【火速換罄，多謝支持】免費換領GODIVA 片裝牛奶巧克力禮盒

【火速換罄，多謝支持】大家期待已久的情人節又到了，仲未準備好禮物？情人節呢個浪漫的日子，無論你係單身想示愛，或是想哄女朋友都唔少得一盒巧克力，增添一下節日甜蜜氣氛。01無限會員由即日起下載電子換領劵，於2月9日至14日期間可於荷里活廣場、大埔超級城或太古廣場GODIVA 分店免費換領片裝牛奶巧克力禮盒(16片裝)一盒。限量200份，換完即止。01無限優惠咁著數，快啲換返盒同情人過一個甜甜蜜蜜的情人節啦！

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GODIVA 推出多款情人節限定紙杯蛋糕形巧克力。紙杯蛋糕在歐洲被稱為「仙子蛋糕」，GODIVA 以此為靈感，將童話般的藝術創意與比利時經典巧克力製作工藝融合，創作出造型精巧可人、滋味濃醇的全新情人節限定系列，由醇香果仁、順滑的巧克力醬或綿密的慕斯內餡作主打，配上六種不同口味，口感極佳。

情人節系列巧克力有不同的禮盒選擇，最吸睛一定係每個女仔都喜歡的粉紅色啦！歐陸式禮盒造形特別，內附四顆情人節系列巧克力，當作貢品呈上俾女神打卡一定會中意。另外，紅色錦盒包裝亦極具特色，成熟中帶韻味，必定成為高貴大方的女朋友們的收藏精選。

兌換詳情:

1. 換領日期: 2019年2月9日至2月14日

2. 換領地點: 荷里活廣場、大埔超級城或太古廣場GODIVA 分店。

3. 每位01無限會員只限換領優惠券及享用優惠一次。

4. 以手機號碼綁定香港01 App並點擊廣告或文章內連結進入優惠券。

5. 成功領取之電子換領券將自動儲存到優惠券中心。

(開啟香港01 App>"我的"(位於頁面右下角)>優惠券>我的)

6. 01無限會員於指定換領地點出示於香港01 APP內的電子換領券即可換領Godiva片裝牛奶巧克力禮盒(16片裝)一盒。

7. 由於優惠碼設有顯示時限，會員切勿按下［顯示優惠碼］按鈕，請聽從現場工作人員指示使用優惠券。如優惠碼超出時限，恕不能再次使用。

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。