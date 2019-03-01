01無限會員優惠一浪接一浪，唔好俾佢停！好消息！由即日起01無限會員憑電子優惠劵到以下指定商戶即可獲得購物現金折扣、贈品換領或免費護理服務等，咁著數，仲唔快啲嚟01無限搶優惠券！

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領取方法：

先以手機號碼綁定香港01 App成為會員，再按主頁右下服務按鈕進入01無限，會員可在01無限優惠中揀選心水優惠券，成功領取之電子換領券將自動儲存到優惠券中心。



優惠券使用方法：

開啟香港01 App，按下位於頁面右下角"我的"按鈕，然後進入優惠券頁，再按下＂我的＂，已領取之優惠券會顯示在此頁。使用時，向店員出示手機內的優惠券即可。溫馨提示：由於優惠碼設有顯示時限，會員切勿按下［顯示優惠碼］按鈕，請聽從現場工作人員指示使用優惠券。如優惠碼超出時限，恕不能再次使用。



兌換詳情:

1. 除特別註明外，每位01無限會員只限換領優惠券及享用優惠一次。

2. 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。