【情人系列】打卡Foodie過至甜蜜聖誕

聖誕節係普天同慶嘅日子，但對於拍拖嘅人士，又要諗買禮物，又要諗食乜，都係幾頭痕嘅日子！正日出街到處都係人，如果唔想出街同人迫，求其嗌嘢食返屋企嘅話，隨時令對方埋怨辦事不力。唔想喺呢啲節日激嬲女朋友，你要識食呢！今時今日嗌外賣都可以食得好豐富，今次搵食姐搜出精選甜蜜列表，賣相精緻打卡一流，喺屋企食仲可以慢慢影到夠！

立即下載e肚仔 美食一步到胃

推介1 ∣ Happy Hour Restaurant

想同情人食聖誕大餐，當然首選据扒食西餐！大埔嘅呢間西餐出品優質，必叫慢煮安格斯肉眼牛扒，肉味香濃，肉質嫩滑；水牛城雞翼、大蝦意粉選材上乘，用料十足，同情人撐枱腳一流！

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Happy Hour Restaurant

大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下11A舖

推介2 ∣ 孖啡

西式Cafe向來食品精緻又選擇多，呢間嘅招牌美食有黑松露野菌忌廉意大利飯、黑椒燒牛肉牛角包、凱撤沙律同心太軟拼雪糕等等，新推出仲有以塔羅牌命名嘅塔羅特飲，好有聖誕氣氛架！

孖啡

旺角彌敦道577號高氏大樓4樓

推介3 ∣ Burger B

蕭正楠開嘅第二間漢堡包新店經常出現人龍，以親民價做賣點，平嘆手打牛肉漢堡，件件都足150g，厚身嘅漢堡扒肉質嫩滑又多汁，大胃王都夠食！

牛肉芝蛋煙肉堡

Burger B

藍田匯景花園商場4樓2K號舖

推介4 ∣ 葫同日式燒肉

兩個人食燒肉其實好浪漫，呢間嘅名品有椒鹽霜降松阪豬同牛胸脊，燒完嘅肉唔乾仲好juicy，叫外賣嘅話就唔洗自己慢慢燒，啱晒燒嘢食會雞手鴨腳嘅朋友。

葫同日式燒肉

上環禧利街27號富輝商業中心地下F舖

推介5 ∣ 茄子的店

賣雞蛋仔嘅茄子的店，選用日本雞蛋、麵粉及牛奶等優質食材。原味雞蛋仔蛋香味濃而鬆軟，特色口味亦多，好似芝士櫻花蝦、漿爆蜂蜜。飲品亦有心思，全部自家製，雪梨、無花果水等女士至愛口味。

茄子的店

荃灣眾安街68號