【米芝蓮小食】肥仔傳承公公滷味精髓

呢個世代年輕一輩都恨做老闆，唔洗睇人面色同受氣，但背後嘅艱辛又有邊個體會到？肥仔就話：「如果有得揀，我寧願打工！」嘩，佢係邊個？呢位賣港式滷味嘅，就係「第三代肥仔小食店」嘅老闆。

立即下載e肚仔 食盡米芝蓮推介滋味

凍櫃擺滿一串串色澤鮮艷嘅生腸、墨魚、雞腎，感覺有啲似曾相識喎！原來佢係幾乎人人都食過嘅「旺角肥姐」店主個仔，肥仔細細個就跟住媽媽擺檔，早就識得煮內臟，調醬料同入貨呢啲大小二事，盡得公公傳授嘅滷味秘笈，兩年前終於自己創業，不過唔想靠媽媽嘅名氣，強調呢間並唔係肥姐嘅分店。

成功做到老闆，喺肥仔眼中唔係一件可喜可賀嘅事，每日開工一做就做13-14個鐘，為咗生計同租金開支，絕對無休息嘅理由，不過憑住佢嘅努力，名氣一啲都唔輸蝕畀「旺角肥姐」，今年成功入選為「米芝蓮地道小食推介」，贏得街坊口碑，唔少熟客仲每日都會風雨不改嚟幫襯，成為肥仔堅持嘅原因！

做得米芝蓮推介嘅街頭小食，味道同食物質素一定有保證。熟客推介叫大皇牌套餐，可以一次試晒3款至人氣組合－大墨魚+大生腸+火雞腎，生腸咬落非常爽脆，墨魚肉夠厚身，滷水入味～其實事前嘅準備工夫唔簡單，只係清洗生腸同內臟都要用足1個鐘，鹵水每日用新鮮香料煲，再用多個小時將內臟煲到有濃濃鹵水香！

圖片來源：網絡

第三代肥仔小食店

尖沙咀厚福街3號華博商業大廈G1地舖



(立即下載e肚仔)