【年度甜品】半熟梳乎厘am.pm 推新口味！

曾經喺香港風摩一時嘅小食有好多，好似抹茶乜乜乜、芝士撻、瘋薯等等，真係可以食唔停嘴！喺計劃新一年嘅美食大計之前，不如回顧一下上年出色嘅甜品，要數2018年最夠人氣嘅一定係嚟自日本嘅梳乎厘班戟，一年間多間梳乎厘店旋風式攻港，勢要俘虜港人嘅胃！佢嘅吸引之處就係班戟厚而挺身，口感超鬆軟，加上忌廉、糖霜同楓糖漿，淨係食原味已經好好味～

立即下載e肚仔 熱哄哄梳乎厘一步到胃

由日本嚟嘅價錢總係貴，食一份梳乎厘班戟就要過百蚊，去日本旅行食過之後喺香港就唔捨得再食，對於食梳乎厘嘅慾望，只可以話「姐想吃，但姐不説」，呑呑口水就算。油麻地就有一間梳乎厘班戟店叫好叫座，有多個款式同口味選擇，每份班戟嘅價錢都唔過$50，實在係非常親民，難怪由上年開始至今依然人氣十足，無論係放飯時間、收工時段定周末都係企滿人！

源於小編對梳乎厘嘅渴望，二話不説就叫咗佢嘅原味梳乎厘，望住店員將一球球班戟漿放上爐面，計準時間同火力，再以熟練手勢反轉看似好脆弱嘅鬆軟班戟，過程中飄散住濃濃蛋香，未食已經食指大動。新鮮熱辣到手嘅兩層班戟空氣感充足，呼岀嚟嘅都係暖暖空氣，配上薄薄一層糖霜同黑糖漿，甜度啱啱好，完全係幸福嘅味道～

而最夠人氣，不得不試嘅係老闆首創「炎燒布丁梳乎厘」，用咗香濃牛奶布丁custard、法國奶油同酥脆焦糖，成為『抖音』Tik Tok 2018 年點閱率觀看次數最快突破一億嘅甜品！面層燒焦嘅焦糖令梳乎厘更香軟，有法式嘅味道。

另外小編亦試咗「白朱古力流心布丁梳乎厘」，個人本來怕白朱古力會好甜，點知唔單止甜度適中，入口即溶嘅流心布丁好似冰凍嘅芝士蛋糕一樣, 搭配剛出爐嘅梳乎厘絕對係驚喜之作！

新一年老闆再推出全新「雪芳梳乎厘杯」，以現烤雪芳蛋糕為主, 搭配入口即溶嘅水果慕斯同即打忌廉，一層蛋糕一層cream，帶嚟五層驚喜。限定款紙杯有絲絨蝴蝶結做裝飾, 食之前梗係要打卡先啦！

個人認為如果班戟係主角，就唔少得雪糕呢個配角嘅岀現令班戟更鮮明！用e肚仔買任何一款梳乎厘班戟，都可以優惠價$12加配日本3.7牛奶軟雪糕，今期係士多啤梨口味，一啖班戟一啖雪糕，兩種唔同口感同時喺舌尖上遊走，經歷一次幸福滿滿嘅日本之旅！