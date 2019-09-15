01會員 為小動物做多一點點

香港01為01會員搜羅最新嘅回饋社會任務，為小動物做多一點點！ 保護遺棄動物協會正舉行慈善獎券義賣，義賣將於2019年9月20日正式開售直至2019年10月31日。01會員更可直接經以下連結及步驟申請成為義工，幫忙進行代售以支持會內年老動物的醫療開支。除此之外，仲可以將呢個咁有意義嘅活動推廣俾身邊嘅親朋好友，一齊嚟為會內的公公婆婆籌款！

「慈善獎券義賣」活動詳情:

日期: 2019年9月20日至10月31日

代售日期: 2019年9月20日至10月25日

SAA查詢電話: 2838 0633

獎券牌照號碼: 4721

經以下步驟填寫保護遺棄動物協會的登記表格以支持會內年老動物的醫療開支，立即行動啦～

步驟 1:

按此登入01會員專區

步驟 2:

按圖進入兌換流程

步驟 3:

細閱優惠券條款及細則

步驟 4:

填寫代售義工報名表

有關Maro 的故事

某一天，哥哥姐姐在SAA門外發現了我的媽媽，以及在廢車底下的我，那時候，我還只是一個初出生數天的寶寶。他們將我們帶回了SAA休養，希望我可以在比較安全的環境下成長，並為我取名為Maro，媽媽則被命名為Lulu。還記得我第一次睜開眼睛看到這個世界時，身邊的哥哥姐姐正在清潔我們的居所，原來一直以來就是他們悉心照顧，讓我們在安全舒適的環境下成長。我常常問媽媽:「是否所有動物都像我們這麼幸福有哥哥姐姐的照顧?」媽媽卻告訴我來到SAA前，懷著我在街上流浪的日子是多麼的辛苦。連住在旁邊的狗公公狗婆婆都跟我分享了牠們曾經被遺棄的經歷，原來外面的世界不像這裡那麼幸福的… 我很希望所有動物都可以得到幸福，我到底可以怎樣保護到媽媽以及會內的動物呢?

SAA一直秉持「不殺不棄」的宗旨，致力照顧會內的動物直至終老。會內大部份動物都是曾經流浪受傷或被遺棄, 包括我的媽媽。牠們都曾經歷艱辛的日子，在SAA會內渡過了不少的春秋，年紀漸長，身體開始出現長期病患，醫療需要亦有所增加。

這個秋天，B.Duck來探訪時邀請了我一同去登高露營，我們在星空下許願， 祈求今次的獎券義賣活動可以成功為會內的公公婆婆籌得醫療費用，讓動物們都可以健康快樂地在SAA生活。