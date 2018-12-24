【會員優惠】免費玩光影體感 Play Gallery VR遊戲室

「SEGA專賣店 X VR遊戲室Play Gallery」內設有多個創新光影投射體感遊戲，考驗身手同反應，三五知己盡情玩鬥高分。今次特別送出免費代幣，讓01會員搶先體驗，先到先得，送完即止！

由2018年12月24日至2019年1月14日期間，01會員憑電子換領券到Play Gallery VR遊戲室即可獲贈價值$50代幣兩個，每個代幣可以免費玩遊戲一次。聖誕新年未諗到節目？快啲嚟瘋狂搶優惠啦！限量500份，機會難得，千祈唔好錯過啦！

Play Gallery VR體感遊戲室場內共有8個區域，全部都以光影投射效果製作，感覺非常Cyber。其中「撞磚兵團、太空障礙賽、節奏作戰360、星際守護者、宇宙大冒險」5個遊戲，畫面以懷舊Pixel構成，但就需要玩家身體力行落手落腳玩，將新同舊兩個極端元素結合，而「撞磚兵團、節奏作戰360」更可以4人同遊，考驗大家的合作性同反應，緊張刺激。

立即換領

兌換詳情:

1. 代幣換領地點: 【Play Gallery】D PARK 愉景新城L3 3001號鋪。開放時間：星期一至五 1:00pm - 9:00pm ; 星期六、日 12:00nn - 9:00pm。

2. 以手機號碼綁定香港01 App並到優惠券中心領取電子換領券。

(開啟香港01 App>"我的"(位於頁面右下角)>優惠券>我的)

3. 成功領取之電子換領券將自動儲存到優惠券中心。

4. 會員於指定換領地點出示於香港01 APP內的電子換領券即可換領遊戲代幣兩個。

5. 由於優惠碼設有顯示時限，會員切勿按下［顯示優惠碼］按鈕，請聽從現場工作人員指示使用優惠券。如優惠碼超出時限，恕不能再次使用。

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。