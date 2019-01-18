【新年優惠】壽桃牌鮑魚福袋限時搶購 ！

仲諗梗豬年送咩禮? 由即日起至2019年1月20日可於 e肚仔外賣電子平台，以優惠價$300預購 (原價$722.5)，福袋禮品包括壽桃至尊XO醬鮑魚麵禮盒券(4張)、 袋裝即食鮑魚 (4件袋裝)及 特級蝦子麵套裝，買定新年送禮自用，矜貴、健康又得體！





即用e肚仔落單 搶先入手鮑魚福袋

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條款及細則：

1. 即食袋裝鮑魚蠔皇鮑魚及紅燒鮑魚數量有限，贈送口味隨機派發。

2. 活動結束後三個工作天內會有專人聯絡客戶，客戶可自行選擇順豐站並到站取貨，逾期取貨作自動放棄論，不設退款。

3. 【「壽桃」禮券】換領有效期：2019年1月20日 至 2019年2月28日 (農曆十二月十五 至 正月廿四)。

4. 【「壽桃」禮券】可於香港全線 PARKnSHOP、TASTE、International、Fusion、壽桃專門店兌換禮盒。



搶購教學:

1. 下載並開動e肚仔。

2. 於搜尋位置，搜尋「壽桃福袋預售」或於e肚仔首頁按下新年福袋預售連結 (如下圖)。

3. 見到優惠劵，加入外賣籃。

4. 查看外賣籃，並結算。