【會員優惠】獨家專享士多Ztore 折扣優惠碼（換完即止）

聖誕派對事前準備一大堆美食餐飲，兼且要精心挑選聖誕禮物送贈親朋好友，絕對係時間和體力大考驗！想安坐家中就買齊所有派對食品、糧油雜貨，同時買齊人見人愛嘅聖誕禮物同friend子開心些牙？士多Ztore為慶祝3周年，推出大量精選優惠，除咗大眾認識嘅糧油雜貨品牌，當然唔少得多款聖誕特選禮品，仲特別送大禮畀01會員，由即日至2018年12月31日，只要惠顧滿$250，輸入優惠代碼即減$100（限200名）；新會員首次惠顧滿$500，輸入優惠代碼即減$50（限800名），兩款優惠券都咁着數，點可以錯過！

士多Ztore聖誕精選私心推介Nicole's Kitchen 聖誕禮盒，內含果茶及頂級手工XO醬，最啱美女廚神朋友；鋒味聖誕曲奇、新得利大人の贅沢抹茶酒就最啱一大班朋友分享，Ho Cha聖誕禮盒有齊養生茶及半熟工房曲奇，加上充滿聖誕感覺嘅包裝，絕對係窩心之選。

$100現金折扣活動詳情：

2018年12月17日至12月31日期間，01會員可以獨家領取士多Ztore $100 優惠代碼。凡成功領取優惠代碼之01會員，於2018年12月31日或之前，到士多Ztore消費滿$250，輸入優惠代碼可即時減$100。限量200名！

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$50現金折扣活動詳情：

2018年12月17日至12月31日期間，01會員可以領取士多Ztore $50 優惠代碼。凡成功領取優惠代碼之01會員，於2018年12月31日或之前，到士多Ztore消費滿$500，輸入優惠代碼可即時減$50。限量800名！

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兌換詳情:

1. 以手機號碼綁定香港01 App並到優惠劵中心領取優惠代碼

(開啟香港01 App>"我的"(位於頁面右下角)>優惠劵>我的)

2. 成功領取之優惠代碼將自動儲存到優惠劵中心

3. 到士多Ztore消費滿指定金額，輸入優惠碼即可使用





*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。