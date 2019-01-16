【一月下旬】十個不可不知激荀優惠！

踏入2019年，率先嘆咗繼光香香雞嘅第二大名物－墨魚甜不辣，15蚊就食到彈牙魚肉加墨魚，仲有8折食Niji Kitchen嘅蛋包飯，的確無介紹錯！跟搵食姐搵食喎，餘下嘅日子點會畀你餓親肚仔，姐保證豬年令你肥肥白白，珠圓肉潤......講嘅係你嘅荷包，一月下旬優惠再度加碼，繼續有更多加盟餐廳推出勁減優惠，新年荷包滿滿！

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e肚獨家優惠第二撃由即日起至2019年1月31日，就算你唔食，都要share畀朋友，e肚仔十個不可不知優惠有以下呢啲：

No.1 | 茶里 | 精選飲品買一送一

賣點 | 茶里(CHALI) 自設茶園，用上天然原葉泡製新鮮水果茶飲，保證「零」添加

優惠 | 1）雪芝奇異果

2）雪芝桂花烏龍 （凍/熱）

3）西柚泡泡茉莉綠

4）Bing Bing 茶

地址 | 銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場5樓511A舖

九龍灣牛頭角道77號淘大花園3期地下

花好月圓鮮果茶 No.2 | 花甜囍室 | 花好月圓鮮果茶 減$10 賣點 | 台灣花好月圓茶飲店主打即煮黑糖珍珠鮮奶，亦有以新鮮水果為主角的茶飲

優惠 | 花好月圓鮮果茶e肚價$22 (原價$32)

地址 | 九龍太子彌敦道760號聯合廣場G27店鋪

No.3 | OK德海南雞專門店 | 越式小食 減$20

賣點 | 走咖啡店風格，主打海南雞飯、四川麻辣口水雞

優惠 | 4款越式小食e肚價$44 (原價$64)

1）越式香茅豬扒

2）香茅雞中翼

3）越式蔗蝦

4）香煎特級扎肉



地址 | 將軍澳貿業路8號新都城中心3期地下G08-09號舖

No.4 | 泰·茶館 | 指定套餐 $48 賣點 | 以泰式奶茶為主，奶味香濃茶，味帶點東南亞濃香，並有泰式香葉招牌菜

優惠 | 精選泰式套餐e肚價$48 (原價$65)

1）蒜香胡椒雞肉煎蛋飯

2）香葉辣椒豬肉碎煎蛋飯

3）招牌三寶丸肥牛金邊粉

配皇牌泰式奶茶/泰式咖啡 （凍樽裝/熱細杯）

地址 | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G4號舖

No.5 | 繼光香香雞 | 海苔甜不辣 減$8 賣點 | 獨創出義式風味嘅墨魚甜不辣，用獨家海味槌打法，將魚漿同墨魚完美融合，即叫即製，外皮酥脆入面彈牙

優惠 | 海苔甜不辣e肚價$16 配水果冰茶或酸梅湯

地址 | 旺角花園街18-24號華園閣地下3號舖

牛頭角道77號淘大商場地下G140號舖

將軍澳坑口培成路15號連理街110B舖

No.6 | 茶渟 | 芋圓甜品 7折

賣點 | 所有芋圓由台灣直送，不含防腐劑，內有足料芋泥、紫薯圓、芋圓、地瓜圓、仙草凍、紅豆及珍珠

優惠 | 1）芋泥紫薯芋圓e肚價$24 (原價$35)

2）九份芋圓e肚價$20 (原價$29)

地址 | 土瓜灣譚公道65號地下D號舖

爆多蟹籽冷麵 No.7 | 爆辣冷麵 | 爆多蟹籽冷麵買一送一 賣點 | 冷麵小店以爆辣聞名， 吸引不少嗜辣之人慕名而去，冷麵及蟹籽份量很大

優惠 | 爆多蟹籽冷麵e肚價$35 (原價$70)

地址 | 元朗又新街37-51號又一新城1樓F066號舖

No.8 | 山東小城 | 指定菜式 7折

賣點 | 由年輕人經營的山東餃子，所有餃子每日新鮮製作，獨創出墨魚馬蹄餃

優惠 | 指定山東菜式 7折

1）砂窩雜菌燉豆腐e肚價$ 49 (原價$70)

2）砂鍋白菜燉豆腐e肚價$ 42 (原價$60)

3）酸辣湯e肚價$21 (原價$31)

4）山東手撕雞e肚價$35 (原價$51)



地址 | 大角咀埃華街101號A1 鋪

No.9 | 御廚煎餅 | 指定煎餅 9折

賣點 | 以家庭式經營，年長一輩負責幕後準備食材，90後年青一輩則負責炮製煎餅，全部即點即製

優惠 | 指定煎餅 9折

1）北京烤鴨煎餅

2）流心芝士肉鬆煎餅

地址 | 灣仔灣仔道181號長春大廈A舖

No.10 | 壽桃牌 | 鮑魚福袋 低至38折

賣點 | 壽桃牌聯乘e肚仔獨家推出限量福袋，禮品包括壽桃至尊XO醬鮑魚麵禮盒券(4張)、 袋裝即食鮑魚 (4件袋裝)及 特級蝦子麵套裝，矜貴、健康之選

優惠 | 鮑魚福袋e肚預購價$300 (原價$722.5)

首200份福袋禮品包括壽桃至尊XO醬鮑魚麵禮盒券(4張), 袋裝即食鮑魚（4件袋裝）及 特級蝦子麵套裝

換領地點 | Easy Trade

九龍旺角道33號凱途發展大廈9樓03-04室 - Easy Trade 交收及換領中心‎(旺角港鐵站A2出口)

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