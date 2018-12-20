【會員優惠】芬蘭Gin酒套裝及$100現金券已全部換罄 多謝支持！

赤柱廣場早前舉行咗一連兩個週末嘅芬蘭聖誕市集，等大家留喺香港都可以感受北歐嘅聖誕氣氛！錯過咗聖誕市集嘅朋友都唔使失望，因為赤柱廣場為01會員預留咗20份芬蘭Gin酒套裝，套裝包括芬蘭直送Napue Rye Gin一支及精靈酒杯一隻，咁開Party嘅時候就可以同朋友分享來自芬蘭嘅滋味！仲多送一張指定商戶$100現金券等你佳節盡情購物！

因反應熱烈，全部芬蘭Gin酒套裝及$100現金券電子兌換碼經已換領完畢，多謝支持！

芬蘭直送 全球最佳GIN酒

今次送出嘅Napue Rye Gin曾於2015年嘅國際葡萄酒及烈酒競賽中，獲得The World’s Best Gin for Gin & Tonic大獎。Napue Rye Gin既帶有柑橘、香草和茉莉花香，亦有胡椒同辛薑嘅餘韻，教人一試難忘！*

*會員必須年滿18歲方可換領禮品



立即換領

再送 $100 指定商戶現金券

成功領取電子兌換碼嘅01會員，仲可以拎到$100指定商戶現金券，等你去赤柱廣場嘅時候可以順便掃貨！超抵啊！

去赤柱廣場換領禮品嘅時候，記住同北歐傳統聖誕裝飾 - 巨型閃炫靈羊打卡啊！

活動詳情：



於2018年12月20日至21日期間，01會員可以獨家換領芬蘭Gin酒套裝及指定商戶$100現金券。凡成功領取電子兌換碼之01會員，需於2018年12月31日或之前，到赤柱廣場一樓顧客服務台換領芬蘭Gin酒套裝乙份及指定商戶$100現金券乙張。限量20名，換完即止！*

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兌換詳情:



1. 以手機號碼綁定香港01 App並到優惠劵中心領取電子兌換碼

(開啟香港01 App>"我的"(位於頁面右下角)>優惠劵>我的)

2. 成功領取之電子兌換碼將自動儲存到優惠劵中心 (按下「顯示優惠碼」後將會出現5分鐘倒數計時器，倒數完結後優惠碼將會失效，請留待領取禮品時才按下「顯示優惠碼」)

3. 於2018年12月31日前，到赤柱廣場一樓顧客服務台向職員出示電子兌換碼並領取禮品

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券