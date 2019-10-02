香港01會員《10月第一週》01獎賞兌換攻略

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香港嘅冬天越嚟越短，絕對係一個最好嘅理由食多啲雪糕! 胃就得一個，要食就梗係食最好!

小編最鍾意就係食Häagen-Dazs™嘅比利時朱古力味，而家只要5,000積分就換到啦!

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準備入秋，好多人都可能會因為轉季身體出現小毛病。有時只要喺適當嘅時候飲返啲滋補湯水，就可以作出最好嘅防禦!

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去探另一半嘅屋企人無理由兩手空空咁去，但又唔知買啲咩先夠體面又窩心?

良茶隅1套4款茶包禮盒就啱哂喇!包裝又體面，茶葉又正氣，啱哂男女老少呀!

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入秋後，因為早咗天黑，個人係會懶好多。

有咩好得過收咗工去city’super慢慢行，慢慢Shop吓生活用品呢?

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由導演杜德菲力斯執導嘅《Joker小丑》喺十月初上映，實在係萬眾期待呀!

仲唔即刻換返張百老匯院線換票證，換飛去睇戲啦!

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咩係方便?方便就係隨手可得、想要就有!即刻換返張OK便利店電子現金券，想買咩都方便啲啦!

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所有獎賞數量有限，換完即止。

有關條款及細則如有更改，恕不另行通知。如有任何爭議，商戶保留最終決定權。

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