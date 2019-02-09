【甜蜜優惠】GODIVA 巧克力買一送一

大家期待已久的情人節又到了，仲未準備好禮物？情人節呢個浪漫的日子，無論你係單身想示愛，或是想哄女朋友都唔少得一盒巧克力，增添一下節日甜蜜氣氛。由即日起至2月14日期間，01無限會員憑電子優惠劵到GODIVA 惠顧散裝巧克力即享買一送一優惠 (每人每次最多購買5顆)。限量1000份，換完即止。買一送一咁著數，仲唔快啲嚟搶優惠，同情人過一個甜甜蜜蜜的情人節啦！

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***由於優惠碼設有顯示時限，會員切勿按下［顯示優惠碼］按鈕，請聽從現場工作人員指示使用優惠券。如優惠碼超出時限，恕不能再次使用。***



兌換詳情:

1. 換領日期: 2019年2月9日至2月14日

2. 換領地點: 香港GODIVA專門店 (機場及免稅店除外)

3. 每人每次最多可以購買5顆散裝巧克力。

4. 每位01無限會員只限換領優惠券及享用優惠一次。

5. 以手機號碼綁定香港01 App並點擊廣告或文章內連結進入優惠券。

6. 成功領取之電子換領券將自動儲存到優惠券中心。

(開啟香港01 App>"我的"(位於頁面右下角)>優惠券>我的)

7. 01無限會員於指定換領地點出示於香港01 APP內的電子換領券惠顧散裝巧克力即享買一送一優惠。

8. 由於優惠碼設有顯示時限，會員切勿按下［顯示優惠碼］按鈕，請聽從現場工作人員指示使用優惠券。如優惠碼超出時限，恕不能再次使用。

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。

除了散裝巧克力外，GODIVA 亦推出多款情人節限定紙杯蛋糕形巧克力。紙杯蛋糕在歐洲被稱為「仙子蛋糕」，GODIVA 以此為靈感，將童話般的藝術創意與比利時經典巧克力製作工藝融合，創作出造型精巧可人、滋味濃醇的全新情人節限定系列，由醇香果仁、順滑的巧克力醬或綿密的慕斯內餡作主打，配上六種不同口味，口感極佳。

情人節系列巧克力有多種不同的禮盒選擇，心形禮盒是表達愛意最受歡迎之選，有粉紅、粉藍、紅色並配有不同數量的巧克力，必定會有一款啱你女神。嫌得一盒巧克力太單調？公仔同巧克力向來都係女仔最愛，GODIVA 情人節小熊巧克力禮盒，可愛的熊仔再附上5顆巧克力，可以一次過滿足到女朋友的所有願望啦！