【團年飯預訂】小麥芽賀年糕點上線！

話咁快又過年喇，上門拜年人到禮到，除咗禮盒，係時候準備定賀年糕點招呼朋友，怕肥又注重健康嘅你，今年可以試下小麥芽嘅賀年糕點，呢間自家製素食糕點標榜純素、低糖、低脂、 低鹽，糖尿病者都啱食，而且不含蔥蒜，無添加化學味精、防腐劑同人造色素，真正全天然食出原味！

立即下載e肚仔 訂購賀年美食

另外，相信好多人都鍾意同家人朋友齊齊喺屋企食團年飯，想喺屋企大排延席又唔想搞到廚房一頭煙，今年就有多個選擇！坊間嘅外賣派對到會不外乎大眾口味嘅Pizza、意粉、壽司，如果質素不似預期就食得唔盡興，ｅ肚仔就嚴選咗最佳食味嘅預訂店，集合高級壽司、盆菜、海鮮煲，App內嘅預訂餐功能已經啟用，可以提早一個月預訂到會套餐，睇啱即時用App預先落單，Party當日先去拎，就算留喺屋企都可以有頂級享受！

【健康之選】－ 小麥芽

今年想食健康啲，可以揀小麥芽嘅純素賀年糕點，除咗原味蘿蔔糕之外，仲有五香芋頭糕、文冬薑增城蔗糖年糕、馬蹄糕、仲有加入玫瑰花、南瓜、羅漢果等食材整嘅糖年糕，包保親朋戚友都未食過！

小麥芽

香港九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心17樓13室

【和風之選】－ 冠味和食

一向為酒店提供高級食材嘅「冠味和食」，除咗壽司拼盤，近日仲推出超豪華嘅「海膽套餐」，嚴選多款由日本築地市場直送嘅時令海膽，包括馬糞海膽同紫海膽，啱晒海鮮刺身控！海膽嘅選擇，都係宜家最當造，夏季會混入矜貴嘅蝦夷馬糞同赤海膽，而宜家冬季就會有白海膽～

搵食姐推介佢嘅「極上日本海膽盛宴」，拼盤上層係舖滿馬糞海膽同紫海膽嘅海膽飯，一客鹽水海膽同一客北海道帆立貝海膽刺身，另有2-3隻原個海膽，一盤夠4至6人分享！

冠味和食

葵涌大連排道21-33號宏達工業中心13樓1316室

【鮮味之選】－ 三品漁翁

冬天想食啲暖身嘢，海鮮湯煲、盆菜都係唔錯選擇，「三品漁翁」推出預訂餐連送貨服務，大大盤龍蝦海鮮盆菜、新鮮虎蝦海鮮煲，成家人圍住食夠晒滋味！龍蝦海鮮盆菜配料豐富，除咗有350g大龍蝦，仲有北俄螺、海鱸魚、鮮鮑魚、章魚腳、虎蝦等等十幾款罕見珍貴海鮮，推廣期免費送法國紅酒或白酒，自取盆菜更會送桂花海鱸魚或珍珠斑一條！

三品漁翁

葵昌路78-84號富都工業大廈5樓515室

【東瀛之選】－ 大壽司(長崎派對)

出名大件嘅壽司店「大壽司」推出預購食物，由刺身、日式炸物、小食、熱食烏冬、伴飯至甜品大褔都有，啱晒年輕一族開Party訂購！壽司舊舊都有拳頭咁大，刺身每塊都好厚切，所以訂購份量可以叫少啲，一次過試多啲款式！

大壽司(長崎派對)

西灣河筲箕灣道41號

【泰式之選】－ 亞萊嘜嘜泰越小廚

到會少有越南泰國菜， 呢間泰越菜館喺荃灣元朗分店都係人氣十足，CP值甚高，聖誕新年嚟一個泰越風味派對，相信會搏得大家一讚「Ａｌｏｙ Ｍａｋ Ｍａｋ」（泰文意指「美味」）～10-20人外賣套餐包括泰式風味菜，越式小食，小炒，咖哩，蔬菜同甜品，搵食姐推介食招牌香芒蝦球、無骨豬手、五味拼盤！

亞萊嘜嘜泰越小廚

荃灣青山公路163-174號昌耀大廈2樓

【BBQ之選】－ 點點鮮

有無諗過喺屋企燒嘢食？仲要係燒海鮮？識嘆一定係叫點點鮮海鮮速遞，可以燒可以蒸，一味兩食夠晒滋味！必叫四大國名產美國花龍、泰國基圍蝦、沙巴龍躉同日本元貝，每日直接由批發商取貨新鮮到港，唔點醬油食海鮮嘅原汁原味仲好！訂購海鮮盛宴可以優惠價換2層蒸鍋，榴槤控仲可以嘗鮮價換購5種珍貴榴槤盤！

點點鮮

觀塘茶果嶺道157號地下

旺角花園街街市地下F10鋪

立即下載e肚仔 訂購團年菜