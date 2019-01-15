【3HK用戶尊享】e肚仔送你$100現金券！

智能電話嘅出現，為我哋嘅生活帶嚟方便。同樣地，有咗e肚仔外賣自取平台，叫外賣可以好方便快捷，一部電話一個App就搞惦，落餐、埋單㩒幾個掣就得，最重要係唔洗排隊，夠鐘先去拎慳返好多時間！

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換領電子優惠券玫略：

Step 1 下載My3 App http://smarturl.it/3tkm7f 並登入帳戶

Step 2 My3 APP 按3Rewards即可獲得獨家優惠碼，並可按界面連結下載e肚仔外賣自取手機App，登記成為會員。

Step 3

優惠碼可在e肚仔>個人中心>優惠劵 頁面兌換，手動輸入優惠碼兩次即可兌換2張$25^電子優惠券

Step 4

於e肚仔訂餐結賬時符合用券要求將會自動享用優惠

*如有需要，請更新My3 App至最新版本以享服務及優惠



^優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱e肚仔App

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