式均以韓國的蒜頭為原材料，味甜而不辛辣，帶出獨特風味！老人家想食中菜，都可以去金滿庭京川滬菜館品嚐上海菜，餐廳的小籠包及蘭州手拉擔擔麵遠近馳名，大人小朋友都一定鍾意食！

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活動詳情：



於2018年12月18日至21日期間，01會員可以獨家換領$100時代廣場食通天餐飲禮券。凡成功領取電子兌換碼之01會員，需於2018年12月31日或之前，到時代廣場2/F禮賓接待處換領餐飲禮券乙張，禮券有效期至2019年1月4日。限量50名，換完即止！*

立即換領

兌換詳情:

1. 以手機號碼綁定香港01 App並到優惠劵中心領取電子兌換碼

(開啟香港01 App>"我的"(位於頁面右下角)>優惠劵>我的)

2. 成功領取之電子兌換碼將自動儲存到優惠劵中心 (*按下「顯示優惠碼」後將會出現5分鐘倒數，5分鐘後優惠碼將會失效，請留待領取禮品時才按下「顯示優惠碼」)

3. 於2018年12月31日前，到時代廣場2/F禮賓接待處向職員出示電子兌換碼並領取禮品

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。